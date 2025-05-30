https://ukraina.ru/20250530/kto-vzorval-gurtsieva-i-pochemu-ugrozhayut-medinskomu-sergey-khrapach-o-zakulise-peregovornogo-protsessa--1063532315.html

Кто взорвал Гурциева и почему угрожают Мединскому? Сергей Храпач о закулисье переговорного процесса

Кто взорвал Гурциева и почему угрожают Мединскому? Сергей Храпач о закулисье переговорного процесса - 30.05.2025 Украина.ру

Кто взорвал Гурциева и почему угрожают Мединскому? Сергей Храпач о закулисье переговорного процесса

Смысл любого теракта — привлечение внимания и желание запугать людей, чтобы они повлияли на позицию власти. С учетом сложного переговорного процесса, который сейчас происходит между Россией и Украиной, возможно, подрыв ветерана СВО Гурциева — один из элементов влияния на позицию РФ.

2025-05-30T19:28

2025-05-30T19:28

2025-05-30T19:51

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.Поздно вечером 28 мая в 204-м квартале Ставрополя на улице Чехова произошел взрыв во дворе жилого дома, в результате которого погибли двое мужчин. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, один из погибших — первый заместитель мэра Ставрополя, ветеран СВО Заур Гурциев.— Сергей Валентинович, подрыв заместителя мэра Ставрополя, участника СВО Заура Гурциева — это явный теракт?— Очень похоже на теракт. Будь это разборка (семейная, по бизнесу) или просто хулиганство, таким общественно опасным способом злоумышленники вряд ли бы действовали — а пырнули бы, например, ножом или ударили дубиной по голове.Кроме того Гурциев — чиновник в целом не сильно высокого статуса, не вице-губернатор, не федеральный министр, ради устранения которого необходимо было планировать такой сложный подрыв. Для подобных дел есть более простые и эффективные способы, о которых мы периодически слышим и читаем в СМИ и Интернете.В данном случае у преступления почерк профессиональный. Оно организовано по сути с применением "пояса шахида", с использованием дистанционного управления самодельным взрывным устройством (СВУ), при участии человека, который входил в контакт и сближался с Гурциевым, как я понял.Мне вспоминается мой опыт работы в 200х годах, когда представители незаконных северокавказских вооруженных формирований взрывали объекты в московском метро. Тогда людей использовали "в темную". Им говорили: вот тебе сумка (или сверток), отвези туда-то. Человек забирал вещь, ехал с нею и в какой-то момент взрывался. А процессом управлял террорист — дистанционно с перрона.Соответственно, пока следственные органы не дали четкой оценки случившемуся с Гурциевым. Версии могут быть любые, как я отметил: начиная с семейных конфликтов и заканчивая политическим влиянием и геополитическими конфликтами. Но с большой долей вероятности можно подозревать, что все-таки это было устранение.— А цель какая у этого устранения?— Это показательный инцидент — для того, чтобы напугать, посеять страх среди населения, склонить власть к определенным действиям. Именно в этом смысл терроризма и заключается.— Чей след прослеживается за этим терактом?— Так как Гурциев — ветеран СВО, в первую очередь, рассматривают версию о том, что диверсионная акция была спланирована Украиной с целью напугать остальных участников спецоперации, особенно титулованных — что якобы возмездие рано или поздно придет (как думают враги с той стороны).Еще раз повторюсь, смысл любого террористического акта — привлечение внимания и желание запугать людей, чтобы они повлияли каким-то образом на позицию власти. С учетом сложного переговорного процесса, который сейчас происходит между Россией и Украиной, возможно, это один из элементов влияния на позицию российской стороны.— К слову о переговорах и элементах влияния. На днях помощник президента Владимир Мединский стал получать угрозы с Украины и был внесён в базу данных "Миротворца". Как вы думаете, есть взаимосвязь между такими действиями украинской стороны и подрывом Гурциева?— Я думаю, какая-то взаимосвязь этих двух событий может быть. Во-первых, сопредельная страна дает понять, что может и на материковой части России делать такое, и ей за это ничего не будет. То есть некий посыл нам: если вы нас не услышите, мы будем и дальше творить подобные дела, но с другими последствиями.Если говорить об угрозах Мединскому, то, конечно, Киев пытается оказать на него психологическое давление. Ведь в переговорах участвует и принимает решения не искусственный интеллект, а живые люди, которым не чуждо чувство страха, как и другие человеческие слабости. Идет большое действие — большой переговорный процесс, в котором задействованы тысячи разных людей, начиная с пропагандистов и дипломатов и заканчивая военными, которые в той или иной степени влияют на переговорную позицию страны в целом. Cоответственно, противник пытается повлиять на активность или пассивность переговорной позиции России [через запугивание Владимира Мединского].Другое дело, что в таком случае обычно учитывается психотип человека. Одного можно напугать, а другой, наоборот, только сильнее раззадорится и будет действовать в интересах своей страны.— Мы с вами неоднократно говорили, что и русские, и украинцы — выходцы из одной советской дипломатической школы и школы спецслужб. Почему же мы не поступаем, как украинцы? Не организуем диверсии на Украине, не применяем психологические тактики?— Мы применяем. Мы сейчас ведем наступление на фронте, продвигаемся, тесним войска ВСУ. Это как раз и есть психологическое давление с нашей стороны. Им же сказано было [Мединским]: если вы сейчас не будете договариваться, то потеряете еще несколько регионов.Соответственно, одно дело, когда это слова за столом переговоров в Турции, а другое — когда это подтверждают сводки генштаба ВСУ. То есть украинские переговорщики видят и понимают степень и скорость продвижения ВС РФ и начинают корректировать свою позицию.По публичной информации мы видим то, что Зеленский просит вооружения у западных партнеров, просит усилить санкции против России. Но ведь есть и обратная сторона, закулисье, где могут обсуждаться согласительные моменты, которые Украина не выносит на общее обозрение, боясь потерять доверие населения и деморализовать свою армию.Возможно, такое давление даст нам возможность на предстоящей встрече в Стамбуле говорить продуктивно: не только об обмене пленными, а о принципиальных решениях, которые позволят погасить конфликт. То есть скорее всего после второй встречи в Стамбуле по косвенным признакам мы сможем понять, насколько нас услышали на той стороне.Возвращаясь к вашему вопросу, почему мы не действуем, как Украина. Россия — не страна террористов. Мы действуем исключительно в рамках международного законодательства, которое позволяет защищать наши интересы с помощью использования вооруженных сил, с помощью технологического воздействия, путем создания союзов с различными государствами (КНДР, Китай), и так далее.Многие говорят: а почему вы так же не можете, как Украина? Потому что не можем! Потому что подходы разные.О том, как еще Украина пытается напугать россиян и повлиять на позиции России, в интервью Сергей Храпач о подрыве Москалика: Воодушевленный Британией, Зеленский сделал громкий намек России.

https://ukraina.ru/20221014/1039731320.html

https://ukraina.ru/20250530/1063504512.html

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, ставрополь, владимир мединский, сергей храпач, владимир зеленский, вооруженные силы украины, теракт, взрыв, подрыв, угроза