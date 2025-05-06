Что стоит за угрозами Зеленского и чего не замечает Трамп? Скориков о двух очевидных эффектах - 06.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250506/chto-stoit-za-ugrozami-zelenskogo-i-chego-ne-zamechaet-tramp-skorikov-o-dvukh-ochevidnykh-effektakh-1062953196.html
Что стоит за угрозами Зеленского и чего не замечает Трамп? Скориков о двух очевидных эффектах
Что стоит за угрозами Зеленского и чего не замечает Трамп? Скориков о двух очевидных эффектах - 06.05.2025 Украина.ру
Что стоит за угрозами Зеленского и чего не замечает Трамп? Скориков о двух очевидных эффектах
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы Зеленского ко Дню Победы, вопрос переписывания истории... Украина.ру, 06.05.2025
2025-05-06T09:24
2025-05-06T09:24
видео
украина
румыния
запад
трамп и зеленский
владимир зеленский
дональд трамп
снг
украина.ру
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062953023_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3adf639927fccf4e27a7b9c09109fa0.jpg
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы Зеленского ко Дню Победы, вопрос переписывания истории на Западе, ситуацию на выборах президента Румынии, а также стагнацию на переговорном треке по Украине.00:25 – Украинские угрозы к 9 мая;05:04 – О переписывании истории Великой Победы;13:45 – О выборах президента в Румынии;23:24 – О переговорах по Украине. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России.#Скориков #Победа #ДеньПобеды #9мая #ВеликаяОтечественная #ВОВ #ВтораяМировая #война #конфликт #СВО #история #Россия #СССР #Украина #США #Британия #Путин #Зеленский #Трамп #Фицо #Вучич #Москва #парад #Рузвельт #Румыния #Джорджеску #Симеон #Молдова #Антонеску #переговоры ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
https://ukraina.ru/20250505/neposledovatelnost-trampa-i-govoryaschiy-voennyy-byudzhet-ssha-1062930931.html
украина
румыния
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062953023_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0af7a71dd9d27fcd2a7135f96f2e3305.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, румыния, запад, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, снг, украина.ру, вконтакте
Видео, Украина, Румыния, Запад, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, СНГ, Украина.ру, Вконтакте

Что стоит за угрозами Зеленского и чего не замечает Трамп? Скориков о двух очевидных эффектах

09:24 06.05.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы Зеленского ко Дню Победы, вопрос переписывания истории на Западе, ситуацию на выборах президента Румынии, а также стагнацию на переговорном треке по Украине.

00:25 – Украинские угрозы к 9 мая;
05:04 – О переписывании истории Великой Победы;
13:45 – О выборах президента в Румынии;
23:24 – О переговорах по Украине.

*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России.
#Скориков #Победа #ДеньПобеды #9мая #ВеликаяОтечественная #ВОВ #ВтораяМировая #война #конфликт #СВО #история #Россия #СССР #Украина #США #Британия #Путин #Зеленский #Трамп #Фицо #Вучич #Москва #парад #Рузвельт #Румыния #Джорджеску #Симеон #Молдова #Антонеску #переговоры

ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan

Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukraina_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643

Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
- РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Вчера, 10:50
Непоследовательность Трампа и "говорящий" военный бюджет СШАПрезидент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные прошли "очень хорошие" разговоры по России и Украине, однако между сторонами сохраняется "много ненависти". При этом на вопрос американских журналистов о возможности его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в конце мая Трамп ответил, что пока не думал об этом
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРумынияЗападТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийДональд ТрампСНГУкраина.руВконтакте
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:27Нижегородский экс-военком осужден за взятки
12:12Следком России рассказал об атаке ВСУ на село Званное Курской области
12:01Почти вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами - Лавров
11:59Конец двухпартийной системы. Великобритания на пороге исторических перемен
11:36Первый тур проиграл: остались ли у "ястреба" Мерца шансы стать канцлером ФРГ?
11:35"Наши", которые победили фашизм
11:00Украина превратилась в "бензоколонку с ракетами" - Косачев
10:19Орбан решил пойти на открытый конфликт с Зеленским из-за угроз
10:16Трамп заявил, что может назвать виновных в атаке на "Северные потоки", Нимайер призвал ждать новую
09:47Более ста дронов за ночь: ВСУ усилили активность в преддверии парада Победы
09:45Сийярто объяснил, чем грозит вступление Украины в ЕС
09:24Что стоит за угрозами Зеленского и чего не замечает Трамп? Скориков о двух очевидных эффектах
09:00Усилия по завершению конфликта, провалы ВСУ, подрывная работа Запада. Главное на Украине на утро 6 мая
08:32Самоубийства нацистских лидеров: от Гитлера до Геринга
08:11Главное за ночь 6 мая
07:12Аристократ и колхозник. Как русское небо навсегда сделало братьями по оружию француза и украинца
07:06Хроника энергетической войны. Трамп доволен ценами на нефть, экспортёры СПГ в США недовольны Трампом
07:00Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область
06:42Грег Вайнер: Если Зеленский ударит по Москве 9 мая, Трамп разозлится и отправит его в Алькатрас
05:40Попытка прорыва ВСУ в Теткино: Ермаков о том, как враг пытается отвлечь ВС РФ от Сумского плацдарма
Лента новостейМолния