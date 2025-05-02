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Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне - 02.05.2025 Украина.ру

Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – постановил праздновать победу США в Первой мировой войне. Об этом он заявил в соцсети Thruth Social.

2025-05-02T10:33

2025-05-02T10:33

2025-05-02T10:33

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"Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой", - заявил президент США.Он призвал американцев начать праздновать их победы в обеих мировых войнах."Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать!", — написал Трамп.Ранее 8 мая отмечался в США как День победы в Европе.Потери СССР в ходе Второй мировой войны составили около 26,6 млн человек, США – около 400 тыс человек.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны. Капитуляция милитаристской Японии состоялась 2 сентября и в СССР с 1945 года отмечалась как государственный праздник 3 сентября (по традиции, на следующий день). С 2010 года в России отмечалась памятная дата "2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)".Подробности в публикации Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

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новости, сша, ссср, россия, дональд трамп, вторая мировая война, 80 лет победы, первая мировая война, япония, праздники, война