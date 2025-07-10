"Все переброшенные батальоны сгорели в боях": военкор объяснил, почему Киев исчерпал все людские ресурсы - 10.07.2025 Украина.ру
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"Все переброшенные батальоны сгорели в боях": военкор объяснил, почему Киев исчерпал все людские ресурсы
"Все переброшенные батальоны сгорели в боях": военкор объяснил, почему Киев исчерпал все людские ресурсы - 10.07.2025 Украина.ру
"Все переброшенные батальоны сгорели в боях": военкор объяснил, почему Киев исчерпал все людские ресурсы
Украина не располагает скрытыми резервами для контрударов или масштабных наступательных операций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2025-07-10T05:45
2025-07-10T05:45
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"Нет, не допускаю такой возможности. У Украины может быть только один резерв — европейские военнослужащие под видом ЧВК и наемников", — заявил эксперт. Он напомнил, что Польша и Британия уже использовали подобные схемы в 2022 году.Линин подчеркнул, что собственных подготовленных сил у ВСУ больше нет. "Все переброшенные роты и батальоны уже сгорели в боях. Остались только "зеленые" мобики из ТЦК", — пояснил он.Военкор отметил, что даже иностранные наемники не смогут изменить ситуацию. "Это капля в море. Для реального влияния на фронт нужны десятки тысяч человек", — добавил эксперт.Киев исчерпал все людские ресурсы и не способен создать новые ударные группировки, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.О спасении личного состава, достоинствах БМП-3, курьезных ситуациях на войне и будущем Донбасса — в материале Игоря Гомольского "Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250709/1064959425.html
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"Все переброшенные батальоны сгорели в боях": военкор объяснил, почему Киев исчерпал все людские ресурсы

05:45 10.07.2025
 
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
- РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
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Украина не располагает скрытыми резервами для контрударов или масштабных наступательных операций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Нет, не допускаю такой возможности. У Украины может быть только один резерв — европейские военнослужащие под видом ЧВК и наемников", — заявил эксперт. Он напомнил, что Польша и Британия уже использовали подобные схемы в 2022 году.
Линин подчеркнул, что собственных подготовленных сил у ВСУ больше нет. "Все переброшенные роты и батальоны уже сгорели в боях. Остались только "зеленые" мобики из ТЦК", — пояснил он.
Военкор отметил, что даже иностранные наемники не смогут изменить ситуацию. "Это капля в море. Для реального влияния на фронт нужны десятки тысяч человек", — добавил эксперт.
Киев исчерпал все людские ресурсы и не способен создать новые ударные группировки, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.
О спасении личного состава, достоинствах БМП-3, курьезных ситуациях на войне и будущем Донбасса — в материале Игоря Гомольского "Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят" на сайте Украина.ру.
Владимир Носков (СВО) - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Вчера, 17:50
Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны КонстантиновкиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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Заголовок открываемого материала
05:45"Все переброшенные батальоны сгорели в боях": военкор объяснил, почему Киев исчерпал все людские ресурсы
05:30"Удары по ТЦК дают кумулятивный эффект": военкор Линин о провале мобилизации в Украине
05:15Психология террора: почему украинские диверсанты выбирают показательные акции
04:37"Слёт прожектеров". Что говорят на Украине о конференции восстановления в Риме
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