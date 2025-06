https://ukraina.ru/20250626/blizhniy-vostok-nachalsya-v-kieve-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1064288425.html

Ближний Восток начался в Киеве. Украина в международном контексте

Ближний Восток начался в Киеве. Украина в международном контексте

После того, как в ночь на 22 июня США совершили удар по ядерным объектам Ирана, мировые СМИ переместили фокус внимания с Украины на Ближний Восток. Однако на Западе про Украину не забыли

Автор The New York Times Томас Фридман призвал США рассматривать удары по Ирану как часть глобальной борьбы, которая началась на Украине, а президента Трампа усилить помощь киевскому режиму для сопротивления Москве.По словам Фридмана, "очень большая драма", которая только что произошла на Ближнем Востоке, не ограничивается только этим регионом. Эксперт видит связь между началом специальной военной операцией на Украине в 2022 году и "нападением на Израиль в 2023 году со стороны ХАМАС и прокси-формирований Ирана в Ливане, Йемене и Ираке". Для него, это проявления "глобальной борьбы между силами интеграции и силами сопротивления"."Это борьба между странами и лидерами, которые видят, что мир и их нации выигрывают от расширения торговли, укрепления сотрудничества в борьбе с глобальными угрозами и более достойного, если не демократического, управления, и режимами, лидеры которых процветают, сопротивляясь этим тенденциям, потому что конфликты позволяют им удерживать народ в покорности, армию в боевой готовности и легко красть государственные средства", - объясняет автор издания свою гипотезу.По его мнению силы интеграции неуклонно укреплялись, и в 2022 году Украина была близка к вступлению в ЕС (автор при этом не упоминает намерение Украины вступить в НАТО, - Ред.)."Это стало бы крупнейшим расширением единой и свободной Европы со времени падения Берлинской стены в 1989 году, поскольку присоединилась бы к Западу огромная сельскохозяйственная, технологическая и военная держава, а Россия оказалась бы еще более изолированной и еще более несоответствующей ожиданиям своего народа", - пишет Фридман.С другой стороны, в это время администрация Байдена быстро подвигалась вперед в заключении соглашения о создании альянса США и Саудовской Аравии в сфере безопасности, продолжает автор. В обмен на это Саудовская Аравия нормализовала бы отношения с Израилем, а Израиль начал бы переговоры с палестинцами о возможном создании государства, полагает он."Это стало бы крупнейшим шагом на пути к интеграции Ближнего Востока со времени подписания мирного договора между Египтом и Израилем в Кэмп-Дэвиде в 1979 году. Украина, казалось, была готова присоединиться к Западу, а Израиль — к Востоку", - считает Фридман.Чтобы остановить первый процесс, "Путин начал боевые действия" на Украине, а чтобы остановить второй, ХАМАС и другие союзники Ирана напали на Израиль, утверждает автор The New York Times.По признанию Фридмана, после удара США по Ирану 22 июня утром он первым делом задался вопросом: понимает ли президент Трамп, на чей стороне в этой глобальной войне стоит Путин. Автор американского издания напоминает, что Иран и Россия "не случайно являются близкими союзниками", и что Иран поставляет России беспилотники, которые она использует в ходе боевых действий на Украине."Я не прошу Трампа сбросить бомбу на Россию, но я прошу его предоставить Украине военную, экономическую и дипломатическую поддержку, необходимую ей для сопротивления России — в том же объеме, в каком США помогают Израилю в борьбе с ХАМАС и Ираном", - призывает Фридман.По его мнению, это одна и та же война, а "Путин и аятоллы хотят одного и того же"."Они хотят мира, безопасного для автократии, безопасного для теократии, безопасного для коррупции; мира, в котором нет места личным свободам, верховенству закона, свободной прессе; мира, безопасного для российского и иранского империализма, направленного против независимо мыслящих соседей", - заявляет Томас Фридман на страницах The New York Times. При этом автор нарочито не замечает, то что лежит на поверхности - отсутствие свободы личности, свободы прессы, отсутствие личной безопасности (от тех же ТЦК) на Украине. Как говорится, "блажен, кто верует"...Новая парадигма украинской войныТем временем китайский Tencent об успехах российской армии на украинских фронтах сообщает со ссылкой на мнение австрийского военного эксперта Маркуса Райснера, который в эфире немецкого телеканала ZDF на днях сравнил продвижение российской армии с "стальным дорожным катком"."Атака ВСУ на российские аэродромы, которая подавалась как "переломный момент в войне", не смогла никаким образом обратить вспять годы тяжелого положения ВСУ или перевернуть ситуацию на поле боя в пользу Украины. "Слава" длилась один день, а возмездие — несколько недель, и оно еще не закончилось", - отмечают китайские журналисты.По их словам, у украинского конфликта есть измерение, которое Запад коллективно недооценивает. Это изменение технологической парадигмы."В начале конфликта в 2022 году западное сообщество считало, что Россия представляет собой "армию старого образца", которая опирается на огневую мощь артиллерии времен холодной войны и не может адаптироваться к информационной войне 21 века. Однако три года спустя ВС РФ не только не потерпели поражения, но и взяли на себя ведущую роль в интеграции модели гибридной войны "высокие технологии + огневая мощь"", - пишет Tencent.Несмотря на то, что ВСУ пользуются технической поддержкой Запада, отсутствие стабильных поставок снарядов и БПЛА затрудняют организацию четкой системы ведения военных действий, отмечается в статье издания."В конце концов, пока украинские небольшие подразделения пытаются удержать оборону, российская армия осуществляет волны атак на бригадном уровне. При такой разнице в мощи ВСУ не помогут внезапные тактические наступления", - подчеркивают китайские авторы.Это изменение парадигмы войны разрушило представления Запада об "информационной войне", сложившиеся за последние 30 лет, полагают они. Россия показала, что новая форма войны, сочетающая промышленную мощь и технологические достижения, становится реальной, подытоживает Tencent.На саммите НАТО Зеленский уже не главный гостьИзменилась в последнее время не только парадигма ведения войны, но и отношение западных лидеров к Владимиру Зеленскому. В разгаре саммита НАТО в Гааге авторы Daily Mail 25 июня обращают внимание на то, что главе киевского режима, ранее блиставшему на подобного рода мероприятиях, в этот раз пришлось довольствоваться ролью пассивного наблюдателя."На саммите в среду, развернувшемся на фоне российской агрессии, решительного наращивания военной мощи и спецоперации на Украине, лидеры НАТО договорились о значительном увеличении расходов на оборону. Владимиру Зеленскому же не оставалось ничего иного, как наблюдать со стороны", - пишет издание.Daily Mail напоминает, что Украина ведет боевые действия с Россией с начала спецоперации Москвы в 2022 году, не упоминая при этом боевые действия, которые киевский режим начал против собственного населения на Донбассе в 2014 году. Издание отмечает, что с этого момента Зеленский неизменно оказывался в центре внимания на саммитах НАТО, однако на ежегодной встрече лидеров альянса в Гааге его даже не было в зале.Вместо этого он запланировал ряд личных встреч с лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, с которым в начале года у него приключилась болезненная стычка в Овальном кабинете, пишет газета.Также издание напоминает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обещал Украине профинансировать поставку 350 ракет ПВО на те 95 миллионов долларов, полученных за счет процентов от арестованных российских активовБолее подробно об итогах саммита НАТО - в статье Виктории Титовой "О чём договорились в НАТО? Итоги саммита".

