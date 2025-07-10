https://ukraina.ru/20250710/vse-perebroshennye-batalony-sgoreli-v-boyakh-voenkor-obyasnil-pochemu-kiev-ischerpal-vse-lyudskie-1064979334.html

"Все переброшенные батальоны сгорели в боях": военкор объяснил, почему Киев исчерпал все людские ресурсы

"Все переброшенные батальоны сгорели в боях": военкор объяснил, почему Киев исчерпал все людские ресурсы - 10.07.2025 Украина.ру

"Все переброшенные батальоны сгорели в боях": военкор объяснил, почему Киев исчерпал все людские ресурсы

Украина не располагает скрытыми резервами для контрударов или масштабных наступательных операций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2025-07-10T05:45

2025-07-10T05:45

2025-07-10T05:45

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"Нет, не допускаю такой возможности. У Украины может быть только один резерв — европейские военнослужащие под видом ЧВК и наемников", — заявил эксперт. Он напомнил, что Польша и Британия уже использовали подобные схемы в 2022 году.Линин подчеркнул, что собственных подготовленных сил у ВСУ больше нет. "Все переброшенные роты и батальоны уже сгорели в боях. Остались только "зеленые" мобики из ТЦК", — пояснил он.Военкор отметил, что даже иностранные наемники не смогут изменить ситуацию. "Это капля в море. Для реального влияния на фронт нужны десятки тысяч человек", — добавил эксперт.Киев исчерпал все людские ресурсы и не способен создать новые ударные группировки, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.О спасении личного состава, достоинствах БМП-3, курьезных ситуациях на войне и будущем Донбасса — в материале Игоря Гомольского "Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250709/1064959425.html

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