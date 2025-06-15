https://ukraina.ru/20250615/ischenko-nazval-izrailskuyu-agressiyu-absurdnoy-kto-stoit-za-resheniem-atakovat-iran-1063890877.html

Ищенко назвал израильскую агрессию абсурдной. Кто стоит за решением атаковать Иран?

Ищенко назвал израильскую агрессию абсурдной. Кто стоит за решением атаковать Иран? - 15.06.2025 Украина.ру

Ищенко назвал израильскую агрессию абсурдной. Кто стоит за решением атаковать Иран?

Политолог Ростислав Ищенко порассуждал о скрытых мотивах удара израильской армии по Ирану в статье "Израильская атака на Иран как фактор геополитики" на сайте Украина.ру

2025-06-15T04:45

2025-06-15T04:45

2025-06-15T04:45

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израиль

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ростислав ищенко

украина.ру

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Анализируя последние действия Израиля, Ростислав Ищенко пришел к выводу, что решение о нападении на Иран не могло быть принято Тель-Авивом самостоятельно, так как оно противоречит его национальным интересам."С точки зрения интересов Тель-Авива удар Израиля абсурден", — заявил эксперт.Политолог перечислил несколько факторов, делающих эту атаку нелогичной для Израиля: продолжающаяся война в Газе, ухудшение международного имиджа страны, растущий антисемитизм в мире."В условиях двух нерешённых затяжных конфликтов... решение... вступить в конфликт с мощной исламской страной... самоубийственно", — подчеркнул Ищенко.Эксперт убежден, что за этим решением стоят США, которые используют Израиль в своей стратегии по дестабилизации Ближнего Востока."Израиль не может воевать без поддержки США сколько-нибудь долго... Без финансово-экономической и военно-технической помощи США, Израиль... обречён на поражение", — констатировал аналитик.Ищенко также обратил внимание на ядерный аспект возможного конфликта, отметив, что в случае применения Израилем ядерного оружия против Ирана, ответный удар по Тель-Авиву может получить молчаливое одобрение мировой общественности."Ядерный удар по нему, в ответ на использование ядерного оружия Израилем, большая часть человечества, если и не одобрит, то и не осудит", — предупредил эксперт.

https://ukraina.ru/20250614/iran-nanest-udary-po-izrailyu-i-ssha-v-blizhayshee-vremya--fars-1063887583.html

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новости, израиль, иран, сша, ростислав ищенко, украина.ру