Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты - 02.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250502/metally--est-energetiki--net-zubets-o-tom-pochemu-iz-resursnoy-sdelki-vypali-samye-vkusnye-proekty-1062895928.html
Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты
Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты - 02.05.2025 Украина.ру
Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты
Ценность Украины для США состоит не в редкоземельных металлах. Их можно найти и на территории самих Штатов. А несколько АЭС, которые могут поставлять дешевую электроэнергию в Европу, это серьезный актив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец
2025-05-02T04:30
2025-05-02T04:30
новости
украина
сша
европа
алексей зубец
дональд трамп
владимир зеленский
сделка
ресурсы
редкоземельные металлы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057070895_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_cfc95e48993c2d569f460fa516a14564.jpg
Уровень поддержки Украины в Штатах остается высоким, его активно подпитывают демократы, считает эксперт. И заставить Зеленского "прогнуться" и получить прибыли от Украины оказалось невозможным для Трампа, его "послали с его хотелками", добавил он.В итоге нынешнее соглашение не имеет ничего общего с тем, что изначально хотел Трамп. Президенту США объяснили, чего он стоит в этом мире со своими планами по поглощению экономики Украины, указал собеседник издания."В сделке есть металлы, о которых шла речь в самом начале, но там нет атомной энергетики. То есть из этого соглашения выпали наиболее вкусные и интересные проекты", – подчеркнул Зубец.Потому что ценность Украины для американцев не в редкоземельных металлах заключается. Их можно найти и на территории самих Штатов. А несколько АЭС, которые могут поставлять дешевую электроэнергию в Европу, это серьезный актив, указал эксперт.Порт, через который будет перегружаться украинский экспорт зерна, принадлежащий американским компаниям, это уже серьезно, добавил Зубец."Кроме того, аммиакопровод из Тольятти в Одессу тоже является серьезным источником дохода, если его перезапустить, потому что цены на удобрения в мире растут. То есть без несырьевой составляющей это соглашение ни о чем", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.Более подробно о ресурсной сделке между Украиной и США — в материале Натальи Мареевой "США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Что известно" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250501/oleg-ivanov-sdelka-trampa-yavlyaetsya--vazhnoy-chastyu-plana-izvlecheniya-ssha-pribyli-iz-ukrainskogo-1062894518.html
украина
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057070895_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_c959545f7623fc2d2129ff075b562621.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, европа, алексей зубец, дональд трамп, владимир зеленский, сделка, ресурсы, редкоземельные металлы, аэс, порт, электроэнергия, зерно, экономика
Новости, Украина, США, Европа, Алексей Зубец, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, сделка, ресурсы, редкоземельные металлы, АЭС, порт, электроэнергия, зерно, экономика

Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты

04:30 02.05.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТуристы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Туристы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ценность Украины для США состоит не в редкоземельных металлах. Их можно найти и на территории самих Штатов. А несколько АЭС, которые могут поставлять дешевую электроэнергию в Европу, это серьезный актив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец
Уровень поддержки Украины в Штатах остается высоким, его активно подпитывают демократы, считает эксперт. И заставить Зеленского "прогнуться" и получить прибыли от Украины оказалось невозможным для Трампа, его "послали с его хотелками", добавил он.
В итоге нынешнее соглашение не имеет ничего общего с тем, что изначально хотел Трамп. Президенту США объяснили, чего он стоит в этом мире со своими планами по поглощению экономики Украины, указал собеседник издания.
"В сделке есть металлы, о которых шла речь в самом начале, но там нет атомной энергетики. То есть из этого соглашения выпали наиболее вкусные и интересные проекты", – подчеркнул Зубец.
Потому что ценность Украины для американцев не в редкоземельных металлах заключается. Их можно найти и на территории самих Штатов. А несколько АЭС, которые могут поставлять дешевую электроэнергию в Европу, это серьезный актив, указал эксперт.
Порт, через который будет перегружаться украинский экспорт зерна, принадлежащий американским компаниям, это уже серьезно, добавил Зубец.
"Кроме того, аммиакопровод из Тольятти в Одессу тоже является серьезным источником дохода, если его перезапустить, потому что цены на удобрения в мире растут. То есть без несырьевой составляющей это соглашение ни о чем", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.
Более подробно о ресурсной сделке между Украиной и США — в материале Натальи Мареевой "США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Что известно" на сайте Украина.ру.
Профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Вчера, 19:40
Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризисаСделка по недрам — попытка Киева обеспечить свою безопасность через участие США в совместном бизнесе.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАЕвропаАлексей ЗубецДональд ТрампВладимир Зеленскийсделкаресурсыредкоземельные металлыАЭСпортэлектроэнергиязерноэкономика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты
04:00"Трампа послали с его хотелками": эксперт объяснил, почему США так и не смогли "прогнуть" Зеленского
03:30"Правда жизни показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Украину" – Зубец
20:18Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной
19:40Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса
19:31Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины
18:48"Уже уволили": Уолтц покинул пост помощника Трампа по нацбезопасности — Fox News
18:15США намерены в следующие 100 дней организовать прямые переговоры по Украине — Вэнс
17:38В Алешкинском округе объявили траур в связи с гибелью мирных жителей
16:52"Работа долгая и грязная": в США пришли в замешательство из-за ресурсной сделки с Украиной
16:14"Это афера": на Западе раскрыли, что Зеленский на самом деле продал США
16:00Самоубийства нацистских лидеров: от Гитлера до Геринга
15:23Сделка по недрам с США будет иметь приоритет над законами Украины — нардеп Рады Железняк
15:03Гвардии рядовой Сереженька навеки в строю
14:47Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке
14:43Какой регион России хотят захватить войска НАТО, что горит в Киеве и какие планы на Одессу — Сорокин
14:14"Черная метка" Зеленского и монстр "Украина"
13:59100 дней Трампа: успехи и поражения
13:50США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Что известно
13:27Угроза технического дефолта и мобилизация медиков. Что ожидается на Украине в мае
Лента новостейМолния