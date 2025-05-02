https://ukraina.ru/20250502/metally--est-energetiki--net-zubets-o-tom-pochemu-iz-resursnoy-sdelki-vypali-samye-vkusnye-proekty-1062895928.html

Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты

Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты - 02.05.2025 Украина.ру

Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты

Ценность Украины для США состоит не в редкоземельных металлах. Их можно найти и на территории самих Штатов. А несколько АЭС, которые могут поставлять дешевую электроэнергию в Европу, это серьезный актив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец

2025-05-02T04:30

2025-05-02T04:30

2025-05-02T04:30

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ресурсы

редкоземельные металлы

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Уровень поддержки Украины в Штатах остается высоким, его активно подпитывают демократы, считает эксперт. И заставить Зеленского "прогнуться" и получить прибыли от Украины оказалось невозможным для Трампа, его "послали с его хотелками", добавил он.В итоге нынешнее соглашение не имеет ничего общего с тем, что изначально хотел Трамп. Президенту США объяснили, чего он стоит в этом мире со своими планами по поглощению экономики Украины, указал собеседник издания."В сделке есть металлы, о которых шла речь в самом начале, но там нет атомной энергетики. То есть из этого соглашения выпали наиболее вкусные и интересные проекты", – подчеркнул Зубец.Потому что ценность Украины для американцев не в редкоземельных металлах заключается. Их можно найти и на территории самих Штатов. А несколько АЭС, которые могут поставлять дешевую электроэнергию в Европу, это серьезный актив, указал эксперт.Порт, через который будет перегружаться украинский экспорт зерна, принадлежащий американским компаниям, это уже серьезно, добавил Зубец."Кроме того, аммиакопровод из Тольятти в Одессу тоже является серьезным источником дохода, если его перезапустить, потому что цены на удобрения в мире растут. То есть без несырьевой составляющей это соглашение ни о чем", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.Более подробно о ресурсной сделке между Украиной и США — в материале Натальи Мареевой "США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Что известно" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250501/oleg-ivanov-sdelka-trampa-yavlyaetsya--vazhnoy-chastyu-plana-izvlecheniya-ssha-pribyli-iz-ukrainskogo-1062894518.html

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новости, украина, сша, европа, алексей зубец, дональд трамп, владимир зеленский, сделка, ресурсы, редкоземельные металлы, аэс, порт, электроэнергия, зерно, экономика