https://ukraina.ru/20250523/amerikanskaya-paradigma-blizhayshiy-soratnik-trampa-meshaet-emu-poladit-s-putinym--1063374930.html

Американская парадигма: ближайший соратник Трампа мешает ему поладить с Путиным

Американская парадигма: ближайший соратник Трампа мешает ему поладить с Путиным - 23.05.2025 Украина.ру

Американская парадигма: ближайший соратник Трампа мешает ему поладить с Путиным

Хозяин Белого дома продолжает работать над реализацией миротворческой стратегии по Украине, но столкнулся с сопротивлением внутри администрации, чего и опасался больше всего, учитывая опыт своего первого срока правления

2025-05-23T16:57

2025-05-23T16:57

2025-05-23T18:07

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На втором президентском сроке Дональд Трамп, похоже, приступил к практическим шагам по реализации своего предвыборного обещания 2016 года – наладить отношения с Россией.Как рассказали корреспонденту журнала Atlantic двое американских чиновников, вернувшись в Белый дом, глава государства приказал советникам запланировать саммит с президентом РФ Владимиром Путиным в надежде создать телевизионное зрелище, в ходе которого он мог бы официально объявить о прекращении войны на Украине. Напомним, он обещал положить ей конец всего за сутки, но ситуация изменилась: Трамп по-прежнему хочет установить более тесные связи с российским лидером, и американская администрация, вероятно, работает над организацией их встречи, но переговоры о прекращении боевых действий могут на ней и не пройти.По поводу того, как президенту США достичь своей цели, звучат разные мнения."То, что было сделано в прошлом, не даёт Америке никаких рычагов воздействия на Россию. Для нормализации отношений мы должны прекратить финансирование и поддержку этой войны! <…> Чтобы война закончилась, мы должны признать, что в конечном итоге то, что происходит на востоке Украины, — это решение России, а не наше. Это никогда не было зоной жизненно важного стратегического интереса [для США] и не станет таковой в ближайшее время", - написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.А нынешняя администрация и не выделяла новых пакетов военной помощи, поставки вооружений продолжаются в рамках финансирования, выделенного Конгрессом ещё при демократах, но те объёмы, как прогнозируют на Украине, иссякнут уже летом. Киев-то свято верил, что поддержка Запада в целом и США как главного спонсора в частности продлится столько, сколько потребуется, но не тут-то было.После телефонного разговора с Путиным у Трампа, по мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, есть два пути решения украинского конфликта: либо принять требования России, либо завершить диалог с ней. Эксперт считает, что нынешний американский лидер откажется от попыток поддержки Украины, чтобы не стать "Джо Байденом №2" и, скорее всего, выйдет из переговорного процесса, оставив европейцев разбираться с конфликтом самостоятельно. Переложить всё бремя расходов на Европу Трамп мечтает уже давно, неспроста же так часто в последнее время он стал повторять фразу "это не моя война".В Киеве всё это видят и, по словам источников на Банковой, впадают в панику. Поэтому там стараются адаптироваться под новые условия и предотвратить выход США из процесса урегулирования украинского конфликта. Киев не может этого допустить, поскольку поддержка Штатов крайне важна, сказал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк."Новая стратегия Киева состоит в том, чтобы говорить то, что Трамп хочет услышать в попытке обеспечить его участие в переговорах", - сказал украинский чиновник на условиях анонимности изданию Politico.Смотрите сами. Трамп написал, что Украине нужно незамедлительно провести прямые переговоры с Россией, – Зеленский сразу выразил готовность к диалогу. Зеленский, узнав, что Путин в Турцию не прилетит, хотел не отправлять делегацию на встречу с российскими представителями, но после уговоров западных чиновников всё же согласился."Зеленский отправился в Турцию, и Трамп, уже находившийся в регионе в рамках первой зарубежной поездки, дал понять, что готов присоединиться, если российский лидер тоже поедет. Вместо этого Путин проигнорировал встречу и отправил делегацию. В личных беседах Трамп признавался, что чувствует себя уязвлённым из-за того, что Путин отказался от возможности встретиться лично, сказал независимый консультант, который разговаривал с президентом после переговоров в Стамбуле", - пишет Atlantic.Так что Трамп не смог использовать мероприятие в Турции для достижения своей цели - как можно скорее встретиться с Путиным.Но Трамп не был бы Трампом, если бы не попытался извлечь из возобновившихся после трёхлетней паузы переговоров некую выгоду лично для себя. Именно президент США объявил 23 мая о том, что Россия и Украина только что согласовали крупнейший обмен пленными - о чём договорились в Стамбуле – и скоро он вступит в силу. В шпионы и дипломаты его точно не взяли бы, потому что он не умеет хранить важную информацию в тайне от общественности до нужного момента. К тому же, заявления на такие щепетильные темы должны звучать всё же не из Вашингтона и, тем более, не со страницы соцсети, а из Москвы и Киева от уполномоченных лиц.Восстановление российско-американских отношений, совсем недавно прошедших критическую точку - это колоссальная работа, которую Трамп, естественно, выполняет не самостоятельно. В этом ему активно помогает целая группа советников и высокопоставленных членов администрации. Однако, как выяснилось, не все этому рады, даже среди лиц, играющих в этом процессе ключевые роли.Госсекретарь Марко Рубио выступает за принятие законопроекта, внесённого в Сенат республиканцем Линдси Грэмом* и демократом Ричардом Блюменталем, об ужесточении антироссийских санкций. В частности, речь идёт о введении импортных пошлин до 500% на товары из стран, импортирующих нефть, газ и уран из РФ, рассказал источник журнала New Lines, близкий к главе Госдепартамента, и Трамп категорически против этой инициативы."Обратите внимание, как Рубио почти ежедневно поднимает вопрос санкций. Он добивается скорейшего принятия законопроекта Грэма*, у которого уже есть большинство в Сенате, способное преодолеть вето. [Принятие] этого закона фактически поставит крест на любых попытках перезагрузки отношений с Москвой", - отметил собеседник.Призыв усилить давление на Россию для достижения мира из уст представительницы Демократической партии Бриджит Бринк, подавшей в отставку с должности посла США на Украине из-за, по её словам, давления Трампа на Киев, вполне объясним, но аналогичная позиция руководителя Госдепартамента и временно исполняющего обязанности советника президента США по национальной безопасности, ведущего переговоры с правительственной делегацией РФ, вызывает вопросы.Неужели Трамп, который отбирал команду своей второй администрации прежде всего по степени личной лояльности, вновь сталкивается с сопротивлением внутри администрации?Для того, чтобы добиться мира на Украине, нужно не давить на одну из сторон конфликта, а, как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, удалить его первопричины как раковую опухоль.Трамп – первый за долгие годы высокопоставленный американский политик, который вообще упоминает о первопричинах украинского кризиса. Однако американские и европейские дипломаты, с которыми пообщались журналисты журнала Time, утверждают, что нынешняя администрация Белого дома недостаточно осведомлена о многих исторических деталях конфликта, а собеседник с украинской стороны и вовсе заявил: "У них мессианская позиция, будто они знают всё и не хотят ничего слышать".Так или иначе, стремление президента США к установлению мира в нынешних реалиях дорогого стоят.Но вот что важно помнить, подчёркивает Лавров: "Мы, естественно, люди трезвые в политическом смысле. И здесь очень важно не предаваться иллюзиям, важно быть реалистами, понимать, что многократно были ситуации, когда Соединённые Штаты меняли свою позицию радикально. Это жизнь, этого никуда не уйдёт. И мы это, конечно же, учитываем, планируя свои шаги".* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовО том, по какому сценарию может развиваться ситуация вокруг Украины дальше, читайте в статье Что будет, если Киев сорвет мирные переговоры и война продолжится?

https://ukraina.ru/20250522/skott-ritter-tramp-gotov-prekratit-postavki-oruzhiya-ukraine-no-pri-odnom-uslovii-1063342615.html

https://ukraina.ru/20250522/kak-obmen-prevratit-v-obman-chto-ne-tak-s-formuloy-1000-na-1000-1063329048.html

https://ukraina.ru/20250523/vladimir-vasilev-ukraina-poydet-na-peregovory-s-rossiey-kogda-u-nee-issyaknut-zapasy-oruzhiya-baydena-1063344416.html

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эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк, стамбул, переговоры, санкции, сергей лавров, марко рубио