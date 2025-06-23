ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над регионами России - 23.06.2025 Украина.ру
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ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над регионами России
ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над регионами России - 23.06.2025 Украина.ру
ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2025-06-23T07:50
2025-06-23T07:50
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Из них 14 над территорией Ростовской области, пять над Волгоградской и четыре над Астраханской областями.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что по северу Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки. На данный момент БПЛА уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах. В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал.Угрозу атаки БПЛА объявляли и на территории Тульской области, сообщили власти.ПВО работала также в Курской области, отражалась атака вражеских БПЛА.Об успехах российских военных - в материале ВС РФ наносят удары по целям врага в Николаевской и Херсонской областях на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ростовская область, курская область, мчс
Новости, Россия, Ростовская область, Курская область, МЧС

ПВО уничтожила десятки вражеских беспилотников над регионами России

07:50 23.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Из них 14 над территорией Ростовской области, пять над Волгоградской и четыре над Астраханской областями.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что по северу Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки. На данный момент БПЛА уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах. В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал.
Угрозу атаки БПЛА объявляли и на территории Тульской области, сообщили власти.
ПВО работала также в Курской области, отражалась атака вражеских БПЛА.
Об успехах российских военных - в материале ВС РФ наносят удары по целям врага в Николаевской и Херсонской областях на сайте Украина.ру.
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