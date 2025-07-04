https://ukraina.ru/20250704/kto-dal-zadanie-baku-razorvat-otnosheniya-s-moskvoy-i-o-chm-putin-govorit-s-trampom--gasparyan-1064695931.html

Кто дал задание Баку разорвать отношения с Москвой и о чём Путин говорит с Трампом — Гаспарян

Кто дал задание Баку разорвать отношения с Москвой и о чём Путин говорит с Трампом — Гаспарян - 04.07.2025 Украина.ру

Кто дал задание Баку разорвать отношения с Москвой и о чём Путин говорит с Трампом — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 04.07.2025

2025-07-04T16:45

2025-07-04T16:45

2025-07-04T16:45

видео

армения

россия

азербайджан

армен гаспарян

владимир путин

дональд трамп

общественная палата

шос

ес

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:48 - Чего добивается Азербайджан? 07:16 - Выступление белорусского оппозиционера Сергея Тихановского; 11:19 - Радость украинцев от ударов по ТЦК и отмена поставок оружия из США на Украину; 17:58 - О телефонном разговоре Путина и Трампа; 23:13 - Желание Армении вступить в ШОС. Редакция Украина.ру присоединяется к поздравлениям Армену Гаспаряну в связи с его 50-летием. Желаем долгих и счастливых лет, удачи во всём, интересных проектов, надёжных людей рядом и, конечно же, нашей скорейшей Победы! #Гаспарян #Азербайджан #Баку #США #Трамп #война #Армения #Пашинян #Ереван #конфликт #Украина #Россия #Зеленский #Армения #Белоруссия #СВО #Тихановский #Европа #ЕС #Макрон ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20250704/rossiya-i-azerbaydzhan-yushkov-rasskazal-pochemu-energeticheskoe-sotrudnichestvo-zashlo-v-tupik-1064632698.html

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видео, армения, россия, азербайджан, армен гаспарян, владимир путин, дональд трамп, общественная палата, шос, ес