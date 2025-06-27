https://ukraina.ru/20250627/voennyy-obozrevatel-razveyal-mif-pochemu-rossiya-ne-smozhet-massovo-vooruzhat-iran-1064339440.html

Военный обозреватель развеял миф: Почему Россия не сможет массово вооружать Иран

Военный обозреватель развеял миф: Почему Россия не сможет массово вооружать Иран - 27.06.2025 Украина.ру

Военный обозреватель развеял миф: Почему Россия не сможет массово вооружать Иран

Российские возможности по масштабным поставкам современных вооружений Ирану серьезно ограничены потребностями СВО. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко

2025-06-27T03:30

2025-06-27T03:30

2025-06-27T03:30

новости

россия

иран

тегеран

ростех

украина.ру

вооруженные силы украины

сотрудничество

китай

вооружения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0c/1050117605_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_a3c3808241e917234a9b997df59fb4d1.jpg

Эксперт пояснил, что вопреки ожиданиям некоторых аналитиков, Россия не сможет стать основным поставщиком военных технологий для Тегерана. Основные ограничения связаны с тем, что практически все производимые системы вооружений, от зенитных комплексов до боевых самолетов, крайне необходимы для собственных нужд российской армии.По мнению аналитика, реальная военно-техническая помощь Ирану может ограничиться отдельными технологиями, не критичными для СВО, такими как системы радиолокационного обнаружения. Основные же надежды Тегерана связаны с Китаем, который инвестирует миллиарды долларов в нефтяную отрасль Ирана и обладает необходимыми производственными мощностями. Российско-иранское сотрудничество, скорее всего, будет сосредоточено на обмене опытом в области беспилотных технологий и противокорабельных систем.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250626/1064331405.html

россия

иран

тегеран

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, иран, тегеран , ростех, украина.ру, вооруженные силы украины, сотрудничество, китай, вооружения, военная помощь, война, конфликт, сво, спецоперация