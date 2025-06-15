Ищенко назвал израильскую агрессию абсурдной. Кто стоит за решением атаковать Иран? - 15.06.2025 Украина.ру
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Ищенко назвал израильскую агрессию абсурдной. Кто стоит за решением атаковать Иран?
Ищенко назвал израильскую агрессию абсурдной. Кто стоит за решением атаковать Иран? - 15.06.2025 Украина.ру
Ищенко назвал израильскую агрессию абсурдной. Кто стоит за решением атаковать Иран?
Политолог Ростислав Ищенко порассуждал о скрытых мотивах удара израильской армии по Ирану в статье "Израильская атака на Иран как фактор геополитики" на сайте Украина.ру
2025-06-15T04:45
2025-06-15T04:45
новости
израиль
иран
сша
ростислав ищенко
украина.ру
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Анализируя последние действия Израиля, Ростислав Ищенко пришел к выводу, что решение о нападении на Иран не могло быть принято Тель-Авивом самостоятельно, так как оно противоречит его национальным интересам."С точки зрения интересов Тель-Авива удар Израиля абсурден", — заявил эксперт.Политолог перечислил несколько факторов, делающих эту атаку нелогичной для Израиля: продолжающаяся война в Газе, ухудшение международного имиджа страны, растущий антисемитизм в мире."В условиях двух нерешённых затяжных конфликтов... решение... вступить в конфликт с мощной исламской страной... самоубийственно", — подчеркнул Ищенко.Эксперт убежден, что за этим решением стоят США, которые используют Израиль в своей стратегии по дестабилизации Ближнего Востока."Израиль не может воевать без поддержки США сколько-нибудь долго... Без финансово-экономической и военно-технической помощи США, Израиль... обречён на поражение", — констатировал аналитик.Ищенко также обратил внимание на ядерный аспект возможного конфликта, отметив, что в случае применения Израилем ядерного оружия против Ирана, ответный удар по Тель-Авиву может получить молчаливое одобрение мировой общественности."Ядерный удар по нему, в ответ на использование ядерного оружия Израилем, большая часть человечества, если и не одобрит, то и не осудит", — предупредил эксперт.
https://ukraina.ru/20250614/iran-nanest-udary-po-izrailyu-i-ssha-v-blizhayshee-vremya--fars-1063887583.html
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новости, израиль, иран, сша, ростислав ищенко, украина.ру
Новости, Израиль, Иран, США, Ростислав Ищенко, Украина.ру

Ищенко назвал израильскую агрессию абсурдной. Кто стоит за решением атаковать Иран?

04:45 15.06.2025
 
© Сгенерировано ИИИзраиль бомбит Ливан.
Израиль бомбит Ливан.
© Сгенерировано ИИ
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Политолог Ростислав Ищенко порассуждал о скрытых мотивах удара израильской армии по Ирану в статье "Израильская атака на Иран как фактор геополитики" на сайте Украина.ру
Анализируя последние действия Израиля, Ростислав Ищенко пришел к выводу, что решение о нападении на Иран не могло быть принято Тель-Авивом самостоятельно, так как оно противоречит его национальным интересам.
"С точки зрения интересов Тель-Авива удар Израиля абсурден", — заявил эксперт.
Политолог перечислил несколько факторов, делающих эту атаку нелогичной для Израиля: продолжающаяся война в Газе, ухудшение международного имиджа страны, растущий антисемитизм в мире.
"В условиях двух нерешённых затяжных конфликтов... решение... вступить в конфликт с мощной исламской страной... самоубийственно", — подчеркнул Ищенко.
Эксперт убежден, что за этим решением стоят США, которые используют Израиль в своей стратегии по дестабилизации Ближнего Востока.
"Израиль не может воевать без поддержки США сколько-нибудь долго... Без финансово-экономической и военно-технической помощи США, Израиль... обречён на поражение", — констатировал аналитик.
Ищенко также обратил внимание на ядерный аспект возможного конфликта, отметив, что в случае применения Израилем ядерного оружия против Ирана, ответный удар по Тель-Авиву может получить молчаливое одобрение мировой общественности.
"Ядерный удар по нему, в ответ на использование ядерного оружия Израилем, большая часть человечества, если и не одобрит, то и не осудит", — предупредил эксперт.
Агитплакат в Тегеране
14 июня, 10:27
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