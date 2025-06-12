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Князь киевский Игорь Старый: испытал на себе "греческий огонь" и превратил Чёрное море в "Русское"

Князь киевский Игорь Старый: испытал на себе "греческий огонь" и превратил Чёрное море в "Русское" - 12.06.2025 Украина.ру

Князь киевский Игорь Старый: испытал на себе "греческий огонь" и превратил Чёрное море в "Русское"

11 июня 941 года на входе из Чёрного моря в Босфорский пролив произошла знаменитая Иеронская битва, когда византийцы применили против флотилии киевского князя Игоря Старого "греческий огонь". То неудачное для русов сражение стало следствием неискушённости недавно возникшей Древнерусской державы в международных делах

2025-06-12T16:00

2025-06-12T16:00

2025-06-12T16:00

история

история

византия

черное море

киев

русь

князья

x век

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Русские и византийские источники утверждают, что поход русов на Константинополь 941 года был неординарным событием. В нём задействовали около тысячи судов и порядка 40 тысяч воинов. Кроме дружин, выставленных князьями-Рюриковичами, под командованием Игоря находились отряды его данников — кривичей, древлян, радимичей, северян и других. Не обошлось конечно же и без участия вездесущих норманнов.Специалист по Домонгольской Руси, кандидат исторических наук Александр Королёв полагает, что значительная часть русских сил направлялась не только из Поднепровья, но и из Приазовья, где в тот период складывалась "Тмутараканская Русь", возникшая на алано-болгарской основе.Время для нападения на Византию было выбрано очень удачно. Её основные силы были заняты противостоянием с арабами.Прибыв к Босфору в июне 941 года, русы принялись опустошать окрестности Константинополя. Император Роман I Лакапин смог отрядить против них лишь небольшую эскадру во главе патрикием* Феофаном.Противники встретились у маяка, близ Иерона. С помощью огнемётных машин команды греческих кораблей стали поджигать славянские ладьи. Строй русской флотилии был разорван на две части.Применение греками горючей жидкости нейтрализовало излюбленную тактику "северных варваров" – абордажный бой. Распыляемый через специальные трубы "греческий огонь" было невозможно потушить, он горел даже на поверхности воды. Эффект усиливало то, что до 941 года славяне с данной византийской технологией не сталкивались.Князь Игорь смог увести за собой лишь малую часть разгромленной флотилии. Вдоль западного побережья Чёрного моря она смогла вернуться на Русь. До Киева добрались лишь 10 кораблей.Основная же часть экспедиции спаслась на мелководье Малой Азии. Десанты русов всё лето 941 года разоряли несколько византийских провинций пока в сентябре их не вытеснили подошедшие войска.Русская флотилия попыталась прорваться к Фракии, но была перехвачена эскадрой Феофана. Последовало новое применение "греческого огня" и бегство "варваров". В итоге, как считает Королёв, большая часть русских судов была потоплена, а уцелевшие ушли к Керченскому проливу, в "Тмутараканскую Русь".В чём же причины столь масштабного и неудачного предприятия Древнерусской державы? Ведущие современные историки не ставят под сомнение аргументацию, которая содержится в так называемом "Кембриджском документе". Это оригинальная рукопись X века, анонимного автора, повествующая на древнееврейском языке об истории Хазарии.Согласно документу, Русь стала жертвой конфликта Византийской империи и Хазарского каганата. Преследовавший иудеев император Роман I якобы подговорил царя русов Хельгу (Олега) совершить поход на хазар. Тот захватил западнохазарский город Самкерц. Доктор исторических наук Антон Горский считает, что это будущая Тмутаракань.В ответ хазары напали на крымские владения византийцев и вынудили Хельгу идти войной на Константинополь.Среди современных историков преобладает мнение, что Хельгу – один из князей-сподвижников великого князя Игоря. Если же согласиться со мнением того же Королёва, что Хельгу в тот период являлся лидером "Тмурананской Руси", то поход Игоря на Константинополь необходимо рассматривать в контексте борьбы за сохраните русского влияния на Тамани.К тому же Византия нарушила свои союзнические обязательства. Горский отмечает, что Киев наверняка возмутила выдача византийцами хазарам русов, находившихся в Херсонесе. Да и факт заключения Константинополем сепаратного мира с общим противником, очевидно, воспринимался как неблаговидный поступок.Такая интрига императора Романа и бесславные для русов события 941 года, безусловно, требовали отмщения. "Повесть временных лет" сообщает, что в 943 году последовал новый поход Игоря Старого на Византию. Правда, на этот раз он был водно-сухопутным, поскольку войско передвигалось "в ладьях и на конях".К действиям на Балканах правитель Руси за плату привлёк и печенегов. В числе славянских племён, выступивших в поход на сей раз были упомянуты и тиверцы, жившие в Днестровско-Прутском междуречье и имевшие тесные связи с закарпатскими восточными славянами. Через эту связку весть о подготовке русского вторжения вполне могла достигнуть венгров. Последние весной 943 года предприняли крупномасштабный набег на владения ромеев.Наступление венгров было остановлено на подступах к Константинополю. Византия была вынуждена возобновить выплату им дани. Таким же способом ромеи попытались купировать и русскую угрозу. "Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, прибавлю и еще к той дани" – передаёт летопись обращение Романа I к выступившему в поход Игорю.Летом 943 года, находясь на Нижнем Дунае, великий князь устроил совет с дружиной по поводу предложения императора. Соратники ему якобы говорили: "Если так говорит царь, то чего нам еще нужно, – не бившись взять золото и серебро, и паволоки?"В итоге между Русью и Византией был заключён трактат, который доктор исторических наук Андрей Сахаров охарактеризовал как первый в истории Руси "развёрнутый межгосударственный политический равноправный договор о мире, дружбе и военном союзе".После подписания русско-византийского договора 66-летнему Игорю Старому оставалось жить около года. В следующем 945 году он стал жертвой восстания древлян и погиб при загадочных обстоятельствах.Очевидно поражение в Иеронской битве наложило отрицательный отпечаток на образ этого древнерусского правителя. Однако восприятие этого фактического основателя династии Рюриковичей (ведь сам Рюрик – полулегендарная личность) исключительно как неудачливого, а если вспомнить историю с древлянами ещё и алчного князя, несправедливо. Особенно если учитывать, что именно при нём Русь совершила большое продвижение на юг, овладев азовско-черноморским побережьем.В том же договоре 944 года содержится условие, по которому русы обязуются не пускать степняков, идущих с севера, в земли Корсуни. А для этого нужно было обладать как минимум западным побережьем Азовского моря, вплоть до северной части Таврии.Наконец, именно в первой половине X века в арабских источниках применительно к Понту Эвксинскому (Чёрному морю) начинает применяться наименование "Русское море", воспринятое затем и в Европе.Как тут не вспомнить о характеристике второго похода Игоря Рюриковича на Византию, которую летопись вложила в уста корсуньцев: "Идут русы, не счесть кораблей их, покрыли все море корабли".* Византийский титул, жалованный императором за особые заслуги и не передававшийся по наследству.

https://ukraina.ru/20240724/1048194417.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, византия, черное море, киев, русь, князья, x век