Кто дал задание Баку разорвать отношения с Москвой и о чём Путин говорит с Трампом — Гаспарян - 04.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250704/kto-dal-zadanie-baku-razorvat-otnosheniya-s-moskvoy-i-o-chm-putin-govorit-s-trampom--gasparyan-1064695931.html
Кто дал задание Баку разорвать отношения с Москвой и о чём Путин говорит с Трампом — Гаспарян
Кто дал задание Баку разорвать отношения с Москвой и о чём Путин говорит с Трампом — Гаспарян - 04.07.2025 Украина.ру
Кто дал задание Баку разорвать отношения с Москвой и о чём Путин говорит с Трампом — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 04.07.2025
2025-07-04T16:45
2025-07-04T16:45
видео
армения
россия
азербайджан
армен гаспарян
владимир путин
дональд трамп
общественная палата
шос
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064695598_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4528386cecc479e7325d43d43be16d08.jpg
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:48 - Чего добивается Азербайджан? 07:16 - Выступление белорусского оппозиционера Сергея Тихановского; 11:19 - Радость украинцев от ударов по ТЦК и отмена поставок оружия из США на Украину; 17:58 - О телефонном разговоре Путина и Трампа; 23:13 - Желание Армении вступить в ШОС. Редакция Украина.ру присоединяется к поздравлениям Армену Гаспаряну в связи с его 50-летием. Желаем долгих и счастливых лет, удачи во всём, интересных проектов, надёжных людей рядом и, конечно же, нашей скорейшей Победы! #Гаспарян #Азербайджан #Баку #США #Трамп #война #Армения #Пашинян #Ереван #конфликт #Украина #Россия #Зеленский #Армения #Белоруссия #СВО #Тихановский #Европа #ЕС #Макрон ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250704/rossiya-i-azerbaydzhan-yushkov-rasskazal-pochemu-energeticheskoe-sotrudnichestvo-zashlo-v-tupik-1064632698.html
армения
россия
азербайджан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064695598_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8960f80870c041d2e7b1416a9c806271.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, армения, россия, азербайджан, армен гаспарян, владимир путин, дональд трамп, общественная палата, шос, ес
Видео, Армения, Россия, Азербайджан, Армен Гаспарян, Владимир Путин, Дональд Трамп, общественная палата, ШОС, ЕС

Кто дал задание Баку разорвать отношения с Москвой и о чём Путин говорит с Трампом — Гаспарян

16:45 04.07.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:48 - Чего добивается Азербайджан?
07:16 - Выступление белорусского оппозиционера Сергея Тихановского;
11:19 - Радость украинцев от ударов по ТЦК и отмена поставок оружия из США на Украину;
17:58 - О телефонном разговоре Путина и Трампа;
23:13 - Желание Армении вступить в ШОС.
Редакция Украина.ру присоединяется к поздравлениям Армену Гаспаряну в связи с его 50-летием. Желаем долгих и счастливых лет, удачи во всём, интересных проектов, надёжных людей рядом и, конечно же, нашей скорейшей Победы!
#Гаспарян #Азербайджан #Баку #США #Трамп #война #Армения #Пашинян #Ереван #конфликт #Украина #Россия #Зеленский #Армения #Белоруссия #СВО #Тихановский #Европа #ЕС #Макрон
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
- РИА Новости, 1920, 04.07.2025
04:00
Россия и Азербайджан: Юшков рассказал, почему энергетическое сотрудничество зашло в тупикПерспективные энергетические проекты между Россией и Азербайджаном оказались заморожены из-за взаимной незаинтересованности сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоАрменияРоссияАзербайджанАрмен ГаспарянВладимир ПутинДональд Трампобщественная палатаШОСЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:34Диктатор Зеленский сообщил подробности разговора с президентом США Дональдом Трампом
17:25"Запад зря старался": российские военные используют брошенные ВСУ окопы и бункеры под Новоселкой
17:24Зеленский сообщил подробности разговора с Трампом. Сказал, что обсудили вопрос усиления украинской ПВО и договорились, что это обсудят на отдельной встречи представителей двух команд.
17:14ВСУ целенаправленно бьют по медучреждениям: украинские боевики атаковали приемное отделение
17:10Стало известно, почему азербайджанка выкрикивала проукраинские лозунги
16:49"Долгожданный момент": вернувшийся из украинского плена боец рассказал, сколько ждал возвращения
16:45Кто дал задание Баку разорвать отношения с Москвой и о чём Путин говорит с Трампом — Гаспарян
16:39Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся — Ермак
16:27Прорыв на Новопавловском направлении: российские войска зачищают Поддубное и расширяют зону контроля
16:27Украинские фейкомёты снова попали впросак
16:18Донецк обстрелян из РСЗО HIMARS – есть погибшие и раненые
16:00"Акваланги на дне" – как украинские пионеры шпионов ловили
15:57Бухарест не отправит своих военнослужащих для участия в российско-украинском конфликте - премьер-министр
15:52Пресечена деятельность жителя Херсонской области, планировавшего госизмену
15:39Киевский режим готовит эвакуацию правительства в западные области Украины
15:35Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль в деревне Курской области - Хинштейн
15:28Кровавый след украинских ударов: Ростовская область атакована ВСУ
15:25Пентагон сам решил заблокировать поставки оружия Украине, СБУ активизировалась в Турции: важное к 15.20
15:12ВС РФ завершили "работу": мост в районе Андреевка-Клевцово окончательно выведен из строя
15:11Громкое дело о "золотых" пайках: у экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски
Лента новостейМолния