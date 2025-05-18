https://ukraina.ru/20250518/vokrug-bulgakova-bulgakov-fest-2025-subektivnye-vpechatleniya-1063217740.html

"Вокруг Булгакова". Булгаков Фест 2025: субъективные впечатления

"Вокруг Булгакова". Булгаков Фест 2025: субъективные впечатления - 18.05.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова". Булгаков Фест 2025: субъективные впечатления

Московский музей М.А. Булгакова в этом году проводит булгаковский фестиваль уже третий раз. Приурочен он к 134-му дню рождения писателя – 15 мая, но в этом году есть и круглая дата – чуть больше ста лет назад, 4 мая 1925 года, земля налетела на небесную ось. Впрочем, "Собачье сердце" было написано до этого трагического события – в марте

2025-05-18T12:00

2025-05-18T12:00

2025-05-18T12:40

"вокруг булгакова"

михаил булгаков

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Программа двухдневного фестиваля была насыщенной – восемь мероприятий, включая такие как, например, "музыкально-поэтическая постановка "Призрак Булгакова" с элементами иммерсивного театра и пластической хореографии от арт-проекта "Поэтариум Инны Парфеновой" и балалаечный концерт от лауреата музыкальных конкурсов Степана Филиппова "Попурри. Хитрые вариации".Кроме того, в рамках сотрудничества (как сейчас модно говорить – "коллаборации", хотя у меня, например, это слово ассоциируется только с шуцманами) с сетью кафе "Волконский" и баром Masters&Margaritas в первых появилось малиновое (любимая ягода Михаила Афанасьевича) мокко, а во втором – несколько булгаковских блюд, включая пресловутые порционные судачки.Понятно, что осилить всю программу было немножко нереально, потому я выбрал три мероприятия и не просчитался.Первой была пешеходная авторская экскурсия от журналиста, экскурсовода (отмечу – дипломированного экскурсовода – этого статуса не так просто добиться) Марии Сурвилло "Один день с Михаилом Булгаковым".Началась она в "нехорошей квартире", а закончилась в Научно-просветительском центре музея Булгакова на Арбате. Маршрут очень хорош прежде всего тем, что проходит он по знаменитым московским переулкам – зелёным и уютным, у каждого из которых есть своя история, не обязательно связанная с Булгаковым. А небольшое путешествие по московских дворикам живо напомнило мне знаменитый шкаф в "доме Турбиных". Я, даже зная немножко больше о булгаковской Москве, чем средний читатель, услышал много интересного.Конечно оказалось несколько длинновато, что признала и сама Мария – три часа всё же многовато. Но и понять автора экскурсии можно – ведь рассказать хочется так много, а важные пункты расположены так близко…Ближе к концу экскурсии нам был сделан роскошный подарок! С нами вместе прошла этот путь Ирина Александровна Калужская – внучка Евгения Васильевича Калужского – актёра МХАТ и мужа Ольги Сергеевны Бокшанской, родной сестры Е.С. Булгаковой. Она превосходно знала тот самый "готический особнячок" в Малом Власьевском переулке, который был прототипом дома Маргариты. У неё даже сохранились фото из семейного архива. Дом этот строился, судя по всему, по проекту великого Фёдора Шехтеля одновременно со зданием Художественного театра для одного из создателей труппы – Василия Васильевича Калужского. Увы, дом был снесён в 1965 году, ещё до публикации романа, и в поле интереса булгаковедов очень долго не попадал...Затем было открытие выставки "Явление героя: Михаил Булгаков в Москве 1920-х" в "нехорошей квартире", автором идеи и куратором которой является заместитель директора музея Мария Котова.Выставка, посвящённая первым шагам Булгакова в литературной Москве может показаться скромной, но она безумно интересная (главное о ней правильно рассказать, а Мария – умеет). Если, допустим, о работе Булгакова в газете "Гудок" или о сотрудничестве с берлинской газетой "Накануне" знают почти все, кто интересовался биографией писателя (учитывая какой "цветник" вырос в "Гудке" не обязательно даже интересоваться именно Булгаковым), но есть ведь и моменты просто удивительные.Например, Булгаков сотрудничал с альманахом "Возрождение", издававшимся предпринимателем Петром Ярославцевым. 2 августа 1924 года Булгаков записал в дневнике: "Лавочник Ярославцев выпустил, наконец, свой альманах "Возрождение". В нём первая часть "Записок на манжетах", сильно искажённая цензурой". Так Ярославцев расплачивался со своими авторами не деньгами, а продуктами из своего магазина…Но самое большое впечатление произвела конечно же открытая творческая встреча с художественным руководителем Московского Театра юного зрителя Генриеттой Яновской, которая ещё в далёком 1987 году осуществила одну из первых постановок "Собачьего сердца".Я "Собачье сердце" видел на сцене минимум трижды (не считая фильма Бортко, хотя он тоже очень театральный), причём первый раз – именно в конце 80-х (скорее всего – зимой 1987-88 года, но может и годом позже) в постановке Севастопольского театра. Почему-то все эти постановки были комическими (или я их так воспринял?), у Бортко – драма и только в постановке Яновской получилась полноценная трагедия.Надо сказать, что версию МТЮЗа я не видел и сейчас даже затрудняюсь себе представить, какое впечатление произвёл бы он на меня в юности. Ведь спектакль у Яновской получился действительно страшный и мистический.Последнее не удивительно, ведь в его создании принимал участие сам Михаил Афанасьевич. Только два факта:- Во время обсуждения оформления сцены после долгих дискуссий было принято решение использовать чёрный снег из лоскутков (Генриетта Наумовна принесла с собой вазу с такими лоскутками) как символ революции и гражданской войны. При этом они ещё не читали "Театральный роман" и не знали, что "Чёрный снег" – название пьесы героя произведения.- Первый прогон спектакля состоялся 15 марта – причём в театре не знали, что это день рождения драматурга…Меня, правда, это ничуть не удивило – я сам неоднократно сталкивался с проявлениями "булгаковщины" и больше восхищался тем, как Яновская это рассказывала… Наверное, так говорила о своём посмертном общении с мужем Елена Сергеевна.И, конечно, как же себя не похвалить? Бурное оживление в зале (точнее – на сцене, встреча именно на сцене театра проходила) вызвал рассказ о посещении "Собачьего сердца" Питером Бруком (невероятно авторитетный британский театральный режиссёр). После спектакля Яновская спросила у него, не было ли ему скучно. Ответила жена (на что Яновская про себя выругалась – ну эта-то чего лезет): я, говорит, когда он засыпает на спектакле (ремарка Яновской – с режиссёрами на чужих спектаклях это бывает часто) толкаю его ногой, но сегодня я этого не делала (на что Яновская про себя восхитилась – какая умная женщина!)Наверное, словосочетание "удалось прикоснуться" уж слишком затёртое. Но оно совершенно точно описывает мои ощущения (почти осязательные) – мне именно "удалось прикоснуться", увидеть призрачные очертания прошлого через современные декорации и даже попытаться пожать руку Михаила Афанасьевича – через два рукопожатия.За это всё, разумеется, надо выразить огромную благодарность коллективу музея во главе с Валентиной Агафоновой и, конечно же, департаменту культуры правительства Москвы, который явно благоволит музею. Восхищает, конечно, какие они молодые, красивые, энергичные и творческие (терпеть не могу модное словечко "креативные", извините). У них действительно получился великолепный праздник. И, судя по словам самой Валентины после встречи с Яновской, кажется даже лучше, чем они надеялись…***Естественно, всё это не могло не подтолкнуть меня к определённым размышлениям и выводам.Я не очень люблю "булгаковедов", которые самоутверждаются за счёт Михаила Афанасьевича – пишут о чём-то своём, утверждая, что Булгаков имел в виду именно это.Видимо об этом говорила Мария Сурвилло, утверждая, что больше всего она боится интерпретаторов и именно поэтому не хочет рассказывать, что она сама думает о "Мастере и Маргарите".Я, естественно, с ней про себя согласился, но уже вечером, после выставки подумал – а почему собственно? Речь ведь идёт о литературном произведении. Не зная, о чём думал автор и что представлял себе автор, мы дорисовываем картинку сами. И потом, увидев постановку, соглашаемся или не соглашаемся с режиссёрской трактовкой… Мне, например, не нравится Воланд и Шарик Бортко и очень нравится Воланд Локшина и, как сейчас оказалось, Шарик Яновской.Т.е., от интерпретаций нам никуда не деться и… почему мы не должны делиться этими своими читательско-зрительскими интерпретациями? В чём тут криминал?А вот рассказ Яновской поднял другой пласт – ведь режиссёр тоже интерпретирует текст. Зачастую довольно радикально. Идея Яновской в том, что это произведение о конфликте отца и сына. Одна из заключительных сцен просто копирует картину "Иван Грозный и сын его Иван". Она, кстати, поставила вопрос более жёстко чем Булгаков – назвала убийство убийством. И да – Преображенский любит своего сына Шарикова.В экранизации Бортко, как мне показалось, никакой любви и близко нет – его Преображенский всё время помнит, что Шариков – не вполне человек. Он конечно пытается его воспитывать… и закономерно проваливается как педагог. Потому что презирает.Моя интерпретация повести ближе к Бортко. Я там вижу классовый конфликт – противостояние старой интеллигенции и революционеров в борьбе за влияние на умонастроения народа, в которой интеллигенция терпит поражение.И тут меня восхитил рассказ о том, что после горьковской ссылки А.Д. Сахаров пошёл первым делом на представление в ТЮЗ. А ведь он-то и есть тот самый эталонный Преображенский, который не любит пролетариат, но пытается его, не смотря на эту нелюбовь, осчастливить… Осчастливливает, в конечном итоге, Швондер.Ну и совсем в сторону – по поводу моей статьи о книге Кирилла Еськова "Евангелие от Афрания" кто-то из читателей написал, что она "к Булгакову никакого отношения не имеет". Ну как же не имеет, если Еськов прямым текстом пишет в предисловии, что это его интерпретация евангельских событий параллельна Булгакову и перекликается с ним?В общем, подумав внимательно, я решил, что от интерпретаций мы никуда не денемся, равно как и от их изложения теми или иными средствами (пресловутый стаканчик с кофе – тоже средство). Главное не забывать, что интерпретация – это твоё, а не то, о чём думал писатель. Он, в конце концов, не в ответе за тех, кого приручил – не даром было сказано о Ницше, что это великий поэт, которому не повезло с поклонниками (есть мнение, что это слова самого Ницше о Гёльдерлине, но первоисточника я не нашёл).

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