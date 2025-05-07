https://ukraina.ru/20250507/pochemu-sssr-ne-smog-dogovoritsya-s-gitlerom-i-k-chemu-priveli-repressii-po-delu-tukhachevskogo--ischenko-1062990284.html

Почему СССР не смог договориться с Гитлером и к чему привели репрессии по делу Тухачевского — Ищенко

Почему СССР не смог договориться с Гитлером и к чему привели репрессии по делу Тухачевского — Ищенко - 07.05.2025 Украина.ру

Почему СССР не смог договориться с Гитлером и к чему привели репрессии по делу Тухачевского — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 07.05.2025

2025-05-07T14:21

2025-05-07T14:21

2025-05-07T14:21

видео

ссср

германия

франция

ростислав ищенко

адольф гитлер

ркка

великая отечественная война

репрессии

вторая мировая война

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 03:14 - О террористических угрозах на 9 мая; 11:06 - Был ли у СССР шанс договориться с Германией? 27:45 - О победе в 1945 году и поражениях в 1941-1942; 41:15 - О чистках в РККА; 01:03:22 - Почему говорят о победе Франции над фашизмом и как было на самом деле ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

ссср

германия

франция

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