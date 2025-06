https://ukraina.ru/20250602/peregovory-pod-udarom-bespilotnikov-mirovye-smi-o-diversiyakh-vsu-na-territorii-rossii-1063578208.html

Переговоры под ударами беспилотников. Мировые СМИ о диверсиях ВСУ на территории России

Переговоры под ударами беспилотников. Мировые СМИ о диверсиях ВСУ на территории России - 02.06.2025 Украина.ру

Переговоры под ударами беспилотников. Мировые СМИ о диверсиях ВСУ на территории России

В преддверии второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле на территории России произошла серия трагических инцидентов, привлекшая внимание мировых СМИ

2025-06-02T16:48

2025-06-02T16:48

2025-06-02T16:48

эксклюзив

россия

украина

курская область

александр богомаз

василий стоякин

владимир зеленский

the guardian

the washington post

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063564145_0:91:1203:768_1920x0_80_0_0_d13c339f686a0956f902ef204d52416e.jpg.webp

Поздно вечером 31 мая в результате подрыва моста над железной дорогой с рельсов сошел пассажирский поезд "Климов – Москва". Погибли семь, и пострадали 73 человека, среди них — дети. Позже ночью в Железногорском районе Курской области обрушился железнодорожный мост в момент, когда по нему проезжал грузовой локомотив. В результате инцидента машинист и два его помощника получили травмы средней степени тяжести.Днем 1 июня беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Мурманскую, Рязанскую и Иркутскую области. Дроны, атаковавшие Сибирь, были спрятаны в крыше контейнеров внутри грузовика.Ряд иностранных СМИ допускает, что взрывы на железнодорожных путях и удары дронами по военным аэродромам могут быть связаны между собой. Также они указывают на то, что все они произошли накануне второго раунда стамбульских переговоров, который и так находился под угрозой срыва.Подрывы на железной дороге – почерк украинских спецслужбThe Washington Post отмечает, что инциденты на железной дороге в граничащих с Украиной Брянской и Курской областях произошли с разницей в несколько часов. При этом издание подчеркивает, что "не сразу было ясно, связаны ли они между собой".Американские журналисты также обращают внимание, что обрушение мостов произошло на фоне растущей неопределенности в отношении следующего раунда мирных переговоров между Россией и Украиной."После того как Москва отказалась представить обещанные условия мира до встречи, запланированной на понедельник в Стамбуле, Украина отказалась взять на себя обязательства по дате, назначенной Россией для переговоров при поддержке США", — напомнили американские журналисты.Газета отмечает, что некоторые российские официальные лица обвинили Украину в причастности к обрушению моста в Брянской области, ссылаясь при этом на слова депутата Госдумы Андрея Клишаса, который 1 июня на своей странице в соцсетях назвал правительство Украины "террористической группировкой".При этом The Washington Post сообщает, что министерства иностранных дел и обороны Украины 1 июня утром не ответили на просьбы редакции прокомментировать эти заявления.Британский The Guardian сообщает о двойной трагедии, произошедшей на российских железных дорогах в Брянской и Курской областях, ссылаясь на официальные сообщения губернаторов Александра Богомаза и Александра Хинштейна.При этом издание приравнивает подрыв мостов в двух областях, граничащих с Украиной, к диверсиям, которые киевский режим ранее совершал на российской территории."С начала спецоперации на Украине в 2022 году Россия подверглась десяткам диверсий, причем многие из них были нацелены на обширную железнодорожную сеть. Киев назвал железные дороги законной целью, поскольку они перевозят личный состав и технику на украинский фронт", — пишет The Guardian.Также британская газета цитирует репортера новостного агентства France Presse, который в ночь после происшествия заметил припаркованные у Киевского вокзала в центре Москвы кареты скорой помощи, ожидающие прибытия пострадавших пассажиров."Министерство по чрезвычайным ситуациям заявило, что рабочая группа находится на месте происшествия в Брянске, а в РЖД заявили, что отправили ремонтные поезда", — отмечает The Guardian.Тем временем немецкий ZDF пытается ответить, кто стоит за происшествиями на российской железной дороге. По словам издания, пострадавшие регионы в последние месяцы неоднократно становились объектом диверсионной деятельности Украины."В частности, железнодорожное сообщение является стратегически важной целью. Поэтому не исключено, что это тоже диверсия", — предполагают авторы издания.При этом они подчеркивают, что украинские власти пока не дают комментариев по поводу инцидентов в Брянской и Курской областях. Зато в ночь на 1 июня украинская военная разведка опубликовала в Telegram заявление, в котором взяла на себя ответственность за очередной акт диверсии на железнодорожной ветке в районе города Мелитополь, пишет ZDF.По мнению немецких журналистов, поезда являются важной целью украинских диверсантов, потому что большая часть снабжения российских войск осуществляется по железной дороге."С этой целью в российских вооруженных силах всегда содержалась крупная железнодорожная группировка численностью в десятки тысяч солдат. На опубликованных Россией фотографиях мест происшествий не видно, перевозили ли поезда военную технику или солдат", — говорится в публикации, хотя в случае трагедии в Брянской области очень просто проверить, что речь идет о регулярном пассажирском рейсе "Климов – Москва".Контроль над железнодорожными путями, а также предотвращение путей снабжения на российской территории занимают центральное место в обороне Украины, отмечает ZDF.Немецкие журналисты также утверждают, что российские вооруженные силы перенесли на рельсы многие склады боеприпасов вблизи фронта, чтобы лучше защитить их от ударов артиллерии и беспилотников.На что тогда украинским диверсантам в Брянской области понадобилось подрывать мост в момент проезда пассажирского поезда, издание так и не уточняет."Блестящий успех" до победы не доведетАтака украинских дронов на военные аэропорты России полностью меняет представление о войне беспилотников, оценивает индийское издание The Indian Express украинское нападение на Мурманскую, Рязанскую и Иркутскую области.Издание приводит пять аргументов, подкрепляющих эту оценку. Однако надо отметить, что данные, которые индийские журналисты берут для своей оценки, взяты из украинских официальных источников. Например, из заявления СБУ, в котором утверждается, что Украина в результате атаки уничтожила более 40 российских боевых и разведывательных самолетов стоимостью семь миллиардов долларов.По словам авторов The Indian Express, последняя атака отличалась от тех атак, которые Украина предпринимала до сих пор, когда более крупные беспилотники атаковали ночью, ближе к районам, прилегающим к границе России с Украиной."Это полностью переворачивает эту схему, учитывая, что на этот раз днем использовались небольшие беспилотники, и это было сделано вдали от линии фронта, в глубине российской территории. В Иркутской области на востоке Сибири, за тысячи километров от Украины, местные жители опубликовали кадры, на которых небольшие квадрокоптеры выныривают из крыши грузовиков, а затем летят к ближайшему аэродрому, за которыми следует дым после удара", — пишет издание.Индийские журналисты отмечают ряд преимуществ FPV-дронов, использованных в ходе атаки. По их словам, они меньше по размеру и имеют встроенные камеры спереди, которые отправляют видео в реальном времени оператору. Это обеспечивает точный полет и маневренность оператора из удаленного места, почти как на самолете, подчеркивают они."Тот факт, что Украина смогла уничтожить такое большое количество российских самолетов в глубине российской территории, демонстрирует эффективность таких программ глубоких ударов и выводит возможности беспилотной войны на новый уровень", — резюмирует издание.Тем временем немецкий ZDF цитирует восторженное заявление Владимира Зеленского, сделанное на его странице в соцсетях после атаки дронов 1 июня. "Абсолютно блестящий успех (…) Один год, полгода и девять дней от начала планирования до эффективной реализации", — передает издание слова Зеленского.Немецкие журналисты также передают данные СБУ об уничтоженных российских самолетах, но при этом подчеркивают, что информация не может быть проверена независимыми источниками.Однако не стоит преувеличивать военный эффект, который атака на российские аэропорты может иметь для Киева. Автор Украина.ру Василий Стоякин в статье "БПЛА против стратегической авиации: перемога без победы" о диверсиях на военных аэродромах России, напоминает, что российская стратегическая авиация — это в первую очередь элемент престижа, она давно не является полноценным военным инструментом.По словам Стоякина, цель данной диверсии была преимущественно медийной. "Главной задачей было показать уязвимость России и способность Украины наносить трудновосполнимый урон, усилив таким образом переговорные позиции в Стамбуле 2 июня", — отметил автор.Именно в этой сфере успех как раз не достигнут, так как стратегическая авиация на ситуацию на поле боя никак или почти никак не влияет, подчеркнул Стоякин. Уже из этих соображений повлиять на позицию российской делегации при помощи диверсий практически нереально, заключил он.Больше о ходе переговоров в Стамбуле в материале Кристины Черкасовой С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас

россия

украина

курская область

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, украина, курская область, александр богомаз, василий стоякин, владимир зеленский, the guardian, the washington post, сбу, бпла, поезд, сво, новости сво, война на украине, прогнозы сво, стамбул, вооруженные силы украины