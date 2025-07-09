"НАТО теряет рассудок": Захарова обвинила Рютте в паранойе и вмешательстве в дела России и Китая
© МИД России / TelegramМария Захарова
© МИД России / Telegram
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который заявил, что Россия, якобы по согласованию с Китаем, может нанести удар по НАТО для отвлечения США в случае нападения КНР на Тайвань. Подобные заявления являются проявлением русофобии и ксенофобии, подчеркнула дипломат
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что по его мнению, Россия, по согласованию с Китаем, ударит по НАТО для отвлечения США, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань". Об этом он сказал в интервью газете The New York Times.
По словам Захаровой, высказывание "главного натовского бюрократа" заключается в том, что он выразил обеспокоенность отношениями между Россией и Китаем. Она отметила, что нынешние западные политики "уже давно перестали учиться и получать реальное образование, обложились какими-то непонятными корочками и делают карьеру на русофобии, а в данном случае ксенофобии тоже".
"Но все-таки, Рютте должен быть в курсе, что ни Россия, ни Китай к ведению его структуры вообще не относятся. Мы не являемся членами этого альянса. Его слова являются лишь очередным подтверждением тому, что Североатлантический альянс продолжает воспринимать мир как арену геополитического противостояния с целью удержания ускользающего мирового господства, так называемого коллективного Запада", — заявила Захарова.
Кроме того, дипломат обратила внимание, что военное сотрудничество Москвы и Пекина — это действительно важный компонент российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, который способствует обеспечению безопасности стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах планеты.
"Когда натовцы говорят о своей безопасности, которую они должны реализовывать, в том числе за счет Украины или ее руками, хочется спросить, а кто вам угрожал? А вот когда мы с китайцами говорим о нашей собственной безопасности, мы говорим об этом не только со знанием дела, реалий и истории, но мы говорим об этом с опорой на современные НАТОвские документы, в которых наши страны обозначены как потенциальные противники альянса", — отметила Захарова.
По ее словам, сотрудничество России с Китаем осуществляется в строгом соответствии с международным правом, абсолютно прозрачно и не имеет никакой скрытой повестки, не носит блокового или конфронтационного характера, не направлено против третьих стран.
"В основе тесных связей между вооруженными силами России и Китая глубокое взаимодоверие, особый характер и беспрецедентно высокий уровень межгосударственных отношений, которые, хотя и не являются союзом, но превосходят по своей сути традиционные альянсы времен Холодной войны", — добавила дипломат.
Поэтому изречения генсека НАТО о том, что председатель КНР перед неким нападением на Тайвань якобы первым делом позвонит президенту России, вызывают у Москвы крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большой вопрос о здоровье западного политика, заявила Захарова.
"Это действительно некая озабоченность ментальным состоянием генерального секретаря НАТО. О каком таком нападении может идти речь, если Тайвань является неотъемлемой частью Китая? Насколько мне известно, все входящие в НАТО страны официально признают данный факт", — заключила она.
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