Что стоит за угрозами Зеленского и чего не замечает Трамп? Скориков о двух очевидных эффектах
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы Зеленского ко Дню Победы, вопрос переписывания истории на Западе, ситуацию на выборах президента Румынии, а также стагнацию на переговорном треке по Украине.
00:25 – Украинские угрозы к 9 мая;
05:04 – О переписывании истории Великой Победы;
13:45 – О выборах президента в Румынии;
23:24 – О переговорах по Украине.
*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России.
00:25 – Украинские угрозы к 9 мая;
05:04 – О переписывании истории Великой Победы;
13:45 – О выборах президента в Румынии;
23:24 – О переговорах по Украине.
*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России.
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Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
Вчера, 10:50Непоследовательность Трампа и "говорящий" военный бюджет СШАПрезидент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные прошли "очень хорошие" разговоры по России и Украине, однако между сторонами сохраняется "много ненависти". При этом на вопрос американских журналистов о возможности его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в конце мая Трамп ответил, что пока не думал об этом
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