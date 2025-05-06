Украина превратилась в "бензоколонку с ракетами" - Косачев - 06.05.2025 Украина.ру
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Украина превратилась в "бензоколонку с ракетами" - Косачев
Украина превратилась в "бензоколонку с ракетами" - Косачев - 06.05.2025 Украина.ру
Украина превратилась в "бензоколонку с ракетами" - Косачев
Украина руками ее властей и зарубежных кураторов превратилась в "бензоколонку с ракетами", договор с США о природных ресурсах понизил статус некогда суверенной страны до "территории с месторождениями". Об этом заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев
2025-05-06T11:00
2025-05-06T11:31
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"Так что на выходе, с учетом отсутствия в соглашении американских гарантий безопасности Украине, для Украины этот документ всего лишь фиксирует деградацию её статуса с уровня суверенного государства до некоей "территории с месторождениями". Если и вспоминать известный термин о "бензоколонке с ракетами", то это именно то, что сотворили с Украиной ее нынешние власти с их зарубежными кураторами", - написал Косачев.Сенатор отметил, что соглашением Украина переуступила существенную часть национального богатства "на преференциальных для американцев началах".В конце апреля власти в Вашингтоне и Киеве подписали сделку о природных ресурсах Украины. Документ должен быть ратифицирован Верховной Радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк указывал, что Рада планирует провести голосование 8 мая.Подробнее о сделке - в материале "Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной на сайте Украина.ру.
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новости, украина, константин косачев, ярослав железняк, сша, вашингтон, дональд трамп, совет федерации, верховная рада, рада
Новости, Украина, Константин Косачев, Ярослав Железняк, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Совет Федерации, Верховная Рада, Рада

Украина превратилась в "бензоколонку с ракетами" - Косачев

11:00 06.05.2025 (обновлено: 11:31 06.05.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВстреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с руководителем фракции "Альянс патриотов Грузии" Г. Ломия
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с руководителем фракции Альянс патриотов Грузии Г. Ломия - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Украина руками ее властей и зарубежных кураторов превратилась в "бензоколонку с ракетами", договор с США о природных ресурсах понизил статус некогда суверенной страны до "территории с месторождениями". Об этом заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев
"Так что на выходе, с учетом отсутствия в соглашении американских гарантий безопасности Украине, для Украины этот документ всего лишь фиксирует деградацию её статуса с уровня суверенного государства до некоей "территории с месторождениями". Если и вспоминать известный термин о "бензоколонке с ракетами", то это именно то, что сотворили с Украиной ее нынешние власти с их зарубежными кураторами", - написал Косачев.
Сенатор отметил, что соглашением Украина переуступила существенную часть национального богатства "на преференциальных для американцев началах".
"И что самое главное - остающаяся Украине часть прибыли пойдет не на развитие. Она пойдет на оплату военной техники и вооружений. И это совсем другое, чем если бы речь шла об оплате собственной оборонной промышленности. Нет, средства уйдут за рубеж, на развитие США", - констатировал парламентарий.
В конце апреля власти в Вашингтоне и Киеве подписали сделку о природных ресурсах Украины. Документ должен быть ратифицирован Верховной Радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк указывал, что Рада планирует провести голосование 8 мая.
Подробнее о сделке - в материале "Мы заключили сделку": Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной на сайте Украина.ру.
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