Непотопляемый Ермак. Всё и все против него, но он укрепился настолько, что стал неуязвим для конкурентов - 09.07.2025 Украина.ру
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Непотопляемый Ермак. Всё и все против него, но он укрепился настолько, что стал неуязвим для конкурентов
Непотопляемый Ермак. Всё и все против него, но он укрепился настолько, что стал неуязвим для конкурентов - 09.07.2025 Украина.ру
Непотопляемый Ермак. Всё и все против него, но он укрепился настолько, что стал неуязвим для конкурентов
Очередная публикация в западных СМИ, в которой откровенно разносят главу Офиса Зеленского Андрея Ермака. Ни много, ни мало, а целый британский журнал The Economist пишет, что из-за него на Украине "ожесточается политическая междоусобица", а "в правительстве растёт смута". И страна "движется к авторитаризму".
2025-07-09T13:06
2025-07-09T13:30
эксклюзив
украина
запад
вашингтон
андрей ермак
кирилл буданов
офис президента
politico
владимир зеленский
the economist
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Ну, ничего себе!В статье говорится, что на фоне накопления военных проблем, в стране назревает "раскол, чистки и междоусобицы, которые могут разрушить страну изнутри сильнее, чем любые атаки со стороны России".Признаками этих междоусобиц издание видит три события - коррупционный скандал вокруг вице-премьера Чернышова, вероятную замену премьера Шмыгаля на вице-премьера Свириденко и попытку отстранить от должности главу ГУР Буданова*. Их намного больше, конечно же, но и этих хватает. Как говорится, и на том спасибо!"Многие источники считают, что за всеми тремя событиями стоит теневая фигура — Андрей Ермак, глава Офиса президента, фактически исполняющий функции премьер-министра, хотя формально не избран на этот пост", - пишет The Economist.Вслед за изданием Politico (а я напомню, что в июне вышло две публикации в этом ведущем американском медиа, с жесткой критикой Ермака и, даже, намеки на "особые" не традиционные отношения Зеленского и его главы офиса. Эти публикации я подробно разбирал и показывал, что за ними стоит экстремист Буданов и его американская "крыша"), так вот британский журнал также пишет, что для Ермака "двери в американской столице закрываются". Но "внутри страны он только укрепил свои позиции". Отставки Шмыгаля Ермак хотел еще год назад, но Зеленский, якобы, выступил против (на самом деле не Зеленский, а американцы и самый богатый олигарх Украины Ахметов). "Но за это время Ермак усилился, а его конкуренты ослабли", - говорится в статье. Теперь "подавляющее большинство людей" в правительстве могут стать подконтрольны Ермаку.Что касается экстремиста Буданова, то, по информации журнала, в середине июня Ермак предпринял очередную попытку его смещения с поста (об этом я тоже рассказывал в своих публикациях и видео). Но "Буданов в очередной раз смог сохранить пост благодаря своей привычной смеси давления и хитрости (и, напоминаю, "крыше" в Вашингтоне). Как стало известно The Economist, в этом могли сыграть роль неоднократные предупреждения Белого дома не увольнять генерала — по крайней мере пока"."Источники, близкие к Ермаку, называют генерала неуравновешенным революционером, строящим собственную политическую машину. 90% сотрудников офиса президента считают его сумасшедшим, а 10% — гением", - пишет издание.По данным чиновников-собеседников издания, "влияние Ермака на поток информации к президенту вполне реально — по одной оценке, до 85% — и это создаёт опасную атмосферу намёков и подозрений в самом центре государственной машины"."Андрей монополизировал ухо президента. Шесть лет в одной комнате, подавая ему заранее сформулированные мнения. По сути, это уже один человек", - заявил собеседник издания. The Economist считает эту ситуацию опасной для Украины, которая "движется к авторитаризму"."Учитывая масштаб кризиса и ухудшающееся стратегическое положение, сосредоточенная и неэффективная система управления становится опасной. Одним из решений могло бы стать открытость, но этого не ожидается. Опасность для Украины в том, что в нынешней ситуации страна рискует погрузиться в глубокий политический кризис и стратегическое дрейфование. Всё больше опасений вызывает то, что Украина движется к авторитаризму - один из примеров тому: использование исполнительной власти для устранения противников и соперников из общественной жизни. "Россияне медленно жарят нас на малом огне, - с отчаянием говорит один высокопоставленный чиновник, - а мы здесь играем в идиотизм с очень серьезными последствиями", - пишет издание.Давайте разбираться, почему это (публикация) происходит сейчас и в чем отличие от первых двух атак в американских медиа.Для начала обращу внимание на важный нюанс – вот эту вот фразу про " … создаёт опасную атмосферу намёков и подозрений в самом центре государственной машины" можно трактовать не только как разговор о подозрениях, но и прямым текстом заговоры внутри режима. И то, что об этом пишут именно The Economist очень симптоматично.Вообще, тема мнимых заговоров в окружении Зеленского — явление почти привычное. Сам просроченный президент не раз заявлял о многочисленных покушениях и попытках переворотов. Однако в данном случае, речь, конечно же, не про вот эту всю бутафорию и десятки якобы предотвращенных, якобы покушений. Речь, здесь о реальных конфликтах в самой верхушке киевского режима и угрозе дестабилизации этого детища британских спецслужб.Повторюсь, это далеко не первая публикация о Ермаке на Западе: критические материалы появлялись с конца 2023 года, продолжались в 2024-м и первой половине 2025-го. В последние месяцы их частота увеличилась. Теперь, вот, к теме подключился The Economist. И эта атака явно отличается от предыдущих.Важно отметить, что The Economist многие на Западе считают рупором финансовых элит, в частности, Ротшильдов. Это издание известно своими "зашифрованными" намёками, особенно в преддверии важных событий. Кроме того, The Economist отражает интересы влиятельных политико-финансовых групп, которые продвигают своих ставленников (например, Макрона во Франции, и, отчасти, Стармера в самой Великобритании).Даже если считать эту статью заказной (а без связей и денег Буданова могло и здесь не обойтись), её публикация после редакционного согласования — уже политический сигнал. По сути, хозяева издания могли дать заработать журналистам, и, параллельно, решали свои задачи. Какие? Как по мне, все на поверхности - фактически, Ермаку отправлена "чёрная метка" от кругов, серьёзно влияющих на ситуацию на Украине.Явные признаки нарастания кризиса внутри властной конструкции в Киеве не может не тревожить его хозяев. И они уже действуют. Более чем симптоматичным в этом смысле стоит признать прозвучавшее как гром среди ясного неба в потоке "перемог" Единого марафона заявление о решении воротил из BlackRock (напомню, что они крупнейшие частные держатели украинских долговых обязательств и подписанты особого соглашения с минфином Украины о фактическом управлении целыми секторами экономики Незалежной), так вот - закрыть фонд, предназначенный для инвестиций в восстановление Украины. Думаю, не нужно дополнительно объяснять, что внутри крупнейшего транснационального конгломерата по управлению активов BlackRock есть очень серьезное присутствие этих самых Ротшильдов. Здесь примечательно, что переговоры с BlackRock вёл именно Ермак, и именно его задачей было обеспечение их присутствия на Украине. Выход транснационалов из проекта фонда восстановления синхронно с разгромной публикацией в личной "стенгазете" Economist – ну, о-очень тревожный сигнал для Андрея Борисовича.По поступающей инсайдерской информации, были не выполнены определённые договоренности относительно ряда важных активов в Незалежной, не обеспечены требовавшиеся решения кабмина и Рады, и не соблюдены сроки по целому ряду согласованных шагов. Ермак не продемонстрировал ожидаемой эффективности в ручном управлении процессами. А, главное, допустил подписание той самой "ресурсной сделки" с администрацией Трампа (за которой стоят прямые конкуренты Ротшильдов и BlackRock), которая ломает планы глобалистов и конкретно Лондона на финальный грабеж Украины. Ротшильды очень злы, и ничем хорошим для Ермака это точно не закончится!О том, как Запад поддерживает нелегитимного президента Украины - в статье "Бусификация и людоловы добрались до Европы. Как западные спецслужбы и полиция помогут режиму Зеленского"* Внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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Михаил Павлив
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эксклюзив, украина, запад, вашингтон, андрей ермак, кирилл буданов, офис президента, politico, владимир зеленский, the economist
Эксклюзив, Украина, Запад, Вашингтон, Андрей Ермак, Кирилл Буданов, Офис президента, Politico, Владимир Зеленский, The Economist

Непотопляемый Ермак. Всё и все против него, но он укрепился настолько, что стал неуязвим для конкурентов

13:06 09.07.2025 (обновлено: 13:30 09.07.2025)
 
© AP / Jose Luis Magana
- РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP / Jose Luis Magana
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Очередная публикация в западных СМИ, в которой откровенно разносят главу Офиса Зеленского Андрея Ермака. Ни много, ни мало, а целый британский журнал The Economist пишет, что из-за него на Украине "ожесточается политическая междоусобица", а "в правительстве растёт смута". И страна "движется к авторитаризму".
Ну, ничего себе!

В статье говорится, что на фоне накопления военных проблем, в стране назревает "раскол, чистки и междоусобицы, которые могут разрушить страну изнутри сильнее, чем любые атаки со стороны России".
Признаками этих междоусобиц издание видит три события - коррупционный скандал вокруг вице-премьера Чернышова, вероятную замену премьера Шмыгаля на вице-премьера Свириденко и попытку отстранить от должности главу ГУР Буданова*. Их намного больше, конечно же, но и этих хватает. Как говорится, и на том спасибо!

"Многие источники считают, что за всеми тремя событиями стоит теневая фигура — Андрей Ермак, глава Офиса президента, фактически исполняющий функции премьер-министра, хотя формально не избран на этот пост", - пишет The Economist.

Вслед за изданием Politico (а я напомню, что в июне вышло две публикации в этом ведущем американском медиа, с жесткой критикой Ермака и, даже, намеки на "особые" не традиционные отношения Зеленского и его главы офиса. Эти публикации я подробно разбирал и показывал, что за ними стоит экстремист Буданов и его американская "крыша"), так вот британский журнал также пишет, что для Ермака "двери в американской столице закрываются". Но "внутри страны он только укрепил свои позиции". Отставки Шмыгаля Ермак хотел еще год назад, но Зеленский, якобы, выступил против (на самом деле не Зеленский, а американцы и самый богатый олигарх Украины Ахметов). "Но за это время Ермак усилился, а его конкуренты ослабли", - говорится в статье. Теперь "подавляющее большинство людей" в правительстве могут стать подконтрольны Ермаку.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Что касается экстремиста Буданова, то, по информации журнала, в середине июня Ермак предпринял очередную попытку его смещения с поста (об этом я тоже рассказывал в своих публикациях и видео). Но "Буданов в очередной раз смог сохранить пост благодаря своей привычной смеси давления и хитрости (и, напоминаю, "крыше" в Вашингтоне). Как стало известно The Economist, в этом могли сыграть роль неоднократные предупреждения Белого дома не увольнять генерала — по крайней мере пока".
"Источники, близкие к Ермаку, называют генерала неуравновешенным революционером, строящим собственную политическую машину. 90% сотрудников офиса президента считают его сумасшедшим, а 10% — гением", - пишет издание.
По данным чиновников-собеседников издания, "влияние Ермака на поток информации к президенту вполне реально — по одной оценке, до 85% — и это создаёт опасную атмосферу намёков и подозрений в самом центре государственной машины".
"Андрей монополизировал ухо президента. Шесть лет в одной комнате, подавая ему заранее сформулированные мнения. По сути, это уже один человек", - заявил собеседник издания. The Economist считает эту ситуацию опасной для Украины, которая "движется к авторитаризму".
"Учитывая масштаб кризиса и ухудшающееся стратегическое положение, сосредоточенная и неэффективная система управления становится опасной. Одним из решений могло бы стать открытость, но этого не ожидается. Опасность для Украины в том, что в нынешней ситуации страна рискует погрузиться в глубокий политический кризис и стратегическое дрейфование. Всё больше опасений вызывает то, что Украина движется к авторитаризму - один из примеров тому: использование исполнительной власти для устранения противников и соперников из общественной жизни. "Россияне медленно жарят нас на малом огне, - с отчаянием говорит один высокопоставленный чиновник, - а мы здесь играем в идиотизм с очень серьезными последствиями", - пишет издание.
Давайте разбираться, почему это (публикация) происходит сейчас и в чем отличие от первых двух атак в американских медиа.
Для начала обращу внимание на важный нюанс – вот эту вот фразу про " … создаёт опасную атмосферу намёков и подозрений в самом центре государственной машины" можно трактовать не только как разговор о подозрениях, но и прямым текстом заговоры внутри режима. И то, что об этом пишут именно The Economist очень симптоматично.
Вообще, тема мнимых заговоров в окружении Зеленского — явление почти привычное. Сам просроченный президент не раз заявлял о многочисленных покушениях и попытках переворотов. Однако в данном случае, речь, конечно же, не про вот эту всю бутафорию и десятки якобы предотвращенных, якобы покушений. Речь, здесь о реальных конфликтах в самой верхушке киевского режима и угрозе дестабилизации этого детища британских спецслужб.
Повторюсь, это далеко не первая публикация о Ермаке на Западе: критические материалы появлялись с конца 2023 года, продолжались в 2024-м и первой половине 2025-го. В последние месяцы их частота увеличилась. Теперь, вот, к теме подключился The Economist. И эта атака явно отличается от предыдущих.
Важно отметить, что The Economist многие на Западе считают рупором финансовых элит, в частности, Ротшильдов. Это издание известно своими "зашифрованными" намёками, особенно в преддверии важных событий. Кроме того, The Economist отражает интересы влиятельных политико-финансовых групп, которые продвигают своих ставленников (например, Макрона во Франции, и, отчасти, Стармера в самой Великобритании).
Даже если считать эту статью заказной (а без связей и денег Буданова могло и здесь не обойтись), её публикация после редакционного согласования — уже политический сигнал. По сути, хозяева издания могли дать заработать журналистам, и, параллельно, решали свои задачи. Какие? Как по мне, все на поверхности - фактически, Ермаку отправлена "чёрная метка" от кругов, серьёзно влияющих на ситуацию на Украине.
Явные признаки нарастания кризиса внутри властной конструкции в Киеве не может не тревожить его хозяев. И они уже действуют. Более чем симптоматичным в этом смысле стоит признать прозвучавшее как гром среди ясного неба в потоке "перемог" Единого марафона заявление о решении воротил из BlackRock (напомню, что они крупнейшие частные держатели украинских долговых обязательств и подписанты особого соглашения с минфином Украины о фактическом управлении целыми секторами экономики Незалежной), так вот - закрыть фонд, предназначенный для инвестиций в восстановление Украины. Думаю, не нужно дополнительно объяснять, что внутри крупнейшего транснационального конгломерата по управлению активов BlackRock есть очень серьезное присутствие этих самых Ротшильдов. Здесь примечательно, что переговоры с BlackRock вёл именно Ермак, и именно его задачей было обеспечение их присутствия на Украине. Выход транснационалов из проекта фонда восстановления синхронно с разгромной публикацией в личной "стенгазете" Economist – ну, о-очень тревожный сигнал для Андрея Борисовича.
По поступающей инсайдерской информации, были не выполнены определённые договоренности относительно ряда важных активов в Незалежной, не обеспечены требовавшиеся решения кабмина и Рады, и не соблюдены сроки по целому ряду согласованных шагов. Ермак не продемонстрировал ожидаемой эффективности в ручном управлении процессами. А, главное, допустил подписание той самой "ресурсной сделки" с администрацией Трампа (за которой стоят прямые конкуренты Ротшильдов и BlackRock), которая ломает планы глобалистов и конкретно Лондона на финальный грабеж Украины.

Ротшильды очень злы, и ничем хорошим для Ермака это точно не закончится!
О том, как Запад поддерживает нелегитимного президента Украины - в статье "Бусификация и людоловы добрались до Европы. Как западные спецслужбы и полиция помогут режиму Зеленского"
* Внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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