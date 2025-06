https://ukraina.ru/20250630/tramp-gotov-vvesti-sanktsii-protiv-rossii-iz-za-ukrainy-no-belyy-dom-gramotno-produmal-formulirovki-1064481415.html

Трамп готов ввести санкции против России из-за Украины, но Белый дом грамотно продумал формулировки

Принятие новой порции ограничительных мер в отношении России вполне реально, но есть важные нюансы - вчитываться нужно внимательно

Пришло ли время для новых санкцийВ интервью телеканалу ABC News сенатор-республиканец Линдси Грэм*, комментируя продвижение законопроекта о новом пакете антироссийских санкций, разработанный им совместно с демократом Ричардом Блюменталем, объявил, что президент страны Дональд Трамп поддерживает эту инициативу и готов расширить ограничительные меры в отношении РФ в контексте украинского кризиса."Мы играли с ним в гольф. Он сказал: "Пора продвигать твой законопроект". <…> Что делает этот законопроект? Если вы покупаете продукцию у России и при этом не помогаете Украине, тогда на ваши товары, поступающие в США, будет введена пошлина в 500%. Индия и Китай закупают 70% нефти Путина. Они поддерживают его военную машину. Мой законопроект уже поддержали 84 сенатора. Он даст президенту возможность вводить пошлины в отношении Китая, Индии и других стран — чтобы заставить их прекратить поддержку российской военной машины и впервые усадить его за стол переговоров", - пояснил он.Работа по рассмотрению законопроекта в Сенате, по словам Грэма, может начаться в первый же день после завершения каникул, приуроченных ко Дню независимости, 7 июля. А сенатор-демократ Крис Кунс в эфире телеканала Fox News 29 июля допустил, что законодатели займутся этим вопросом "на следующей неделе", т.е. уже на текущей, ещё до праздников.Действительно ли президент Трамп, сделавший невиданные для его предшественников-демократов шаги по восстановлению диалога с Россией, готов взять и в ближайшей перспективе ввести против неё очередные санкции?Грэм – очень любопытная фигура американской политической системы. Из критика Трампа (в частности за штурм Капитолия 6 января 2021 года) он превратился в одного из его ближайших соратников. Их отношения один из бывших помощников сенатора описал так: иногда похожи на хоккейную драку, где противники обмениваются ударами, а уже на следующих выходных вместе играют в гольф.Как написала газета The Wall Street Journal, комментируя роль Грэма в принятии решений по операции на Ближнем Востоке, он занимает уникальное положение в сегодняшнем Вашингтоне: он один из самых влиятельных советников Трампа по вопросам национальной безопасности, он оказался в ближнем кругу президента и смог убедить его пойти против своих ориентированных на внутреннюю политику склонностей и одобрить высокорискованный удар по Ирану.Однопартийцы-республиканцы постоянно критикуют Грэма, но при этом сенатор сотрудничает с демократами по внешнеполитическим вопросам, включая поддержку Украины, добавляет издание.В связи с этим не удивительно, что Трамп поддерживает инициативу Грэма. К тому же 47-й президент США никогда сам не исключал, что все сценарии возможны, расширение санкционного режима против РФ в том числе, а процесс по урегулированию украинского кризиса продвигается не такими темпами, как хотелось бы, что Трампа изрядно раздражает. Он сетует, что с Владимиром Зеленским сложно вести дела, и критикует президента РФ Владимира Путина за масштабные удары по объектам на территории Украины.Наказывать других может быть себе дорожеОднако есть целый ряд нестыковок, которые дают повод усомниться, что Трамп применит инструменты давления на Россию.Прежде всего финансового характера. На президентском посту Трамп пятый год, но гораздо больше времени он провёл в бизнесе, поэтому просчитывать последствия и риски решений имеет. Пару недель назад он сам заявил, что ограничительные меры в отношении РФ, введённые Соединёнными Штатами, обходятся государству в огромную сумму денег, исчисляемую миллиардами долларов. О непредвиденных последствиях введения новых санкций в начале июня предупреждал и главный по американской казне - министр финансов США Скотт Бессент.А последствия могут иметь глобальный масштаб.“На бумаге, законопроект сенатора Линдси Грэма, который подразумевает принятие самых жёстких и имеющих глубокие последствия торговых санкций против России, должен радовать тех, кто поддерживает Украину. Но есть проблема: каким бы смелым ни был этот закон, он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром. Таким образом, Америка наступает на свои же грабли назло президенту России Владимиру Путину”, — предупреждает The Washington Post.Дело в том, что нефть, российские нефтепродукты, природный газ и уран, за покупку которых и предполагается применять 500%-ные пошлины, импортируют многие союзники США, в т.ч. по НАТО: третью строчку в списке крупнейших покупателей - после Китая и Индии - делят Турция и ЕС. Европейцы и вовсе в 2024 году потратили на энергоресурсы из РФ больше, чем выделили на поддержку Украины.Более того, Штаты сами продолжают закупать ядерное топливо у России. Причём объём рос уже в период СВО: если в 2022-м импортировали 588,4 тонн, то в 2023-м - 701,8 тонн (в денежном выражении и вовсе установлен рекорд за всю историю торговли между РФ и США с 1992 года). Предыдущий американский президент Джо Байден ввёл запрет на уран из России, предусмотрев при этом исключения, которыми государство, собственно, активно пользуется.В конечном итоге желание ударить по России может обернуться для США противоположным итогом: нарушение цепочек поставок, ответные меры и рост инфляции, которую в ходе избирательной кампании 47-й президент обещал согражданам побороть.Против Китая Трамп уже вводил трёхзначные пошлины, но вскоре пришлось отказаться от этой затеи и заключить торговую сделку с КНР из-за негативных последствий для национальной экономики. В частности падение азиатских фондовых рынков, как отмечало агентство Reuters, привело к резкой распродаже государственных американских облигаций, что вызвало опасения ухода иностранных фондов из активов США.Если администрация Белого дома действительно в обозримом будущем намерена ввести санкции за сотрудничество с РФ в энергетическом секторе, то не совсем вписывается в эту логику снятие Вашингтоном буквально на днях с нескольких российских банков и связанных с атомной энергетикой страховых компаний ограничений, блокировавших строительство АЭС "Пакш-2", которое осуществляется совместно Москвой и Будапештом. Благодаря этому Росатом и его венгерские партнёры теперь смогут нарастить темпы возведения объекта. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев (которого, к слову, США вывели из санкционного списка специально, чтобы он провёл переговоры с представителями Белого дома в Вашингтоне) назвал это событие ключевым прецедентом и отменой провальной политики Байдена.Впрочем, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев в эфире телеканала "Россия 24" призвал не обольщаться и не поддаваться иллюзиям относительно того, что снятие санкций с проекта "Пакш-2" – это какой-то поворотный пункт и ведёт к потеплению отношений, поскольку любое снятие санкций касается только тех направлений и тех отраслей, которые выгодны самим Соединённым Штатам Америки и их союзникам.Журналисты неоднократно спрашивали представителей администрации напрямую, почему они не вводят санкции против России, ответ был таков: в этом случае окно для диалога с Россией закроется и никаких переговоров в ближайшее время не будет.Вашингтон ведёт с Москвой консультации не только по урегулированию на Украине (а Трамп прекрасно понимает, что работать нужно с обеими сторонами конфликта), но и по налаживанию двустороннего сотрудничества как на дипломатическом поле, так и для реализации взаимовыгодных проектов, российский рынок был лакомым кусочком для американских бизнесменов, и они очень хотят вернуться туда.Так введут ли США санкции против России?Когда и в каком виде следует вводить новые санкции против России, если в этом возникнет необходимость, президент примет лично, сказал меньше недели назад госсекретарь США Марко Рубио. А Трамп - человек, как известно, эмоциональный и непредсказуемый, поэтому исключать нельзя ничего.Подробнее стоит остановиться на самом законопроекте, лежащем в Сенате.Во-первых, текст документа насколько раз редактировался в сторону смягчения риторики. Если верить источникам американских СМИ, это была просьба Белого дома, администрация за закрытыми дверями объясняла Грэму, каковы могут быть последствия, и он согласился с приведёнными доводами.Во-вторых, в законопроекте есть такая фраза: "Если правительство Российской Федерации отказывается вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной, Российская Федерация должна быть подвергнута максимальным санкциям, разрешённым законодательством США".Но именно Российской Федерации неизменно, чтобы ни происходило, выступает за диалог и поиск решений по урегулированию конфликта дипломатическим путём, а пока сблизить позиции по фундаментальным аспектам не удаётся, выступает с инициативами гуманитарного характера, например, предложение о проведении масштабного обмена военнопленными выдвинула как раз-таки Москва на переговорах в Стамбуле, возобновившихся после трёхлетнего перерыва тоже по её настоянию. Так что, РФ со своей стороны поводов для введения санкций не даёт.В-третьих, Трамп, как гласит документ, "может ввести санкции". Не "обязан ввести". Иными словами, президента просто наделяют такими полномочиями, а воспользоваться ими или нет – решать ему. Таким образом, принятие законопроекта не равно его применение на практике.Об этом говорил и Грэм на ABC News: "В нём (законопроекте – ред.) есть оговорка — господин президент сам решает, применять его или нет. Но мы даём Трампу инструмент, которого у него пока нет. У него будет возможность самому выбрать, как именно применять этот закон. Но наша цель — усадить Путина за стол переговоров".Сомнительно, конечно, что очередная порция санкций способна кардинальна повлиять на позицию президента страны, которая за эти годы выдержала столько пакетов рестрикций. К тому же российский лидер и не отказывается от переговоров на высшем уровне, просто им должны предшествовать предметные консультации делегаций с достижением реальных договорённостей. Чего пока нет.Для стимулирования процесса гораздо эффективнее для США было бы достать кнут для Украины – это же она регулярно срывает воплощение в жизнь тех или иных соглашений. К тому же, в отличии от Москвы, инструменты для давления на Киев в Вашингтоне имеются.На фоне иссякающей американской военной помощи в мировых СМИ регулярно появляются прогнозы, сколько ещё смогут выстоять ВСУ при отсутствии новых мер поддержки. Вот британская газета Financial Times написала, что украинская армия близка к истощению, её ресурсы могут закончиться через полгода. Некоторые западные чиновники говорят о риске "катастрофического поражения", если ВСУ окажутся на грани изнеможения и не получит существенного увеличения военной и финансовой помощи от союзников, говорится в статье.А выбивать средства украинская сторона умеет. Об одном из случаев в интервью журналисту Такеру Карлсону вспоминала конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин: "Зеленский <…> что только ради него не делали. Я могу целыми днями говорить об этом. Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам Конгресса уже ходили раненые украинцы на костылях и в военной форме. Они заходили во все кабинеты и умоляли о помощи".Подводя итог, не факт, что Трамп введёт какие-либо существенные санкции против РФ, но законопроект Конгресс принять может, пытаясь успокоить Киев и его самых ярых европейских сторонников, создавая видимость давления на Москву.* внесён в список террористов и экстремистовЧитайте также: Трампу надоела Украина: Никонов рассказал, когда США могут "умыть руки" и остановить помощь Киеву

