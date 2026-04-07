Украина гадает, куда прилетит "Орешник"

На Украине заявили, что Россия может в ближайшее время применить ракетный комплекс "Орешник" по ряду целей на украинской территории. Об этом 7 апреля сообщает издание Lenta.ru

2026-04-07T12:15

Как пишет издание, возможными целями могут стать Киев, Львов и Староконстантинов. Там также говорится, что наиболее вероятно применение комплекса во время следующего массированного ракетного удара или сразу после него.Украинские СМИ сообщают, что ракеты якобы уже снаряжены и готовы к применению на полигонах. При этом каких-либо официальных подтверждений этой информации на данный момент не приводится.Ранее бывший начальник отдела Управления боевой подготовки Ракетных войск стратегического назначения России полковник Николай Шабалтас заявлял, что ракету "Орешник", по его оценке, не может перехватить ни одна система ПВО из-за высокой скорости.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Зеленский утратил интерес к фронту": чем занята Украина сегодня. Хроника событий на утро 7 апреля.

