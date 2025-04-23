https://ukraina.ru/20250423/samim-ne-khvataet-ischenko-obyasnil-pochemu-tramp-otkazalsya-prodavat-vooruzhenie-zelenskomu-1062691120.html

Самим не хватает: Ищенко объяснил, почему Трамп отказался продавать вооружение Зеленскому

Самим не хватает: Ищенко объяснил, почему Трамп отказался продавать вооружение Зеленскому - 23.04.2025 Украина.ру

Самим не хватает: Ищенко объяснил, почему Трамп отказался продавать вооружение Зеленскому

Западные аналитики подсчитали, что для полноценного прикрытия Европы нужно минимум 50 "Пэтриотов". В Европе столько нет, и США их поставить тоже не могут. При этом на Украину по официальных данным поставили около 20 таких комплексов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-23T04:00

2025-04-23T04:00

2025-04-23T04:00

новости

европа

сша

украина

ростислав ищенко

дональд трамп

трамп и зеленский

украина.ру

вооруженные силы украины

зрк patriot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101339/32/1013393268_0:0:2858:1609_1920x0_80_0_0_07d8e5b3389b637f38549a1c0f14c1b2.jpg

Ранее западные СМИ писали, что Владимир Зеленский предлагал Дональду Трампу купить у США зенитные ракеты на сумму в 50 миллиардов долларов, но президент США отказался.Не думаю, что отказ Трампа продать Украине зенитные ракеты можно считать провалом оружейной сделки, поскольку на Западе серьезно исчерпались запасы этих ракет, указал эксперт."Зеленский неоднократно обращался с этим вопросом к США и к Европе, но все ему отвечали примерно одно и то же: "Мы бы с радостью, но нам самим надо". Даже немцы, которые собираются поставить Украине дальнобойные ракеты "Таурус", отказались передать Киеву комплексы ПВО "Пэтриот", потому что им самим не хватает", — подчеркнул политолог.Сами западные аналитики подсчитали, что для полноценного прикрытия Европы нужно минимум 50 "Пэтриотов". В Европе столько нет, и США их поставить тоже не могут, добавил он.При этом на Украину по официальных данным поставили около 20 таких комплексов. То есть Западу действительно не хватает своих собственных арсеналов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250422/aleksey-samoylov-esli-rossiya-udarit-na-zaporozhe-vsu-pridetsya-ostavit-kherson-i-otkhodit-do-1062686151.html

европа

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, сша, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, трамп и зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, зрк patriot, вооружения, поставки, ес, оружие, сво, спецоперация, война