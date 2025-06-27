Военный обозреватель развеял миф: Почему Россия не сможет массово вооружать Иран - 27.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250627/voennyy-obozrevatel-razveyal-mif-pochemu-rossiya-ne-smozhet-massovo-vooruzhat-iran-1064339440.html
Военный обозреватель развеял миф: Почему Россия не сможет массово вооружать Иран
Военный обозреватель развеял миф: Почему Россия не сможет массово вооружать Иран - 27.06.2025 Украина.ру
Военный обозреватель развеял миф: Почему Россия не сможет массово вооружать Иран
Российские возможности по масштабным поставкам современных вооружений Ирану серьезно ограничены потребностями СВО. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
2025-06-27T03:30
2025-06-27T03:30
новости
россия
иран
тегеран
ростех
украина.ру
вооруженные силы украины
сотрудничество
китай
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0c/1050117605_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_a3c3808241e917234a9b997df59fb4d1.jpg
Эксперт пояснил, что вопреки ожиданиям некоторых аналитиков, Россия не сможет стать основным поставщиком военных технологий для Тегерана. Основные ограничения связаны с тем, что практически все производимые системы вооружений, от зенитных комплексов до боевых самолетов, крайне необходимы для собственных нужд российской армии.По мнению аналитика, реальная военно-техническая помощь Ирану может ограничиться отдельными технологиями, не критичными для СВО, такими как системы радиолокационного обнаружения. Основные же надежды Тегерана связаны с Китаем, который инвестирует миллиарды долларов в нефтяную отрасль Ирана и обладает необходимыми производственными мощностями. Российско-иранское сотрудничество, скорее всего, будет сосредоточено на обмене опытом в области беспилотных технологий и противокорабельных систем.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250626/1064331405.html
россия
иран
тегеран
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0c/1050117605_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_d446c0d7dd8a181a5c8a908e73ae1080.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, иран, тегеран , ростех, украина.ру, вооруженные силы украины, сотрудничество, китай, вооружения, военная помощь, война, конфликт, сво, спецоперация
Новости, Россия, Иран, Тегеран , Ростех, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, сотрудничество, Китай, вооружения, военная помощь, война, конфликт, СВО, Спецоперация

Военный обозреватель развеял миф: Почему Россия не сможет массово вооружать Иран

03:30 27.06.2025
 
© commons.wikimedia.org / Tasnim News
- РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© commons.wikimedia.org / Tasnim News
Читать в
ДзенTelegram
Российские возможности по масштабным поставкам современных вооружений Ирану серьезно ограничены потребностями СВО. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
Эксперт пояснил, что вопреки ожиданиям некоторых аналитиков, Россия не сможет стать основным поставщиком военных технологий для Тегерана.
Основные ограничения связаны с тем, что практически все производимые системы вооружений, от зенитных комплексов до боевых самолетов, крайне необходимы для собственных нужд российской армии.
"Все, что касается ПВО, нам нужно самим. "Ростех" увеличил производство [самолетов] до 18 штук в год, но они также нам нужны самим", — подчеркнул Шлепченко.
По мнению аналитика, реальная военно-техническая помощь Ирану может ограничиться отдельными технологиями, не критичными для СВО, такими как системы радиолокационного обнаружения.
Основные же надежды Тегерана связаны с Китаем, который инвестирует миллиарды долларов в нефтяную отрасль Ирана и обладает необходимыми производственными мощностями. Российско-иранское сотрудничество, скорее всего, будет сосредоточено на обмене опытом в области беспилотных технологий и противокорабельных систем.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Вчера, 16:48
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияИранТегеранРостехУкраина.руВооруженные силы УкраинысотрудничествоКитайвооружениявоенная помощьвойнаконфликтСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:14Что говорят о ТЦК в украинских соцсетях
04:51Плохие мины при плохой игре. Польша опустила "новый железный занавес"
04:40Чем опасно проукраинское подполье в воссоединённых регионах и как ему противостоять
04:39ЕС хотелка для Украины пока недостижима
04:30"Где вы остановитесь?" Можно ли убивать гражданских, если они "элемент военной машины врага"?
04:25Елена "Сумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма
04:20Пытается надуть Трампа и обхаживает Бриджит Макрон. Чем занимается бывший премьер Украины Арсений Яценюк
04:10Пыжился Зеленский зря и унижения его были напрасны. Украинские эксперты недооценили жертвы диктатора
04:00Военный эксперт раскрыл новую тактику ВСУ: как "Мадьяр" переписывает правила войны дронов
03:45Нетаньяху повторяет судьбу Зеленского: Дробницкий раскрыл, как израильский премьер загнал себя в тупик
03:30Военный обозреватель развеял миф: Почему Россия не сможет массово вооружать Иран
03:15Крах доллара и новый мировой порядок: Политолог о том, как ближневосточный кризис изменит правила игры
03:04Взятие Константиновки развалит всю украинскую оборону в Донбассе — Зимовский
23:45"ВСУ мечутся как маятник — это путь к истощению": военный обозреватель рассказал о ситуации на фронте
23:30Кременчуг в огне: эксперт рассказал о стратегическом значение нефтеперерабатывающих мощностей Украины
23:15Ядерный апокалипсис все ближе? Почему Иран решил создать бомбу после ударов США — версия эксперта
23:00Технологический прорыв: Шлепченко раскрыл секрет новых "Гераней" с искусственным интеллектом
22:45Нужен "Искандер-1000" для полного перекрытия": эксперт про сложности уничтожения Бескидского тоннеля
22:30 ВСУ в Сумской области застряли в "дроновой войне" без шансов на победу — Зимовский
22:21Появились фото из Троицкого, атакованного украинскими дронами
Лента новостейМолния