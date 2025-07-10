"Все переброшенные батальоны сгорели в боях": военкор объяснил, почему Киев исчерпал все людские ресурсы
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
Украина не располагает скрытыми резервами для контрударов или масштабных наступательных операций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Нет, не допускаю такой возможности. У Украины может быть только один резерв — европейские военнослужащие под видом ЧВК и наемников", — заявил эксперт. Он напомнил, что Польша и Британия уже использовали подобные схемы в 2022 году.
Линин подчеркнул, что собственных подготовленных сил у ВСУ больше нет. "Все переброшенные роты и батальоны уже сгорели в боях. Остались только "зеленые" мобики из ТЦК", — пояснил он.
Военкор отметил, что даже иностранные наемники не смогут изменить ситуацию. "Это капля в море. Для реального влияния на фронт нужны десятки тысяч человек", — добавил эксперт.
Киев исчерпал все людские ресурсы и не способен создать новые ударные группировки, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.
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