"Позаботься о моей маленькой птичке": о чём Украина споёт на "Евровидении"

Украина определилась? кто будет представлять "воюющую страну" на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025", который стартует уже 13 мая. Решено было отправить в Швейцарию группу Ziferblat с песней Bird of Pray

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062961534_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_09b6e3ddc6ffc072df020f02b2df397e.jpg

Надо сказать, что на сей раз песенный кастинг обошёлся без особой публичности и громких скандалов, как это было в прежние годы. Возможно, сказывается военный конфликт, который перекрывает по значимости все культурно-массовые мероприятия даже национального масштаба. C другой - Украина разочаровалась в Европе и во всём что с ней связано – начиная от кружевных трусов и заканчивая песенными конкурсами.А ведь более десятка лет для политических украинцев выступление на "Евровидении" приравнивалось по значимости чуть ли не к евроинтеграции: поём на сцене ЕС, значит, почти в Европе! Но сейчас уже не греют слова "Разом нас багато – нас не подолати" или стенания Джамалы о геноциде крымских татар в 1944-м. Зеленский устроил гражданам такой геноцид, что ни в сказке сказать, ни нотной грамотой описать.Интересно, что победители украинского национального отбора – группа киевская, а не львовская или тернопольская, хотя много лет жюри отдавало предпочтение именно западенцам – "Грынджолы" или Руслана Лыжичко не дадут соврать.Ziferblat состоит из трех музыкантов — братьев Даниила и Валентина Лещинских и Фёдора Ходакова. Группа была основана в 2015 году в Киеве. Первый мини-альбом "Киносеанс" вышел в 2017 году. Через два года, в 2019, они приняли участие в шоу в X-Фактор с авторской песней "Ночью"."Часовщики" катали гастроли по Украине, однако широкой известности и признания не получили, завоевав лишь титул "Лучшие имена альтернативной музыки".В 2023-м альтернативщики попытались в первый раз прорваться на Евровидение, и приняли участие в Национальном отборе, однако выиграть не получилось. В 2024-м путь им преградила широкой (во всех смыслах) грудью сельская рэперша Alyona Alyona, а "часовщики" заняли лишь второе место со своей песней Place I Call Home. А вот третий заход оказался более удачным, и зрители "выдвинули" Ziferblat на конкурс, перебив оценку жюри.О чём же будут петь "часовщики" в Базеле, где уже через неделю начнётся первый полуфинал "Евровидения"? Кстати, очень интересно, как будут себя чувствовать украинцы в этой многоязычной стране. Как известно, в Швейцарии четыре государственных языка, и государство не запрещает ни один из них, а уж тем более не преследует и не травит тех, кто говорит в Швейцарии на итальянском или французском. Возможно, ещё и по этой причине на конкурс Киев послал не очередную этногруппу из Галичины, а "причёсанный" на европейский манер столичный музколлектив.Впрочем, Ziferblat даже композиции с названиями на английской "мове" исполняют на украинском и считают себя "новой генерацией украинской музыки", а своё творчество "тонким балансом между самобытностью, легкостью и мультиинструментализмом". При этом музыканты очень гордятся, что на Spotify их слушает почти 100 тысяч в месяц, хотя до миллиардных прослушиваний Тейлор Свифт или Кэрол Джи украинским исполнителям ещё далеко.Впрочем, недостаток популярности и узнаваемости (за пределами страны) украинские участники "Евровидения-2025" попытаются компенсировать нетрадиционной ориентацией (в Европе такое любят) и цветовой гаммой кислотных костюмов.А что ж они споют? Ну, конечно же – песню о свободе! Это любимая тема порабощённых "советами" и "русскими" свободолюбивых украинцев, они поют её почти 30 лет в разных тональностях. Вот и "часовщики" не стали изобретать велосипед."Песня Bird of Pray – прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица". Это некое путешествие-исповедь. Я пытался вложить в неё весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, живущие в моем сердце с 2022 года", – рассказал гитарист группы Валентин Лещинский.У вокалиста группы это звучит немножко по-другому:"Символ и центральный образ композиции – это птичка, которая демонстрирует нашу свободу, возрождение и ожидание новых изменений. Я думаю, что эта песня – это эмоциональный рассказ, один эфемерный день жизни наших людей от рассвета до заката. В ней переплетается тоска по дому, мучительная потеря и одновременно молитва, которую мы передаем через эту символическую птичку, которая должна донести ее туда, где еще есть свет и надежда".Совершенно очевидно, что музыканты транслируют политическую методичку, которую будут и в Швейцарии озвучивать: "Украину ждут после войны возрождение и изменения, люди вернутся домой из эмиграции, пока же украинцы молятся о мире".Текст "птичкиной молитвы" более чем примитивный, а фишка в том, что украинские строчки переплетаются с английскими."Вертай-вертайся додому, рідна стежкаСпів перелітних пташок народить веснуI call you (Я зову тебя)Fly, bird (Лети, птичка)I’m begging you (Я умоляю тебя)Begging you just (Умоляю тебя просто)Care of me and my little bird (Позаботься обо мне и моей маленькой птичке)".Ну, прямо музыкальное послание Зеленского своим кураторам из Лондона и Парижа. Или современная украинская "веснянка" с английскими вкраплениями, чтоб поняли западные слушатели: "ведь Украина – цэ Европа", которая птицей летит в свое гнездо – ЕС. Обычная песенная прокламация, но ведь и "Евровидение" давно превратилось из музыкальной площадки в политическую сцену.Так что, по сути, и неважно, о чём там курлыкают украинские менестрели. Эксперты не предрекают им побед, фаворитами "Евро-2025" считаются шведский коллектив KAJ, австрийский певец JJ и израильская исполнительница Юваль Рафаэль. Скорей всего, музыкальный конкурс станет отражением европейских настроений по отношению к Украине – усталость, разочарование и желание поскорей заткнуть эту птичку.Об особенностях выступления украинских участников на "Евровидении" 2022 года можно прочитать в статье Александра Сокуренко "Украинское шоу. "Евровидение" окончательно превратилось в политический инструмент"

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

