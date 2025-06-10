Какие страны заработают на ВПК, а какие будут платить втрое больше — Голубовский - 10.06.2025 Украина.ру
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Какие страны заработают на ВПК, а какие будут платить втрое больше — Голубовский
Какие страны заработают на ВПК, а какие будут платить втрое больше — Голубовский - 10.06.2025 Украина.ру
Какие страны заработают на ВПК, а какие будут платить втрое больше — Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру дал прогноз по динамике снижения ключевой ставки... Украина.ру, 10.06.2025
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру дал прогноз по динамике снижения ключевой ставки Центробанка и реакции рынка на смягчение кредитно-денежной политики в России:00:25 - О снижении ключевой ставки ЦБ;09:49 - Возможные санкции против России и Украины;20:25 - О повышении оборонных расходов НАТО.#Голубовский #КлючеваяСтавка #проценты #инфляция #НАТО #Китай #США #Европа #Украина #СВО #Россия #рынок #Трамп #ЦБ #ВПК #БПЛА #санкции #экономика #Набиуллина #ВПК #валюта #деньги ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolubНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, украина, китай, дмитрий голубовский, впк, нато, украина.ру, видео
Видео, Россия, Украина, Китай, Дмитрий Голубовский, ВПК, НАТО, Украина.ру

Какие страны заработают на ВПК, а какие будут платить втрое больше — Голубовский

13:52 10.06.2025
 
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру дал прогноз по динамике снижения ключевой ставки Центробанка и реакции рынка на смягчение кредитно-денежной политики в России:

00:25 - О снижении ключевой ставки ЦБ;
09:49 - Возможные санкции против России и Украины;
20:25 - О повышении оборонных расходов НАТО.

#Голубовский #КлючеваяСтавка #проценты #инфляция #НАТО #Китай #США #Европа #Украина #СВО #Россия #рынок #Трамп #ЦБ #ВПК #БПЛА #санкции #экономика #Набиуллина #ВПК #валюта #деньги

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