Военный обозреватель развеял миф: Почему Россия не сможет массово вооружать Иран
Российские возможности по масштабным поставкам современных вооружений Ирану серьезно ограничены потребностями СВО. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
Эксперт пояснил, что вопреки ожиданиям некоторых аналитиков, Россия не сможет стать основным поставщиком военных технологий для Тегерана.
Основные ограничения связаны с тем, что практически все производимые системы вооружений, от зенитных комплексов до боевых самолетов, крайне необходимы для собственных нужд российской армии.
"Все, что касается ПВО, нам нужно самим. "Ростех" увеличил производство [самолетов] до 18 штук в год, но они также нам нужны самим", — подчеркнул Шлепченко.
По мнению аналитика, реальная военно-техническая помощь Ирану может ограничиться отдельными технологиями, не критичными для СВО, такими как системы радиолокационного обнаружения.
Основные же надежды Тегерана связаны с Китаем, который инвестирует миллиарды долларов в нефтяную отрасль Ирана и обладает необходимыми производственными мощностями. Российско-иранское сотрудничество, скорее всего, будет сосредоточено на обмене опытом в области беспилотных технологий и противокорабельных систем.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
Вчера, 16:48Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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