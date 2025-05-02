https://ukraina.ru/20250502/metally--est-energetiki--net-zubets-o-tom-pochemu-iz-resursnoy-sdelki-vypali-samye-vkusnye-proekty-1062895928.html
Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты
Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты - 02.05.2025 Украина.ру
Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты
Ценность Украины для США состоит не в редкоземельных металлах. Их можно найти и на территории самих Штатов. А несколько АЭС, которые могут поставлять дешевую электроэнергию в Европу, это серьезный актив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец
2025-05-02T04:30
2025-05-02T04:30
2025-05-02T04:30
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Уровень поддержки Украины в Штатах остается высоким, его активно подпитывают демократы, считает эксперт. И заставить Зеленского "прогнуться" и получить прибыли от Украины оказалось невозможным для Трампа, его "послали с его хотелками", добавил он.В итоге нынешнее соглашение не имеет ничего общего с тем, что изначально хотел Трамп. Президенту США объяснили, чего он стоит в этом мире со своими планами по поглощению экономики Украины, указал собеседник издания."В сделке есть металлы, о которых шла речь в самом начале, но там нет атомной энергетики. То есть из этого соглашения выпали наиболее вкусные и интересные проекты", – подчеркнул Зубец.Потому что ценность Украины для американцев не в редкоземельных металлах заключается. Их можно найти и на территории самих Штатов. А несколько АЭС, которые могут поставлять дешевую электроэнергию в Европу, это серьезный актив, указал эксперт.Порт, через который будет перегружаться украинский экспорт зерна, принадлежащий американским компаниям, это уже серьезно, добавил Зубец."Кроме того, аммиакопровод из Тольятти в Одессу тоже является серьезным источником дохода, если его перезапустить, потому что цены на удобрения в мире растут. То есть без несырьевой составляющей это соглашение ни о чем", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.Более подробно о ресурсной сделке между Украиной и США — в материале Натальи Мареевой "США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Что известно" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250501/oleg-ivanov-sdelka-trampa-yavlyaetsya--vazhnoy-chastyu-plana-izvlecheniya-ssha-pribyli-iz-ukrainskogo-1062894518.html
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новости, украина, сша, европа, алексей зубец, дональд трамп, владимир зеленский, сделка, ресурсы, редкоземельные металлы, аэс, порт, электроэнергия, зерно, экономика
Новости, Украина, США, Европа, Алексей Зубец, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, сделка, ресурсы, редкоземельные металлы, АЭС, порт, электроэнергия, зерно, экономика
Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты
Ценность Украины для США состоит не в редкоземельных металлах. Их можно найти и на территории самих Штатов. А несколько АЭС, которые могут поставлять дешевую электроэнергию в Европу, это серьезный актив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец