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Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне - 02.05.2025 Украина.ру
Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – постановил праздновать победу США в Первой мировой войне. Об этом он заявил в соцсети Thruth Social.
2025-05-02T10:33
2025-05-02T10:33
2025-05-02T10:33
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"Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой", - заявил президент США.Он призвал американцев начать праздновать их победы в обеих мировых войнах."Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать!", — написал Трамп.Ранее 8 мая отмечался в США как День победы в Европе.Потери СССР в ходе Второй мировой войны составили около 26,6 млн человек, США – около 400 тыс человек.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны. Капитуляция милитаристской Японии состоялась 2 сентября и в СССР с 1945 года отмечалась как государственный праздник 3 сентября (по традиции, на следующий день). С 2010 года в России отмечалась памятная дата "2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)".Подробности в публикации Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны
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Украина.ру
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новости, сша, ссср, россия, дональд трамп, вторая мировая война, 80 лет победы, первая мировая война, япония, праздники, война
Новости, США, СССР, Россия, Дональд Трамп, Вторая мировая война, 80 лет Победы, Первая мировая война, Япония, праздники, война
Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – постановил праздновать победу США в Первой мировой войне. Об этом он заявил в соцсети Thruth Social.