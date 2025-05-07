Почему СССР не смог договориться с Гитлером и к чему привели репрессии по делу Тухачевского — Ищенко - 07.05.2025 Украина.ру
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Почему СССР не смог договориться с Гитлером и к чему привели репрессии по делу Тухачевского — Ищенко
Почему СССР не смог договориться с Гитлером и к чему привели репрессии по делу Тухачевского — Ищенко - 07.05.2025 Украина.ру
Почему СССР не смог договориться с Гитлером и к чему привели репрессии по делу Тухачевского — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 07.05.2025
2025-05-07T14:21
2025-05-07T14:21
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ссср
германия
франция
ростислав ищенко
адольф гитлер
ркка
великая отечественная война
репрессии
вторая мировая война
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 03:14 - О террористических угрозах на 9 мая; 11:06 - Был ли у СССР шанс договориться с Германией? 27:45 - О победе в 1945 году и поражениях в 1941-1942; 41:15 - О чистках в РККА; 01:03:22 - Почему говорят о победе Франции над фашизмом и как было на самом деле ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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452
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видео, ссср, германия, франция, ростислав ищенко, адольф гитлер, ркка, великая отечественная война, репрессии, вторая мировая война, история ссср, терроризм, 9 мая, день победы, видео
Видео, СССР, Германия, Франция, Ростислав Ищенко, Адольф Гитлер, РККА, Великая Отечественная война, репрессии, Вторая мировая война, история СССР, терроризм, 9 мая, День Победы

Почему СССР не смог договориться с Гитлером и к чему привели репрессии по делу Тухачевского — Ищенко

14:21 07.05.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей.
03:14 - О террористических угрозах на 9 мая;
11:06 - Был ли у СССР шанс договориться с Германией?
27:45 - О победе в 1945 году и поражениях в 1941-1942;
41:15 - О чистках в РККА;
01:03:22 - Почему говорят о победе Франции над фашизмом и как было на самом деле
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ВидеоСССРГерманияФранцияРостислав ИщенкоАдольф ГитлерРККАВеликая Отечественная войнарепрессииВторая мировая войнаистория СССРтерроризм9 маяДень Победы
 
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