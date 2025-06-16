https://ukraina.ru/20250616/shabat-shakhid-ili-chem-vse-zakonchitsya-1063907857.html

Шабат, шахид! Или чем все закончится

Шабат, шахид! Или чем все закончится - 16.06.2025 Украина.ру

Шабат, шахид! Или чем все закончится

Чуть не попался. Хотел написать о физике грядущей глобальной "большой сделки" , а тут нагрянула сплошная метафизика локального ближневосточного конфликта.

2025-06-16T04:45

2025-06-16T04:45

2025-06-16T04:45

эксклюзив

израиль

иран

европа

биньямин нетаньяху

николай васильевич гоголь

ес

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Как раз перед этим слушал популярную ФМ станцию. Там радиоведущая анонсировала передачу про "Орешник".Представляю, сколько слушателей сразу прильнуло к гаджетам. И вот гость начал рассказывать про культивацию земляных крепких орешков и прочего арахиса. А слушатели, уверен, мучительно переводили термины огородника про удобрения и подкормку, на язык тактико-технических данных о дальнобойности и сокрушительности. Еще и думали, наверное, как авторы ловко зашифровали секретную инфо под дачно-садоводческий треп.Есть ситуации, когда мозг настроен только на одну частоту. О чем бы сейчас не говорить, везде будет то фонить Израилем, то сифонить Ираном.Поэтому об этом. Сугубо в метафизической, а не политической и, тем более, не в военной плоскости. Автор здесь совсем не эксперт.Да, можно, как иные аналитики, положиться на здравый смысл. Но именно здесь он не помощник. Иначе как объяснить, что одна страна нападает на другую с населением в восемь раз большим и с территорий в восемьдесят раз обширнее.Или же как прокомментировать результативный ответный удар страны, чей ВВП на душу в десять раз меньший, чем у обидчика.Нет, здесь поможет, и то лишь относительно, философский и не замутненный личными эмоциями взгляд.Итак, евреи. Уже отмечал, что это нация торговцев, которые мечтают стать воинами.Итак, персы. А это нация воинов, которые стремятся стать торговцами.Для меня важным методологическим подспорьем всегда выступала теория Николая Яковлевича Данилевского о пассионарности тех или иных народов. А пассионарность не бывает, как порча, искусственно наведенной. Она органично (как у орешка) вытекает из архетипа, исторического опыта, генетического кода и т.д. популяция.Пришлось как-то оказаться на израильско-ливанской войне. Израильтяне очень старались. И многое получалось у продвинутой, технологичной, богатой и образованной нации.Но вот какое-то чувство подсказывало, что…ну не совсем это их дело. Да, они накопили колоссальный опыт в многочисленных конфликтах. Да, отлично экипированы и вооружены. Да, мотивированны, тренированны, воспитаны…Но вот смотрел как неуклюже выкарабкиваются мехводы из люков, как тяжеловато спрыгивают с брони девушки-спецназовки…Мда.Вспомнил тогда совсем старый анекдот еще времен египетско-израильской войны. Еврейский снайпер притаился в ячейке и кричит: "Ахмет!" Из противоположного окопа высовывается противник: "Я!"Следует точный выстрел. Тогда хитрый араб тоже кричит: "Абрам!" Еврей, не высовываясь реагирует: "А кто его спрашивает?" "Я - Саид!" - вскакивает египтянин. Точный выстрел.Вот в такую, пусть и гротескную, картинку поверить могу.Все-таки, смекалка, изощренность, хитрость им поближе. Особенно, если в нужной пропорции смешаны с хуцпой - специфической дерзостью, вкрадчивой наглостью.Все-таки не случайно именно из них история скрупулезно лепила торговцев, ростовщиков, завмагов, банкиров. И ученых, конечно. Точнее, торговцев знаниями.Продают они виртуозно. Когда осознают в полной мере свое родовое харизматичное качество - еврей силен знанием чужих слабостей.Перечитайте Гоголя. Или возьмите того же Зеленского. Тот действительно виртуозно продал и своему народу, и всей Европе уникальный товар - русофобию.А только на этом и держится стойкость Украины и единство ЕС.Забрать русофобию из незалэжной и рассыпится хрупкий альянс власти и населения.Забрать русофобию из Евросоюза и рассыпится его кажущееся единство.Знал еврей, что продавать. И продал невероятно выгодно. За миллионы жизней и миллиарды долларов. Единственно, в Штатах не пошло. Но это другое..Биньямин Нетаньяху конечно воин. Доводилось с ним пересекаться. Веет духом элитного спецназа, личного мужества и бесстрашия. Но вот продать нечто выгодно не всегда умеет.Нет, есть в его активе феноменальные сделки. Продать оппонентом заминированные пейджеры - надо уметь. Заставить их заплатить тысяч триста за собственную смерть, увечья, дезорганизацию! Это действительно по иудейски!Но вот сейчас, премьер несколько сплоховал. Во-первых, он сначала потратил дорогие ракеты, а только потом начал торговаться. Так не делается - нарушение стиля. Высший пилотаж был бы, если б персы сами и заплатили за собственное разрушение.Во-вторых, и это главное, при всей национальной мудрости премьера, неловко была сформулирована оплата, в случае сдачи народа Ирана: женщины, жизнь, свобода.Хотя, может случилось искажение перевода. Возможно, в реале его общение к иранцам звучало так: "Если задаетесь, получаете женщин и свободу. Чтоб я так жил!" Тогда теплее…Но даже и в этом варианте, есть нарративы воина, но нет хватки торговца. Нет просчета слабостей оппонента. Поэтому и жесткая обратка…В Иране тоже доводилось бывать. Люди как люди. Любят деньги. Вот только культура их поглубже Израильской в разы. Если брать историю государственности.Нетаньяху наверняка читал их национального кумира Омара Хайяма. Кстати его полное имя Гияс-ад-Дин Абу-ль-Фахт Омар ибн Ибрахим Хайям Нишапури. Это к тому, что длина имени оппонента, должна всегда настораживать как и длина истории культуры его народа. Тут случайностей не бывает.Наверное, премьер, учел его шутливый стих: "Все покупается и продается, и жизнь откровенно над нами смеется. Мы негодуем, мы возмущаемся, но продаемся и покупаемся."Но, вряд ли он дошел до более серьезного вывода поэта: " Кто жизнью бит, тот большего добьется. Пуд соли съевший выше ценит мёд. Кто слезы лил, тот искренней смеётся. Кто умирал, тот знает, что живёт!"Кстати говоря, по иранским меркам, мавзолей гения находится не так далеко от столичного Тегерана в цветущем Нишапуре - на расстоянии всего-то трех протяженностей Израиля.Это напоминание о размерах страны и о том, что существует военная математика, основы которой заложил тот же Хайям. Исходя из нее, Израиль даже теоретически, всем своим военным потенциалом не сможет создать у своего противника желаемую плотность поражения. Только вместе со Штатами. Но тогда мировая война. Хотя это, опять-таки к военным экспертам.А пока теперь уже о главной особенности персов.Перс силен, когда осознает силу собственных смыслов. Им бы не выцарапывать нишу в сонме мировых торговцев. А защищать территорию смыслов. Как они это делали векам, окормляя ойкумену высокой поэзией, литературой, астрономией, философией, архитектурой, математикой…Персы одни из первых осознали примат коллективного блага над индивидуальным. Ощутили более сладкий привкус национального интереса, чем личной корысти…Приходилось бывать в домах самых высоких иранских начальников. Удивляло банальное сибаритство потомков мировых пассионариев, их пошлая роскошь. Персидская "Рублевка", блин.В подобных "заимках" понимаешь, кто мог продавать врагам местопроживание своих ученых и военачальников для ликвидации. Или давать за мзду разрешение на проезд контейнеров-дроновозов…Если уж говорить шершавым языком метафизики, евреи пытаются себя (в пределах государства) "отпассионарить". Персы - "депассионарить".Но то и другое, не делается с помощью ракет. И интернет здесь не помощник. Даже, если наивный Маск включит над пространством войны бесплатную сеть, это может дать обратный от ожидаемого эффект.Во-первых, интернет всегда подыгрывает победителям. А здесь результат не очевиден.Во-вторых, сеть объединяет. А здесь могут объединиться не анти-Иранские силы, а про. Посмотрите на Пакистан и арабские окрестности.В-третьих, интернет помимо воли его модераторов, выявляет более справедливых участников. А тот, кто шарашит по универам и вырезает профессоров к справедливости не имеет никакого отношения…Короче, технические приблуды в деле пассионарности не работают. Тут только природа рано или поздно возьмет своё.Только она способна подсказать, что вымученная пассионарность, как и любой комплекс сверхполноценности, заканчивается плохо.Как и лукавство сервильности, вместо природной силы духа. Гипервитаминоз и авитаминоз одинаково вредны…В общем, баланс социальной среды и помещенного в него тела, рано или поздно восстанавливается.Кто первым это поймет - тому и не будет поздно.Что думают об ирано-израильском конфликте эксперты - в статье Виктории Титовой "Что произошло в Иране? Анализ экспертов"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

израиль

иран

европа

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эксклюзив, израиль, иран, европа, биньямин нетаньяху, николай васильевич гоголь, ес