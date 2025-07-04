СБУ ищет Михалкова, российское кино покажут в Китае, из Чебурашки сделают лабубу. События культуры
На культурном фронте на этой неделе главными событиями стали преследование украинскими спецслужбами артистов и режиссёров, которых СБУ уже считает серьёзной опасностью, продвижение российских фильмов о Великой Отечественной войне в странах ШОС и парирование цифровых культурных вызовов – в России появится собственный "чебубу" – зубастый, но наш
"Бесы" объявили в розыск "Бесогона": СБУ взялась за Михалкова
Главным "культурным" событием Украины на этой неделе стало объявление в розыск российского режиссёра, ведущего программы "Бесогон" Никиты Михалкова. "Бесы" возбудились и потребовали поймать и наказать режиссёра за его публичные высказывания в поддержку действий РФ и "посягательство на территориальную целостность".
"Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц", – немедленно отреагировал сам артист.
Впрочем, параллели с фашистской Германией могли сработать три года назад, но не сейчас, когда на Украине открыто восхищаются культурным и образованным Гитлером. Так, новоиспеченный глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в первом публичном интервью воспел образовательный и творческий гений Адольфа Алоизыча и подчеркнул, что руководитель Третьего Рейха выгодно отличается от российского руководства:
"Как можно сравнить человека, который имел немецкое образование, который был художником, который был воспитан на философии и высокой культуре Германии, с этими…"
Правда, родственники жертв Холокоста, например, могли бы поспорить с Алферовым по поводу "культурных методов" гитлеровцев и философского решения еврейского вопроса… Но протестов со стороны Зеленского и его соотечественников не последовало.
22 апреля, 11:31Для охоты на гусей: Михалков отправит на СВО американское ружье, подаренное ЧерномырдинымРоссийский режиссер Никита Михалков направит на нужды СВО американское ружье, подаренное ему ранее премьер-министром Виктором Черномырдиным. Об этом телеведущий заявил в эфире своей авторской передачи "Бесогон ТВ"
В общем, сравнением с фашистам представителей киевского режима не проймешь. Но в данном случае гораздо интересней то, что Украина начала расширять периметр внутреннего врага, и самое главное – ищет его не на фронте. Бывший актёр Зеленский не случайно подвергает репрессиям знаковые фигуры из мира культуры , причем как чужих так и своих – вместе с Михалковым под топор репрессий попал и украинский актер Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в популярном молодежном ситкоме "Универ". Его заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества, обвинив в поддержке СВО и работе на Россию. Тот случай, когда "шняга шняжная" вышла из ситкома и попала в реальную жизнь.
Ну, а если серьезно, то атака на артистов, режиссёров и художников говорит о том, что Киев сегодня опасается не военной мощи России, а её способности формировать альтернативную картину мира: через кино, книги, cпектакли, смыслы. И нападки на Михалкова, который в базе СБУ ещё с 2022 года, только подчёркивает: если режиссёр и публицист становится опаснее оружия, значит, на идеологическом фронте Украина утратила монополию на реальное отображение ситуации. Проще говоря, есть вероятность того, что украинцы скорее поверят Никите Михалкову, чем Дмитрию Гордону*.
"Бесогон" Никиты Михалкова. Заставка сайта
"Бесогон" Никиты Михалкова. Заставка сайта
Поэтому и розыск главного "бесогона" стоит воспринимать не в общем ряду украинских репрессий, а как часть широкой информационной зачистки общего культурного поля с целью вытеснения любого альтернативного мнения, отличающегося от победных нарративов "95 квартала".
В этом сегодня и состоит парадокс Украины Зеленского – не имея практически инструментов внешнего воздействия, киевский режим перекрывает внутренние шлюзы.
"В списках не значился": почему в Китае показывают военное кино
Два российских фильма, посвящённых событиям Великой Отечественной войны "В списках не значился" (2025) Сергея Коротаева и "Воздух" о девушках-летчицах (2023) Алексея Германа-младшего едут в Шанхай. Киноленты примут участие в конкурсной программе Кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в китайском городе Чунцин с 3 по 7 июля 2025 года.
28 февраля, 14:02КультураСун Чжихао: Задача современного искусства КНР – хорошо рассказывать миру китайские историиО жизни современных молодых людей в Китае, а также о традициях и искусстве КНР в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник аспирантуры Института Китая и современной Азии РАН, соискатель НИУ ВШЭ, преподаватель Института русского языка Даляньского университета иностранных языков Сун Чжихао
Символично, что фильмы о подвигах советского народа будут показаны в Китае – стране, которая внесла значимый вклад в общую победу СССР в Великой Отечественной войне. Но такой культурный десант – это еще и "наш ответ" Трампу, который любит разглагольствовать о том, как США выиграла все битвы и одержала все победы во Второй мировой. По версии американского лидера Россия только слегка помогла американцам победить фашизм… Напомним, что ровно месяц назад, отвечая на вопросы журналистов в Белом Доме Дональд Трамп заявил – США являются единственным государством, победившим во Второй мировой войне, а СССР был помощником. "Мы единственные, кто не празднует, и мы единственные, кто выиграл войну. Россия помогла".
Поэтому исторические нарративы РФ все больше ориентированы не на запад, а на восток, и нацелены на перелом американского взгляда на самую страшную трагедию 20 века.
© РоскиноПостер российских фильмов на Кинофестивале ШОС 2025 года
© Роскино
Постер российских фильмов на Кинофестивале ШОС 2025 года
"Россию и Китай связывают не только общее прошлое, но и прочное сотрудничество сегодня, а главное – общая ответственность за будущее поколений. Когда мы создаём наши фильмы, нам важно, чтобы в них звучал наш общий культурный код – историческая память, традиции, ценности – всё то, что делает нас сильнее и ближе друг к другу. Страны ШОС исторически объединены схожими моральными ориентирами: уважение к семье, любовь к Родине, взаимопомощь и стремление к совместному развитию. Именно поэтому культурные проекты - важный шаг к укреплению взаимопонимания и доверия внутри этого большого партнёрского пространства", – объяснил генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, который стал спонсором российского кино на фестивале в Шанхае.
Впрочем, на мероприятии будут представлены не только военные киноленты, но целый каталог российских проектов – более ста художественных и документальных фильмов, сериалов, анимации. Такое многообразие позволит максимально широко представить российский кинематограф зрителям стран, входящих в ШОС. Да и профессионалов киноиндустрии есть чем заинтересовать. Например, драмеди "Втроём" или новым триллером с популярным Юрой Борисовым – "Подельники".
Стоит сказать, что обмен киноопытом с Китаем – вовсе не разовая акция, а часть широкой программы в рамках Годов культуры РФ и КНР. Так, Фестиваль российского кино в Китае пройдет в сентябре 2025 года и будет приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию победы китайского народа в войне с японскими захватчиками. А в мае 2025-го Москва и Санкт-Петербург принимали кинематографистов из КНР в рамках фестиваля китайского кино. Зрители двух столиц смогли увидеть фильмы разных жанров – от детектива до фэнтези, а также картины, посвященные событиям Второй мировой войны, например, "Железнодорожные тигры" или "Битва у Красной скалы".
25 апреля 2020, 10:52Борьба за Чебурашку: «Союзмультфильм» считает незаконной сделку с Японией 16-летней давностиСуществующая сделка с японской компанией по правам на Чебурашку не может считаться законной, так как финансовые условия договора не соответствуют ни национальной, ни международной практике лицензирования. Об этом пресс-служба киностудии «Союзмультфильм» сообщила РИА Новости 25 апреля
Новое видение советской игрушки: вдогонку за модой или когнитивная контратака?
У России появится собственная "Лабубу" из Чебурашки. После бешеной популярности китайской игрушки на российском рынке стало появляться много аналогов и подделок зубастого монстра. В том числе, в виде коричневого ушастого зверя. Почему деньги и слава должны доставаться китайским производителям, если Чебурашка старше своего китайского ушастого "собрата" на целых полвека?! Персонаж Лабубу был придуман китайским художником Касингом Лунгом в 2015 году. А всеми любимый Чебурашка появился появился как персонаж книги Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья" в 1966 году.
В общем, "Союзмультфильм" принял решение о регистрации товарного знака "Чебубу" – чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями. В этом году "Союзмультфильм" также представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами киностудии. Интересно будет посмотреть на лабубу в виде крокодила Гены или нупогодишного Волка и их зубастые улыбки: сохранят они привычную теплоту советского мультика или продемонстрируют оскал мирового капитализма? "По поводу внешнего вида пока ничего сказать не можем. Идет разработка, представим в ближайшее время", – скупо сообщили в пресс-службе киностудии.
© СоюзмультфильмВарианты дизайна Чебубу
© Союзмультфильм
Варианты дизайна Чебубу
Но, в любом случае, можно говорить о том, что российский культурный рынок не только реагирует на моду, но и пытается заново "национализировать" образы, вытесняемые глобальным инфопотоком. Чебурашка как символ советской доброты и уязвимости оказывается переосмысленным в духе нового поколения. Так что речь не только о маркетинговой оперативности, ход с "Чебубу" следует рассматривать как культурно-когнитивную контратаку России в ответ на цифровизацию игрушек в формате глобальной "повесточки": зубастый – но наш. Было бы здорово, если бы подобный подход распространялся и на другие творческие новинки, адаптированные к вызовам цифровой эпохи.
* Лицо, внесённое в список иностранных агентов в России.
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