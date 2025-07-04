https://ukraina.ru/20250704/sbu-ischet-mikhalkova-rossiyskoe-kino-pokazhut-v-kitae-iz-cheburashki-sdelayut-labubu-sobytiya-kultury-1064612757.html

СБУ ищет Михалкова, российское кино покажут в Китае, из Чебурашки сделают лабубу. События культуры

СБУ ищет Михалкова, российское кино покажут в Китае, из Чебурашки сделают лабубу. События культуры - 04.07.2025 Украина.ру

СБУ ищет Михалкова, российское кино покажут в Китае, из Чебурашки сделают лабубу. События культуры

На культурном фронте на этой неделе главными событиями стали преследование украинскими спецслужбами артистов и режиссёров, которых СБУ уже считает серьёзной опасностью, продвижение российских фильмов о Великой Отечественной войне в странах ШОС и парирование цифровых культурных вызовов – в России появится собственный "чебубу" – зубастый, но наш

2025-07-04T04:40

2025-07-04T04:40

2025-07-04T04:40

культура

культура

эксклюзив

россия

китай

украина

никита михалков

владимир зеленский

сбу

шос

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"Бесы" объявили в розыск "Бесогона": СБУ взялась за МихалковаГлавным "культурным" событием Украины на этой неделе стало объявление в розыск российского режиссёра, ведущего программы "Бесогон" Никиты Михалкова. "Бесы" возбудились и потребовали поймать и наказать режиссёра за его публичные высказывания в поддержку действий РФ и "посягательство на территориальную целостность"."Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц", – немедленно отреагировал сам артист.Впрочем, параллели с фашистской Германией могли сработать три года назад, но не сейчас, когда на Украине открыто восхищаются культурным и образованным Гитлером. Так, новоиспеченный глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в первом публичном интервью воспел образовательный и творческий гений Адольфа Алоизыча и подчеркнул, что руководитель Третьего Рейха выгодно отличается от российского руководства:"Как можно сравнить человека, который имел немецкое образование, который был художником, который был воспитан на философии и высокой культуре Германии, с этими…"Правда, родственники жертв Холокоста, например, могли бы поспорить с Алферовым по поводу "культурных методов" гитлеровцев и философского решения еврейского вопроса… Но протестов со стороны Зеленского и его соотечественников не последовало.В общем, сравнением с фашистам представителей киевского режима не проймешь. Но в данном случае гораздо интересней то, что Украина начала расширять периметр внутреннего врага, и самое главное – ищет его не на фронте. Бывший актёр Зеленский не случайно подвергает репрессиям знаковые фигуры из мира культуры , причем как чужих так и своих – вместе с Михалковым под топор репрессий попал и украинский актер Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в популярном молодежном ситкоме "Универ". Его заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества, обвинив в поддержке СВО и работе на Россию. Тот случай, когда "шняга шняжная" вышла из ситкома и попала в реальную жизнь.Ну, а если серьезно, то атака на артистов, режиссёров и художников говорит о том, что Киев сегодня опасается не военной мощи России, а её способности формировать альтернативную картину мира: через кино, книги, cпектакли, смыслы. И нападки на Михалкова, который в базе СБУ ещё с 2022 года, только подчёркивает: если режиссёр и публицист становится опаснее оружия, значит, на идеологическом фронте Украина утратила монополию на реальное отображение ситуации. Проще говоря, есть вероятность того, что украинцы скорее поверят Никите Михалкову, чем Дмитрию Гордону*. Поэтому и розыск главного "бесогона" стоит воспринимать не в общем ряду украинских репрессий, а как часть широкой информационной зачистки общего культурного поля с целью вытеснения любого альтернативного мнения, отличающегося от победных нарративов "95 квартала".В этом сегодня и состоит парадокс Украины Зеленского – не имея практически инструментов внешнего воздействия, киевский режим перекрывает внутренние шлюзы."В списках не значился": почему в Китае показывают военное киноДва российских фильма, посвящённых событиям Великой Отечественной войны "В списках не значился" (2025) Сергея Коротаева и "Воздух" о девушках-летчицах (2023) Алексея Германа-младшего едут в Шанхай. Киноленты примут участие в конкурсной программе Кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в китайском городе Чунцин с 3 по 7 июля 2025 года.Символично, что фильмы о подвигах советского народа будут показаны в Китае – стране, которая внесла значимый вклад в общую победу СССР в Великой Отечественной войне. Но такой культурный десант – это еще и "наш ответ" Трампу, который любит разглагольствовать о том, как США выиграла все битвы и одержала все победы во Второй мировой. По версии американского лидера Россия только слегка помогла американцам победить фашизм… Напомним, что ровно месяц назад, отвечая на вопросы журналистов в Белом Доме Дональд Трамп заявил – США являются единственным государством, победившим во Второй мировой войне, а СССР был помощником. "Мы единственные, кто не празднует, и мы единственные, кто выиграл войну. Россия помогла".Поэтому исторические нарративы РФ все больше ориентированы не на запад, а на восток, и нацелены на перелом американского взгляда на самую страшную трагедию 20 века."Россию и Китай связывают не только общее прошлое, но и прочное сотрудничество сегодня, а главное – общая ответственность за будущее поколений. Когда мы создаём наши фильмы, нам важно, чтобы в них звучал наш общий культурный код – историческая память, традиции, ценности – всё то, что делает нас сильнее и ближе друг к другу. Страны ШОС исторически объединены схожими моральными ориентирами: уважение к семье, любовь к Родине, взаимопомощь и стремление к совместному развитию. Именно поэтому культурные проекты - важный шаг к укреплению взаимопонимания и доверия внутри этого большого партнёрского пространства", – объяснил генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, который стал спонсором российского кино на фестивале в Шанхае.Впрочем, на мероприятии будут представлены не только военные киноленты, но целый каталог российских проектов – более ста художественных и документальных фильмов, сериалов, анимации. Такое многообразие позволит максимально широко представить российский кинематограф зрителям стран, входящих в ШОС. Да и профессионалов киноиндустрии есть чем заинтересовать. Например, драмеди "Втроём" или новым триллером с популярным Юрой Борисовым – "Подельники".Стоит сказать, что обмен киноопытом с Китаем – вовсе не разовая акция, а часть широкой программы в рамках Годов культуры РФ и КНР. Так, Фестиваль российского кино в Китае пройдет в сентябре 2025 года и будет приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию победы китайского народа в войне с японскими захватчиками. А в мае 2025-го Москва и Санкт-Петербург принимали кинематографистов из КНР в рамках фестиваля китайского кино. Зрители двух столиц смогли увидеть фильмы разных жанров – от детектива до фэнтези, а также картины, посвященные событиям Второй мировой войны, например, "Железнодорожные тигры" или "Битва у Красной скалы".Новое видение советской игрушки: вдогонку за модой или когнитивная контратака?У России появится собственная "Лабубу" из Чебурашки. После бешеной популярности китайской игрушки на российском рынке стало появляться много аналогов и подделок зубастого монстра. В том числе, в виде коричневого ушастого зверя. Почему деньги и слава должны доставаться китайским производителям, если Чебурашка старше своего китайского ушастого "собрата" на целых полвека?! Персонаж Лабубу был придуман китайским художником Касингом Лунгом в 2015 году. А всеми любимый Чебурашка появился появился как персонаж книги Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья" в 1966 году.В общем, "Союзмультфильм" принял решение о регистрации товарного знака "Чебубу" – чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями. В этом году "Союзмультфильм" также представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами киностудии. Интересно будет посмотреть на лабубу в виде крокодила Гены или нупогодишного Волка и их зубастые улыбки: сохранят они привычную теплоту советского мультика или продемонстрируют оскал мирового капитализма? "По поводу внешнего вида пока ничего сказать не можем. Идет разработка, представим в ближайшее время", – скупо сообщили в пресс-службе киностудии.Но, в любом случае, можно говорить о том, что российский культурный рынок не только реагирует на моду, но и пытается заново "национализировать" образы, вытесняемые глобальным инфопотоком. Чебурашка как символ советской доброты и уязвимости оказывается переосмысленным в духе нового поколения. Так что речь не только о маркетинговой оперативности, ход с "Чебубу" следует рассматривать как культурно-когнитивную контратаку России в ответ на цифровизацию игрушек в формате глобальной "повесточки": зубастый – но наш. Было бы здорово, если бы подобный подход распространялся и на другие творческие новинки, адаптированные к вызовам цифровой эпохи.* Лицо, внесённое в список иностранных агентов в России.

https://ukraina.ru/20250422/dlya-okhoty-na-gusey-mikhalkov-otpravit-na-svo-amerikanskoe-ruzhe-podarennoe-chernomyrdinym-1062671651.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

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