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Украина превратилась в "бензоколонку с ракетами" - Косачев

Украина превратилась в "бензоколонку с ракетами" - Косачев - 06.05.2025 Украина.ру

Украина превратилась в "бензоколонку с ракетами" - Косачев

Украина руками ее властей и зарубежных кураторов превратилась в "бензоколонку с ракетами", договор с США о природных ресурсах понизил статус некогда суверенной страны до "территории с месторождениями". Об этом заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев

2025-05-06T11:00

2025-05-06T11:00

2025-05-06T11:31

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"Так что на выходе, с учетом отсутствия в соглашении американских гарантий безопасности Украине, для Украины этот документ всего лишь фиксирует деградацию её статуса с уровня суверенного государства до некоей "территории с месторождениями". Если и вспоминать известный термин о "бензоколонке с ракетами", то это именно то, что сотворили с Украиной ее нынешние власти с их зарубежными кураторами", - написал Косачев.Сенатор отметил, что соглашением Украина переуступила существенную часть национального богатства "на преференциальных для американцев началах".В конце апреля власти в Вашингтоне и Киеве подписали сделку о природных ресурсах Украины. Документ должен быть ратифицирован Верховной Радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк указывал, что Рада планирует провести голосование 8 мая.Подробнее о сделке - в материале "Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной на сайте Украина.ру.

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новости, украина, константин косачев, ярослав железняк, сша, вашингтон, дональд трамп, совет федерации, верховная рада, рада