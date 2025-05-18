"Вокруг Булгакова". Булгаков Фест 2025: субъективные впечатления
12:00 18.05.2025 (обновлено: 12:40 18.05.2025)
Булгаков фест 2025
Московский музей М.А. Булгакова в этом году проводит булгаковский фестиваль уже третий раз. Приурочен он к 134-му дню рождения писателя – 15 мая, но в этом году есть и круглая дата – чуть больше ста лет назад, 4 мая 1925 года, земля налетела на небесную ось. Впрочем, "Собачье сердце" было написано до этого трагического события – в марте
Программа двухдневного фестиваля была насыщенной – восемь мероприятий, включая такие как, например, "музыкально-поэтическая постановка "Призрак Булгакова" с элементами иммерсивного театра и пластической хореографии от арт-проекта "Поэтариум Инны Парфеновой" и балалаечный концерт от лауреата музыкальных конкурсов Степана Филиппова "Попурри. Хитрые вариации".
Кроме того, в рамках сотрудничества (как сейчас модно говорить – "коллаборации", хотя у меня, например, это слово ассоциируется только с шуцманами) с сетью кафе "Волконский" и баром Masters&Margaritas в первых появилось малиновое (любимая ягода Михаила Афанасьевича) мокко, а во втором – несколько булгаковских блюд, включая пресловутые порционные судачки.
Понятно, что осилить всю программу было немножко нереально, потому я выбрал три мероприятия и не просчитался.
Первой была пешеходная авторская экскурсия от журналиста, экскурсовода (отмечу – дипломированного экскурсовода – этого статуса не так просто добиться) Марии Сурвилло "Один день с Михаилом Булгаковым".
Экскурсовод Мария Сурвилло. Фото из социальных сетей
Экскурсовод Мария Сурвилло. Фото из социальных сетей
Началась она в "нехорошей квартире", а закончилась в Научно-просветительском центре музея Булгакова на Арбате. Маршрут очень хорош прежде всего тем, что проходит он по знаменитым московским переулкам – зелёным и уютным, у каждого из которых есть своя история, не обязательно связанная с Булгаковым. А небольшое путешествие по московских дворикам живо напомнило мне знаменитый шкаф в "доме Турбиных". Я, даже зная немножко больше о булгаковской Москве, чем средний читатель, услышал много интересного.
25 февраля 2024, 08:21"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": дом Маргариты В романе о месте жительства героини сказано кратко: "Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоём занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата". Упоминается, что особняк был в готическом стиле. Рассказчик в романе изъявляет готовность показать это место. Даже не знаем попытался ли кто-то воспользовался любезностью…
Конечно оказалось несколько длинновато, что признала и сама Мария – три часа всё же многовато. Но и понять автора экскурсии можно – ведь рассказать хочется так много, а важные пункты расположены так близко…
Ближе к концу экскурсии нам был сделан роскошный подарок! С нами вместе прошла этот путь Ирина Александровна Калужская – внучка Евгения Васильевича Калужского – актёра МХАТ и мужа Ольги Сергеевны Бокшанской, родной сестры Е.С. Булгаковой. Она превосходно знала тот самый "готический особнячок" в Малом Власьевском переулке, который был прототипом дома Маргариты. У неё даже сохранились фото из семейного архива. Дом этот строился, судя по всему, по проекту великого Фёдора Шехтеля одновременно со зданием Художественного театра для одного из создателей труппы – Василия Васильевича Калужского. Увы, дом был снесён в 1965 году, ещё до публикации романа, и в поле интереса булгаковедов очень долго не попадал...
© Василий СтоякинИрина Калужская
© Василий Стоякин
Ирина Калужская
Затем было открытие выставки "Явление героя: Михаил Булгаков в Москве 1920-х" в "нехорошей квартире", автором идеи и куратором которой является заместитель директора музея Мария Котова.
Выставка, посвящённая первым шагам Булгакова в литературной Москве может показаться скромной, но она безумно интересная (главное о ней правильно рассказать, а Мария – умеет). Если, допустим, о работе Булгакова в газете "Гудок" или о сотрудничестве с берлинской газетой "Накануне" знают почти все, кто интересовался биографией писателя (учитывая какой "цветник" вырос в "Гудке" не обязательно даже интересоваться именно Булгаковым), но есть ведь и моменты просто удивительные.
© Василий СтоякинСборник "Недра" из коллекции музея М. Булгакова
© Василий Стоякин
Сборник "Недра" из коллекции музея М. Булгакова
Например, Булгаков сотрудничал с альманахом "Возрождение", издававшимся предпринимателем Петром Ярославцевым. 2 августа 1924 года Булгаков записал в дневнике: "Лавочник Ярославцев выпустил, наконец, свой альманах "Возрождение". В нём первая часть "Записок на манжетах", сильно искажённая цензурой". Так Ярославцев расплачивался со своими авторами не деньгами, а продуктами из своего магазина…
Но самое большое впечатление произвела конечно же открытая творческая встреча с художественным руководителем Московского Театра юного зрителя Генриеттой Яновской, которая ещё в далёком 1987 году осуществила одну из первых постановок "Собачьего сердца".
11 июля 2020, 11:06"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: сага о семи комнатахКак известно, профессор Преображенский, пользуясь своим статусом европейского светила и особыми отношениями с советским руководством, занимал, по сути один, роскошную семикомнатную квартиру в самом центре Москвы – на Пречистенке. И хотел приобрести ещё одну комнату. Прототип этой квартиры известен… Или нет?
Я "Собачье сердце" видел на сцене минимум трижды (не считая фильма Бортко, хотя он тоже очень театральный), причём первый раз – именно в конце 80-х (скорее всего – зимой 1987-88 года, но может и годом позже) в постановке Севастопольского театра. Почему-то все эти постановки были комическими (или я их так воспринял?), у Бортко – драма и только в постановке Яновской получилась полноценная трагедия.
Надо сказать, что версию МТЮЗа я не видел и сейчас даже затрудняюсь себе представить, какое впечатление произвёл бы он на меня в юности. Ведь спектакль у Яновской получился действительно страшный и мистический.
Последнее не удивительно, ведь в его создании принимал участие сам Михаил Афанасьевич. Только два факта:
- Во время обсуждения оформления сцены после долгих дискуссий было принято решение использовать чёрный снег из лоскутков (Генриетта Наумовна принесла с собой вазу с такими лоскутками) как символ революции и гражданской войны. При этом они ещё не читали "Театральный роман" и не знали, что "Чёрный снег" – название пьесы героя произведения.
© Василий СтоякинРежиссёр Генриетта Яновская
© Василий Стоякин
Режиссёр Генриетта Яновская
- Первый прогон спектакля состоялся 15 марта – причём в театре не знали, что это день рождения драматурга…
Меня, правда, это ничуть не удивило – я сам неоднократно сталкивался с проявлениями "булгаковщины" и больше восхищался тем, как Яновская это рассказывала… Наверное, так говорила о своём посмертном общении с мужем Елена Сергеевна.
И, конечно, как же себя не похвалить? Бурное оживление в зале (точнее – на сцене, встреча именно на сцене театра проходила) вызвал рассказ о посещении "Собачьего сердца" Питером Бруком (невероятно авторитетный британский театральный режиссёр). После спектакля Яновская спросила у него, не было ли ему скучно. Ответила жена (на что Яновская про себя выругалась – ну эта-то чего лезет): я, говорит, когда он засыпает на спектакле (ремарка Яновской – с режиссёрами на чужих спектаклях это бывает часто) толкаю его ногой, но сегодня я этого не делала (на что Яновская про себя восхитилась – какая умная женщина!)
5 июля 2020, 08:29"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: «Собачье сердце» – альтернативные прочтенияМы уже писали, что повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» предполагает множество трактовок. Это ведь не просто фантастическое произведение, но и, в определённой мере, притча, из которой не возбраняется делать свои собственные выводы. Многие, естественно, и делают
Наверное, словосочетание "удалось прикоснуться" уж слишком затёртое. Но оно совершенно точно описывает мои ощущения (почти осязательные) – мне именно "удалось прикоснуться", увидеть призрачные очертания прошлого через современные декорации и даже попытаться пожать руку Михаила Афанасьевича – через два рукопожатия.
За это всё, разумеется, надо выразить огромную благодарность коллективу музея во главе с Валентиной Агафоновой и, конечно же, департаменту культуры правительства Москвы, который явно благоволит музею. Восхищает, конечно, какие они молодые, красивые, энергичные и творческие (терпеть не могу модное словечко "креативные", извините). У них действительно получился великолепный праздник. И, судя по словам самой Валентины после встречи с Яновской, кажется даже лучше, чем они надеялись…
Директор музея Булгакова Валентина Агафонова
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Естественно, всё это не могло не подтолкнуть меня к определённым размышлениям и выводам.
Я не очень люблю "булгаковедов", которые самоутверждаются за счёт Михаила Афанасьевича – пишут о чём-то своём, утверждая, что Булгаков имел в виду именно это.
Видимо об этом говорила Мария Сурвилло, утверждая, что больше всего она боится интерпретаторов и именно поэтому не хочет рассказывать, что она сама думает о "Мастере и Маргарите".
Я, естественно, с ней про себя согласился, но уже вечером, после выставки подумал – а почему собственно? Речь ведь идёт о литературном произведении. Не зная, о чём думал автор и что представлял себе автор, мы дорисовываем картинку сами. И потом, увидев постановку, соглашаемся или не соглашаемся с режиссёрской трактовкой… Мне, например, не нравится Воланд и Шарик Бортко и очень нравится Воланд Локшина и, как сейчас оказалось, Шарик Яновской.
Сцена из спектакля "Собачье сердце"
Сцена из спектакля "Собачье сердце"
Т.е., от интерпретаций нам никуда не деться и… почему мы не должны делиться этими своими читательско-зрительскими интерпретациями? В чём тут криминал?
А вот рассказ Яновской поднял другой пласт – ведь режиссёр тоже интерпретирует текст. Зачастую довольно радикально. Идея Яновской в том, что это произведение о конфликте отца и сына. Одна из заключительных сцен просто копирует картину "Иван Грозный и сын его Иван". Она, кстати, поставила вопрос более жёстко чем Булгаков – назвала убийство убийством. И да – Преображенский любит своего сына Шарикова.
В экранизации Бортко, как мне показалось, никакой любви и близко нет – его Преображенский всё время помнит, что Шариков – не вполне человек. Он конечно пытается его воспитывать… и закономерно проваливается как педагог. Потому что презирает.
Моя интерпретация повести ближе к Бортко. Я там вижу классовый конфликт – противостояние старой интеллигенции и революционеров в борьбе за влияние на умонастроения народа, в которой интеллигенция терпит поражение.
28 июня 2020, 08:28"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: «подводные камни» «Собачьего сердца»Каждое литературное произведение, в особенности – фантастическое, предполагает множество трактовок. Но бывает так, что даже самая простая трактовка, предполагающая прямое прочтение написанного, приводит к совершенно неожиданным выводам. Яркий пример этого даёт нам повесть Булгакова «Собачье сердце»
И тут меня восхитил рассказ о том, что после горьковской ссылки А.Д. Сахаров пошёл первым делом на представление в ТЮЗ. А ведь он-то и есть тот самый эталонный Преображенский, который не любит пролетариат, но пытается его, не смотря на эту нелюбовь, осчастливить… Осчастливливает, в конечном итоге, Швондер.
Ну и совсем в сторону – по поводу моей статьи о книге Кирилла Еськова "Евангелие от Афрания" кто-то из читателей написал, что она "к Булгакову никакого отношения не имеет". Ну как же не имеет, если Еськов прямым текстом пишет в предисловии, что это его интерпретация евангельских событий параллельна Булгакову и перекликается с ним?
В общем, подумав внимательно, я решил, что от интерпретаций мы никуда не денемся, равно как и от их изложения теми или иными средствами (пресловутый стаканчик с кофе – тоже средство). Главное не забывать, что интерпретация – это твоё, а не то, о чём думал писатель. Он, в конце концов, не в ответе за тех, кого приручил – не даром было сказано о Ницше, что это великий поэт, которому не повезло с поклонниками (есть мнение, что это слова самого Ницше о Гёльдерлине, но первоисточника я не нашёл).
Оформление специального булгаковского напитка (малиновый мокко) в сети "Волконский"
Оформление специального булгаковского напитка (малиновый мокко) в сети "Волконский"
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