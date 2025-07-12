https://ukraina.ru/20250712/prodolzhayutsya-massirovannye-udary-geraney-po-tselyam-v-kieve-i-rovno-1065112577.html
Продолжаются массированные удары "Гераней" по целям в Киеве и Ровно
Продолжаются массированные удары "Гераней" по целям в Киеве и Ровно - 12.07.2025 Украина.ру
Продолжаются массированные удары "Гераней" по целям в Киеве и Ровно
Вооружённые силы России продолжают наносить массированные удары по целям в Киеве с применением БПЛА "Герань", поражаются новые цели в Ровно. Об этом в ночь на 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-12T03:26
2025-07-12T03:26
2025-07-12T03:26
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Также сообщается о взрывах в Гостомеле Киевской области. Под ударом и объекты противника в Одесской, Винницкой, Сумской областях, вновь "прилетело" в Черкассы.Ранее сообщалось об ударах по объектам противника в Шостке Сумской области, Кировограде, Богодухове Харьковской области, Черкассах, Каневе Черкасской области. О поражении целей в Одесской и Киевской областях. Взрывы фиксировались в Николаеве.Украинские мониторинговые каналы сообщали о взлёте Миг-31К и пусках первых ракет стратегической авиацией, взлетевшей с аэродрома Энгельс. По их данным, в настоящее время в небе находятся пять бортов Ту-95МС и один Ту-160."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.Кроме этого, осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250709/ekonomika-ukrainy-i-voyna-blackrock-perestal-iskat-investorov-dlya-ukrainy-oselyu-svorachivayut-1064864588.html
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Украина.ру
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новости, украина.ру, сво, вс рф, герань, киев, ровно, удары, бпла
Новости, Украина.ру, СВО, ВС РФ, Герань, Киев, Ровно, удары, БПЛА
Продолжаются массированные удары "Гераней" по целям в Киеве и Ровно
Вооружённые силы России продолжают наносить массированные удары по целям в Киеве с применением БПЛА "Герань", поражаются новые цели в Ровно. Об этом в ночь на 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Также сообщается о взрывах в Гостомеле Киевской области. Под ударом и объекты противника в Одесской, Винницкой, Сумской областях, вновь "прилетело" в Черкассы.
Ранее сообщалось об ударах по объектам противника в Шостке Сумской области, Кировограде, Богодухове Харьковской области, Черкассах, Каневе Черкасской области. О поражении целей в Одесской и Киевской областях. Взрывы фиксировались в Николаеве.
Украинские мониторинговые каналы сообщали о взлёте Миг-31К и пусках первых ракет стратегической авиацией, взлетевшей с аэродрома Энгельс. По их данным, в настоящее время в небе находятся пять бортов Ту-95МС и один Ту-160.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.
10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.
Кроме этого, осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.
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.