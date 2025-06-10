https://ukraina.ru/20250610/kakie-strany-zarabotayut-na-vpk-a-kakie-budut-platit-vtroe-bolshe--golubovskiy-1063816080.html

Какие страны заработают на ВПК, а какие будут платить втрое больше — Голубовский

Какие страны заработают на ВПК, а какие будут платить втрое больше — Голубовский - 10.06.2025 Украина.ру

Какие страны заработают на ВПК, а какие будут платить втрое больше — Голубовский

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру дал прогноз по динамике снижения ключевой ставки... Украина.ру, 10.06.2025

2025-06-10T13:52

2025-06-10T13:52

2025-06-10T13:52

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украина.ру

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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру дал прогноз по динамике снижения ключевой ставки Центробанка и реакции рынка на смягчение кредитно-денежной политики в России:00:25 - О снижении ключевой ставки ЦБ;09:49 - Возможные санкции против России и Украины;20:25 - О повышении оборонных расходов НАТО.#Голубовский #КлючеваяСтавка #проценты #инфляция #НАТО #Китай #США #Европа #Украина #СВО #Россия #рынок #Трамп #ЦБ #ВПК #БПЛА #санкции #экономика #Набиуллина #ВПК #валюта #деньги ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolubНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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