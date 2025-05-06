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Что стоит за угрозами Зеленского и чего не замечает Трамп? Скориков о двух очевидных эффектах

Что стоит за угрозами Зеленского и чего не замечает Трамп? Скориков о двух очевидных эффектах - 06.05.2025 Украина.ру

Что стоит за угрозами Зеленского и чего не замечает Трамп? Скориков о двух очевидных эффектах

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы Зеленского ко Дню Победы, вопрос переписывания истории... Украина.ру, 06.05.2025

2025-05-06T09:24

2025-05-06T09:24

2025-05-06T09:24

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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы Зеленского ко Дню Победы, вопрос переписывания истории на Западе, ситуацию на выборах президента Румынии, а также стагнацию на переговорном треке по Украине.00:25 – Украинские угрозы к 9 мая;05:04 – О переписывании истории Великой Победы;13:45 – О выборах президента в Румынии;23:24 – О переговорах по Украине. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России.#Скориков #Победа #ДеньПобеды #9мая #ВеликаяОтечественная #ВОВ #ВтораяМировая #война #конфликт #СВО #история #Россия #СССР #Украина #США #Британия #Путин #Зеленский #Трамп #Фицо #Вучич #Москва #парад #Рузвельт #Румыния #Джорджеску #Симеон #Молдова #Антонеску #переговоры ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

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видео, украина, румыния, запад, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, снг, украина.ру, вконтакте