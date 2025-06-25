https://ukraina.ru/20250625/o-chm-dogovorilis-v-nato-itogi-sammita-1064296218.html

О чём договорились в НАТО? Итоги саммита

О чём договорились в НАТО? Итоги саммита - 25.06.2025 Украина.ру

О чём договорились в НАТО? Итоги саммита

В Гааге прошёл саммит НАТО, по итогам которого перспективы вступления Украины в Альянс отсутствуют. Это если верить западной прессе, которая цитирует итоговое коммюнике, в котором не содержится упоминания о перспективах Украины.

2025-06-25T22:43

2025-06-25T22:43

2025-06-25T22:43

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

трамп и зеленский

нато

the washington post

впк

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Самое, пожалуй, эффектное событие саммита – это появление Зеленского в чёрном костюме – впервые за три года. Это такой открытый реверанс Дональду Трампу, который в Овальном кабинете отчитывал полгода назад Зеленского за ненадлежащий внешний вид.В сухом остатке саммит НАТО стал одним из самых противоречивых в истории альянса. С одной стороны, страны-члены договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, но есть нюанс. Во-первых, это и продление сроков на три года до 2035 года увеличения расходов, и с разделением на направления, где есть инфраструктура, мосты и логистика, а не только прямые затраты на оборонку. Во-вторых, Испания добилась права на "гибкий подход", что вызвало недовольство Италии, Бельгии и Португалии. Но чисто формально Альянс свою воинственность и потенцию, продемонстрировал прежде всего России как главному "агрессору" континента.С другой стороны, Украина была понижена в статусе и не получила гарантий, а Зеленский не участвовал в рабочих заседаниях по запросу нескольких европейских стран. Его присутствие ограничилось двусторонними встречами (с Рютте, фон дер Ляйен) и фотосессией, где его поставили в стороне от Трампа. Зеленский просил усилить ПВО и поставки оружия, но новых обещаний не получил. Акцент сместился на "европейскую и канадскую поддержку" без гарантий от СШАРоссия восприняла Саммит трезво и ожидаемо: замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что давление США на Европу "ухудшит безопасность континента". Больше мыслей по итогам Саммита – в обзоре соцсетей экспертов.Общественный деятель Татьяна ПопПродолжаются сокрушительные перемоги криворожской дипломатии. На фото участников саммита НАТО в Гааге просроченного поставили подальше от Трампа за спину Макрону. The Washington Post пишет, что представители НАТО "стараются держать Зеленского и Трампа на расстоянии друг от друга на публике, тем самым как бы признавая периодические вспышки неистового презрения главы США к Зеленскому". А премьер Венгрии Орбан вообще прямо заявил, что на официальные встречи альянса украинского президента не зовут, потому что с ним "за одним столом не хотели сидеть лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии". В общем, похоже, зря клоун впервые за три года напялил страшненький, но все же костюм. Евроглобалисты его, конечно, совсем без грошей не оставят, к примеру, британцы уже пообещали опять что-то подкинуть на бедность. Но обниматься с Макроном и Стармером он в любой момент может. А вот в рамках НАТО, поход куда даже вписан в украинскую конституцию, Киев, похоже, возвращается на положенное ему место – в зал долгосрочного ожидания за дверью.Ну и новая встреча с Трампом, о которой Зеля с Ермаком пытались договориться еще с момента скандала в Овальном кабинете, имеет все шансы завершиться с тем же результатом. Если, конечно, агент Дональд сегодня не психанет и вообще не уедет из Гааги пораньше, чтобы не портить себе настроение, как это уже было со сходкой в КанадеПолитолог Сергей МарковСаммит НАТО - это саммит растерянного агрессора. Сегодня у них неформальный ужин. Повестка саммита. 1. По России - Россию они определяют как врага, к войне с которым НАТО должна готовиться как можно сильнее. 2. Украина - по- прежнему в планах оккупация Украины, которая называется как курс на вступление Украины в НАТО. 3. НАТО полностью поддерживает террор на Украине и НАТО - соучастник бесчисленных военных преступлений на Украине. 4. У НАТО есть задача повысить военный бюджет с нынешних 2% от ВВП до 5%. На этом саммите они примут такое решение. 5. Однако решение о 5% не будет жёстким, так как ряд стран таких как Испания, Италия, под угрозой вето добились, что повышение до 5% зафиксировано как некое добровольное обязательство. 6. Все гадают: устроит Трамп скандал на саммите НАТО или нет? 7. Чтобы не провоцировать Трампа, этот Саммит НАТО урезали с трех дней до 3,5 часов. Ну вот ужин добавили. А резолюцию уменьшили с 44 абзацев, до 5 абзацев. И убрали самые антироссийские тезисы и прямой тезис о вступлении Украины в НАТО.Политолог Юрий БаранчикКак говорится, есть маленький нюанс. Нельзя воспринимать идею Трампа о 5% тратах на военные расходы от ВВП как то, что он хочет усилить НАТО. Наоборот. Трамп прекрасно понимает, что Европа и 2,5% от ВВП с трудом найдет на военные расходы в условиях экономического кризиса, а 5% она тем более не потянет. Соответственно, 5% – это тот оселок, который должен развалить НАТО. И Трамп за этим внимательно наблюдает. Как только одна или две страны откажутся выходить на этот порог расходов, уверен, Трамп объявит о выходе США из НАТО. Это прекрасно понимают европейские элиты. Отсюда и мысль у них о том, чтобы растянуть процесс повышения военных расходов до 5% на 10 лет – чтобы дождаться ухода Трампа, но не вступать с ним в конфликт, пока он президент США и не разбивать вдребезги пресловутое трансатлантическое единство. Чего же хочет Трамп? Трамп хочет изменить глобальную структуру мира. Чтобы она опиралась на союз трех великих держав – США, России и Китая, между которыми не будет войн. И у каждого была своя сфера влияния, с которой будет взиматься дань. И если эти сферы влияния распределить справедливо, то тогда мир наступит надолго. Ну, а если к миру необходимо пройти через кратковременную эскалацию (см. якобы эффективный налет В-2 на объекты иранской ядерной программы), то дальнейший долгосрочный мир этого стоит.Политтехнолог Алексей ЧеснаковИнформационный фон вокруг саммита Альянса трудно назвать позитивным. Западные СМИ соревнуются в том, кто из них сообщит самый мрачный инсайд: программу сокращают, опасаясь, что Трамп уедет раньше; организаторы ставят Зеленского подальше от президента США, чтобы его не спровоцировать; все боятся роста расходов на оборону: одни, что решение сорвется, другие – что оно все же будет принято. Некоторые авторы и вовсе пишут о том, что НАТО находится "в самом глубоком кризисе за всю свою историю". Алармизм понятен. Поводов для оптимизма нет. Кризис, в котором находится Альянс – следствие объективных глубинных процессов, протекающих на Западе. Его невозможно преодолеть без решения проблем, с которыми сталкиваются США и Европа: Атомизация. Мир остается глобальным, однако фундаментальные изменения происходят на уровне осмысления национальных интересов. Почему США должны защищать Европу? Почему страны НАТО должны поголовно вкладываться в конфликт на Украине? Такого рода "почему?" затрудняют процесс принятия коллективных решений. Линий раскола становится все больше, их глубина – все нагляднее. И эта проблема проявляется не только в рамках НАТО, но и других форматах. Самоактуализация. "Конец истории", как известно, давно наступил, но "Столкновение цивилизаций" продолжается. Многие члены НАТО не могут найти точки актуализации Альянса. Почему он им по-настоящему нужен? Прибалтийские страны боятся, что пятая статья так и не сработает. США опасаются ресурсного истощения из-за расходов на оборону Европы. Брюссель же боится ухода Вашингтона в АТР, где сконцентрированы интересы Трампа. Все пытаются себя убедить в том, что НАТО им действительно нужна. Именно поэтому мы наблюдаем кампанию по демонизации России. Новации. Весь прогрессивный мир, чувствуя надвигающуюся технологическую революцию, хочет заниматься развитием ИИ, нано-процессоров, уникальных соединений и прочими вещами, а не разгонять ВПК для того, чтобы Украина продержалась еще один год. Это, пожалуй, самый большой вызов для западных политиков и чиновников – объяснить собственным избирателям, зачем все это нужно. Приходится выдавать хорошую мину при плохой игре.

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, нато, the washington post, впк