Какие страны заработают на ВПК, а какие будут платить втрое больше — Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру дал прогноз по динамике снижения ключевой ставки Центробанка и реакции рынка на смягчение кредитно-денежной политики в России:
00:25 - О снижении ключевой ставки ЦБ;
09:49 - Возможные санкции против России и Украины;
20:25 - О повышении оборонных расходов НАТО.
#Голубовский #КлючеваяСтавка #проценты #инфляция #НАТО #Китай #США #Европа #Украина #СВО #Россия #рынок #Трамп #ЦБ #ВПК #БПЛА #санкции #экономика #Набиуллина #ВПК #валюта #деньги
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00:25 - О снижении ключевой ставки ЦБ;
09:49 - Возможные санкции против России и Украины;
20:25 - О повышении оборонных расходов НАТО.
#Голубовский #КлючеваяСтавка #проценты #инфляция #НАТО #Китай #США #Европа #Украина #СВО #Россия #рынок #Трамп #ЦБ #ВПК #БПЛА #санкции #экономика #Набиуллина #ВПК #валюта #деньги
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Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
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Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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