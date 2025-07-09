https://ukraina.ru/20250709/sluchaynaya-priostanovka-postavok-provaly-vsu-smert-dlya-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-1300-9-iyulya-1064927995.html

"Случайная" приостановка поставок, провалы ВСУ, смерть для Зеленского. Главное на Украине на 13:00 9 июля

"Случайная" приостановка поставок, провалы ВСУ, смерть для Зеленского. Главное на Украине на 13:00 9 июля - 09.07.2025 Украина.ру

"Случайная" приостановка поставок, провалы ВСУ, смерть для Зеленского. Главное на Украине на 13:00 9 июля

СМИ пишут, якобы приостановка поставок оружия США Украине была случайной и застала Трампа врасплох. Российские военные ударили по аэродромам и полигонам ВСУ. Бывший премьер России назвал мир на Украине смертью для Зеленского

2025-07-09T13:00

2025-07-09T13:00

2025-07-09T13:00

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Газета New York Times со ссылкой на источники заверяет, будто приостановка поставок вооружений Украине от США была случайной на фоне опасений о возможном истощении запасов после ударов по Ирану.По данным издания, во время приостановки помощи официальные лица в США заявляли, что пауза необходима для оценки запасов Пентагона. При этом до сих пор непонятно, кто именно участвовал в принятии этого решения.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники указывает, что решение Пентагона о приостановке военных поставок Киеву якобы застало президента США Дональда Трампа врасплох.Кроме того, как рассказали двое собеседников агентства, внутри самого Пентагона были также те, кто выступал против этого решения.В начале месяца Politico информировало о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако уже 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное оборонительное вооружение.При этом издание Economist отмечает, что восстановление военных поставок Киеву со стороны США не означает, что Трамп полностью принял сторону Украины."Восстановление военных поставок в лучшем случае означает возвращение к прежнему статусу-кво, когда американская военная поддержка скорее заканчивалась медленно, а не внезапно. Поставки оружия, доходящего до Украины, были обязательством уходящей администрацией Джо Байдена, и ожидается, что их поток будет сокращаться к концу 2028 года... Трамп не брал на себя новых обязательств по оружию с момента возвращения в офис в январе", - говорится в публикации.Как считает издание, Трамп не хочет тратить больше денег на Украину, однако и не хочет, чтобы она при нем потерпела поражение, поскольку это "означало бы геополитический удар по Америке".В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду подчеркнула, что продолжение накачки киевского режима оружием не способствует мирному урегулированию конфликта и РФ еще предстоит оценить последствия от возобновления США помощи Украине.Провалы ВСУНочь на Украине выдалась неспокойной. Вооруженные силы страны (ВСУ) пожаловались, что ВС РФ установили новый рекорд и выпустили 728 БПЛА по Украине. Власти Луцка сообщили о самой масштабной атаке на город за все время конфликта.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога утром была объявлена в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.В среду утром взрывы гремели в Николаевской области и подконтрольном ВСУ Херсоне.В Минобороны России сообщили, что российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 440 военных ВСУ, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в районах различных населённых пунктов Сумской и Харьковской областей, противник потерял более 170 военнослужащих.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего.ВС РФ также нанесли групповой удар высокоточным оружием, ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками по украинским военным аэродромам, все объекты поражены, заверили в ведомстве.Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев подтвердил РИА Новости, что целями ударов в том числе стали аэродромы и авиабазы ВСУ в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове. Причем Луцк был атакован более десяти раз, что, вероятно, может говорить о "наличии там серьезной логистической базы НАТО или иностранных наемников".По его словам, удары также нанесли по тренировочным полигонам и военным складам ВСУ в Львовской, Волынской и Тернопольской областях.Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада" пожаловался, что ударам подвергся военный аэродром, а также ряд предприятий в Волынской области на западе Украины. Он также отметил, что в ночь на среду зафиксировано "рекордное количество дронов".При этом обстановка в рядах ВСУ сейчас незавидная. Командование отправляет бойцов в бессмысленные штурмы, не обеспечив их необходимыми ресурсами для ведения боевых действий. Это в том числе подтвердил украинский военнопленный Сергей Выхресть на видео от Минобороны РФ.А украинское издание Страна.ua со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко написало, что за первое полугодие этого года в ВСУ зарегистрировали более 107 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве, а с февраля 2022 года - свыше 230 тысяч.По словам Бойко, дезертиров на Украине никто не разыскивает. Кроме того, их перестали исключать из списков личного состава воинских частей, что создает иллюзию их укомплектованности."Как результат – сегодня в вооруженных силах Украины отсутствует пехота. Совсем. Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище", - посетовал он.Два пути ЗеленскогоБывший премьер-министр России Сергей Степашин сказал РИА Новости, что мир на Украине является смертью для Владимира Зеленского."Для Зеленского мир – это смерть. Поверьте мне, не только политическая. Потому что он человек уже несамостоятельный давно", - объяснил он.Степашин отметил, что "рулит" Зеленским сейчас из Европы Германия и Англия.По словам экс-премьера РФ, Зеленский может под давлением президента США Дональда Трампа пойти на подписание соглашения о мире на условиях, которые предлагает Россия."Либо, что теперь сделаешь? Есть термин – "принуждение к миру", господин Трамп нам показал, как можно действовать в этой истории", - сказал Степашин.Он отметил, что Зеленский на самом деле и не хочет перемирия. "Зеленский хочет сделать перемирие и перевооружиться".Он также добавил, что СВО стало вынужденной мерой в 2022 году, потому что киевский режим "издевался над населением Малороссии, особенно в Донецке. Просто издевались, убивали сотнями. Никому никакого дела не было".Подробнее об СВО - в материале "Для достижения целей СВО России надо брать под контроль всю Украину" — Онуфриенко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250709/podlyy-udar-vsu-massirovannaya-ataka-vs-rf-i-uspekhi-pod-sumami-glavnoe-na-utro-9-iyulya--1064916318.html

https://ukraina.ru/20250708/amerikanskie-postavki-zapozdali-armiya-rf-zavershaet-razgrom-vsu-v-donbasse-glavnoe-na-utro-8-iyulya-1064854832.html

https://ukraina.ru/20250708/tramp-na-kachelyakh-provaly-vsu-popytki-primazatsya-k-nato-i-es-glavnoe-na-ukraine-na-1300-8-iyulya-1064866901.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, пентагон