"НАТО теряет рассудок": Захарова обвинила Рютте в паранойе и вмешательстве в дела России и Китая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который заявил, что Россия, якобы по согласованию с Китаем, может нанести удар по НАТО для отвлечения США в случае нападения КНР на Тайвань. Подобные заявления являются проявлением русофобии и ксенофобии, подчеркнула дипломат

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что по его мнению, Россия, по согласованию с Китаем, ударит по НАТО для отвлечения США, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань". Об этом он сказал в интервью газете The New York Times.По словам Захаровой, высказывание "главного натовского бюрократа" заключается в том, что он выразил обеспокоенность отношениями между Россией и Китаем. Она отметила, что нынешние западные политики "уже давно перестали учиться и получать реальное образование, обложились какими-то непонятными корочками и делают карьеру на русофобии, а в данном случае ксенофобии тоже". Кроме того, дипломат обратила внимание, что военное сотрудничество Москвы и Пекина — это действительно важный компонент российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, который способствует обеспечению безопасности стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах планеты. "Когда натовцы говорят о своей безопасности, которую они должны реализовывать, в том числе за счет Украины или ее руками, хочется спросить, а кто вам угрожал? А вот когда мы с китайцами говорим о нашей собственной безопасности, мы говорим об этом не только со знанием дела, реалий и истории, но мы говорим об этом с опорой на современные НАТОвские документы, в которых наши страны обозначены как потенциальные противники альянса", — отметила Захарова. По ее словам, сотрудничество России с Китаем осуществляется в строгом соответствии с международным правом, абсолютно прозрачно и не имеет никакой скрытой повестки, не носит блокового или конфронтационного характера, не направлено против третьих стран. "В основе тесных связей между вооруженными силами России и Китая глубокое взаимодоверие, особый характер и беспрецедентно высокий уровень межгосударственных отношений, которые, хотя и не являются союзом, но превосходят по своей сути традиционные альянсы времен Холодной войны", — добавила дипломат. Поэтому изречения генсека НАТО о том, что председатель КНР перед неким нападением на Тайвань якобы первым делом позвонит президенту России, вызывают у Москвы крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большой вопрос о здоровье западного политика, заявила Захарова. В среду, 9 июля, телеканал CNN опубликовал аудиозапись президента США Дональда Трампа с мероприятия 2024 года, на которой американский лидер говорил, что мог бы "разбомбить" Москву или Пекин. Об угрозах сообщила газета The Washington Post в мае 2024 года. "На одном мероприятии он заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань, удивив некоторых доноров", — говорилось в материале издания. Сейчас журналисты опубликовали аудиозапись этой речи политика.О том, что происходит на международной арене, — в обзоре "Случайная" приостановка поставок, провалы ВСУ, смерть для Зеленского. Главное на Украине на 13:00 9 июля.

