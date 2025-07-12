https://ukraina.ru/20250712/slavyanskiy-bazar-v-vitebske-i-petlyura-v-poltave-sobytiya-kultury-1065113883.html

"Славянский базар" в Витебске и Петлюра в Полтаве. События культуры

"Славянский базар" в Витебске и Петлюра в Полтаве. События культуры - 12.07.2025 Украина.ру

"Славянский базар" в Витебске и Петлюра в Полтаве. События культуры

Эта неделя богата на фестивали – в Белоруссии 33-й раз проходит "Славянский базар", в Нижнем смотрят авангардное кино в рамках "Горький Fest". При этом обе площадки соединила военная тема – и в Витебске, и в Нижнем Новгороде обязательным элементом творческой программы стали спектакли и фильмы о войне, как классические, так и современные

2025-07-12T10:41

2025-07-12T10:41

2025-07-12T10:41

культура

эксклюзив

украина

белоруссия

молдавия

александр лукашенко

пореченков

симон петлюра

памятник

фестиваль

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"Славянский базар" – поют без Украины, но с Болгарией, Сербией и ГрузиейНа этой неделе стартовали сразу два масштабных события в сфере культуры – "Славянский базар" в Витебске и "Горький Fest" в Нижнем Новгороде. Но если в Нижнем по красной дорожке прошли президент фестиваля Михаил Пореченков, режиссёр Оксана Михеева, актер Никита Кологривый ("Слово пацана"), то в Витебске главной звездой остаётся президент Белоруссии Александр Лукашенко, традиционно задающий тон мероприятию, которому в этом году исполняется 33 года."Сегодня этот фестиваль объединяет людей разных поколений, религий и культур – истинных ценителей искусства с самыми разными предпочтениями – от авангарда до классики. Но главное – он стал поистине семейным праздником, праздником традиционных ценностей. Здесь жители и наши гости действительно могут отдохнуть душой", – отметил Лукашенко. Он поблагодарил организаторов форума, артистов, мастеров искусств и всем, кто ежегодно приезжает в Белоруссию, чтобы провести здесь лучшие дни фестивального лета. "Благодаря вам история "Славянского базара в Витебске" продолжается и будет продолжаться и после нас. Вместе с нашими детьми и внуками", – заверил президент Белоруссии.Но изюминкой выступления Лукашенко стала все же не оценка творческих коллективов, а критика в адрес ИИ. Лукашенко посоветовал зрителям и участникам фестиваля "поберечь голову", поскольку разработчики искусственного интеллекта ведут борьбу за умы по всему миру, и следует проявлять осторожность, чтобы не попасть под влияние чужой повестки – в том числе, и культурной.Именно поэтому в Белоруссии уделяют особое внимание мероприятиям, пропагандирующим традиционные ценности, духовность, дружбу народов, и отдельно – укрепление связей Союзного государства. Под эту идею даже видоизменили формат "Славянского базара": в рамках мероприятия теперь проходят Дни союзного государства.Фестиваль в 2025-м проходит именно под эгидой Союза России и Белоруссии. Особенностью фестиваля в этот раз стала тема 80-летия Великой Победы, а зрители форума стоя приветствовали спектакль "Не покидай меня" Московского театра-студии Всеволода Шиловского. Это драматическая баллада, основанная на реальных событиях 1944 года, о четырех девушках-разведчицах, отправленных на опасное задание в тыл врага. Пьеса, написанная белорусским драматургом Алексеем Дударевым, исследует темы любви, дружбы и трагических судеб в условиях войны, и слегка перекликается с классикой советского кинематографа "А зори здесь тихие". Тема героизма советских людей их жертвенности и мужества находит отклик в сердцах зрителей, и показывает что кино о войне является важным и актуальным и обретает новые смыслы – на фоне спецоперации.Не меньше эмоций вызвала и презентация в рамках кинофестиваля "ОбщеЖитие" документального фильма "Никита" к юбилею Никиты Михалкова: участники и гости "Славянского Базара" подтвердили, что народная любовь к герою культовых кинолент советской эпохи осталась неизменной, – как и к фильмам, в которых снимался Михалков.Площадка "Славянского базара" стала и подготовительной сценой для "Интервидения" – белорусская исполнительница представила свою песню "Мотылёк" с которой планирует участвовать в конкурсе. Настя Кравченко спела живьём на сцене "Славянского базара" и сразу обрела немало новых поклонников в России и в Европе.В общем, "Славянский базар", как и тридцать лет назад, объединяет славянские народы через культурную память, а вот Украины в этом списке давно нет. Последний раз на "Славянском базаре" в 2021-м выступал с песней депутат Рады Евгений Шевченко, которого сегодня судят за дружбу с Бацькой.Но свято место пусто не бывает – вместо Украины на фестиваль приехали артисты, музыканты, режиссёры из 40 стран, среди которых Сербия, Болгария, Испания, Молдавия, Грузия, Германия. Да-да, та самая Европа, которая поддерживает Украину и вводит санкции против Белоруссии, поёт сегодня на одной сцене с "врагами Киева".И это показатель того, что культурные барьеры рушатся куда быстрей геополитических, а участие европейцев в "Славянском базаре" становится маркером пересмотра политики и в отношении Союзного государства, и в отношении Украины. "И как бы кто-то ни пытался заглушить и приуменьшить значение нашего фестиваля, ничего не получается. Он гремит на всю планету", – подтвердил Лукашенко."Горький Fest" – от Эйзенштейна до ПореченковаНо если на "Славянском базаре" с помощью кино объединяли поколения, то в Нижнем Новгороде фестиваль "Горький Fest" продвигает в этом году тему осмысления творческих процессов через призму классического наследия и биографического кино. Знаковым поводом для этой темы стало столетие легендарного фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потёмкин", чьё художественное наследие продолжает оказывать влияние на визуальную культуру и киноязык в мировом масштабе.Стремление к новым выразительным формам и переосмыслению художественного языка выразилось в целой линейке современных фильмов, которые увидят гости мероприятия.Cреди них – "Молоко матери" Елизаветы Дорожкиной; "Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк" Павла Скоробогатова; "Omnivore" Дарьи Гароники; "Племя падших" Эр Санаа Ох-Хотор; "Глубокий сосуд" Вадима Плохотникова; "Перфекционист" Марины Петренко; "Тени Москвы" Валерия Переверзева.Особым событием станет внеконкурсная программа "Классики и современники", где произведения Чехова, Толстого, Пушкина рассказаны современным киноязыком или выражены через авторское видение. Зрители смогут по-новому взглянуть на "Пророка" Александра Пушкина, снятого режиссером Умаровым, ещё раз заглянуть вглубь мистического "Булгакова" с его "Мастером и Маргаритой" – в киноленте теперь больше политического подтекста, нежели исторического; и узнать, почему "Руслан и Людмила" больше, чем сказка.Но гвоздем программы, безусловно, стала премьера криминальной комедии "Беги" – она открывала в этом году девятый фестиваль нового российского кино в Нижнем. В центре сюжета история о воре-медвежатнике по имени Саша (Кологривый), который, пробравшись в загородный дом ради кражи, неожиданно становится свидетелем жестокого убийства. Хозяин дома (Пореченков), убивает свою жену, и, заметив незваного гостя, начинает охоту на него. Саша пытается спастись, скрываясь по всему городу. Но, помимо борьбы за жизнь, герой сталкивается с личной драмой: он должен успеть на утренник к своему сыну, ведь от этого зависит возможность сохранить семью."Мы всё делаем, чтобы люди смотрели кино, восхищались, испытывали какие-то эмоции, приходили в кинотеатры и смотрели дома. В общем, жили в мире кино", – отметил Пореченков на презентации фильма.Погружать зрителей в киномир будут с помощью как авангардного кино, так и любимых советских фильмов, и военной классики. На площадках фестиваля можно будет увидеть "Шырли-мырли" и "Жаворонок" Менакера.Тема Победы занимает в программе фестиваля знаковое место, учитывая, что проходит он в 80-ю годовщину победы в Великой отечественной войне. И опять же, если молодому зрителю зайдет "Т-34" или "Летчик" Давлетьярова, то старшее поколение с удовольствием посмотрит "А зори здесь тихие" и "Повесть о настоящем человеке"."Горький фест" не просто масштабирует культурную повестку, но и задает тон для поддержания творческого наследия, и уже сделало мероприятие не просто ярким "ивентом", но интересным и любимым событием для российских актёров, режиссёров, продюсеров, и конечно же, зрителей – на фестиваль в Нижний сегодня приезжают ценители кино со всей России.В Молдавии и на Украине борются с памятниками: одни свергают Т-34, другие – обожествляют погромщика ПетлюруПока в РФ вспоминают через киноленты великий подвиг советских солдат, на Украине и в Молдавии, наоборот, пытаются стереть любые воспоминания о великой Победе и уничтожить памятники в честь освободителей мира от фашизма.В Молдавии власти собрались демонтировать танк Т-34 в Кагуле. Этому мемориальному комплексу в нынешнем году исполняется ровно 50 лет, но вместо чествования победителей их хотят стереть из людской памяти.Предлог выбран благовидный – якобы легендарный танк теперь мешает расширению местной больницы. На самом-то деле Т-34 мешает европейским устремлениям режима Санду – в угоду западным нарративам марионетки легко отказываются от собственной истории.На защиту памятника вышли сотни жителей Кагула, а политики из оппозиционного блока "Победа" заявили, что снос танка является нарушением закона – памятник значится в списке объектов, охраняемых государством. "Конечно, страдающий амнезией и проявлениями латентной формы нацизма министр культуры Продан, вместе со своей подружкой по кабмину Аллой Немеренко, смогут "найти дырочку в законодательстве", но мы будем внимательно следить за их шаловливыми руками", – пообещали оппозиционеры.А вот на Украине все советские памятники давно снесены в рамках так называемой декоммунизации, и на их месте лепят новых "героев" из числа нацистов, предателей и антисемитов.В Полтаве в разгар боевых действий начата работа над памятником погромщику Симону Петлюре. Он будет установлен в следующем году возле Центра эстетического воспитания ученической молодежи. Причем, Петлюра заменит Петра Первого – российского императора украинские варвары демонтировали ещё несколько месяцев назад.Понятно, что никакого антисемитизма и нацизма в стране, где президент еврей, быть не может. А может Зеленский просто не знал о зверствах петлюровцев – как и о Волынской резне? В школе ему не рассказывали, а в институте он вместо посещения лекций в КВН играл. Вот и недоучил историю…Читайте также: СБУ ищет Михалкова, российское кино покажут в Китае, из Чебурашки сделают лабубу. События культуры

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https://ukraina.ru/20250518/ne-to-kino-na-festivalyakh-v-kannakh-ukraina-prezentovala-filmy-ob-azovtsakh-i-natsistakh-1063218824.html

https://ukraina.ru/20250528/petlyurizatsiya-goroda-i-degradatsiya-selskogo-khozyaystva-chto-proiskhodit-v-poltave-1063449886.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, белоруссия, молдавия, александр лукашенко, пореченков, симон петлюра, памятник, фестиваль, кино, кинематограф, музыка