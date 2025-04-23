Самим не хватает: Ищенко объяснил, почему Трамп отказался продавать вооружение Зеленскому - 23.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250423/samim-ne-khvataet-ischenko-obyasnil-pochemu-tramp-otkazalsya-prodavat-vooruzhenie-zelenskomu-1062691120.html
Самим не хватает: Ищенко объяснил, почему Трамп отказался продавать вооружение Зеленскому
Самим не хватает: Ищенко объяснил, почему Трамп отказался продавать вооружение Зеленскому - 23.04.2025 Украина.ру
Самим не хватает: Ищенко объяснил, почему Трамп отказался продавать вооружение Зеленскому
Западные аналитики подсчитали, что для полноценного прикрытия Европы нужно минимум 50 "Пэтриотов". В Европе столько нет, и США их поставить тоже не могут. При этом на Украину по официальных данным поставили около 20 таких комплексов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-23T04:00
2025-04-23T04:00
новости
европа
сша
украина
ростислав ищенко
дональд трамп
трамп и зеленский
украина.ру
вооруженные силы украины
зрк patriot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101339/32/1013393268_0:0:2858:1609_1920x0_80_0_0_07d8e5b3389b637f38549a1c0f14c1b2.jpg
Ранее западные СМИ писали, что Владимир Зеленский предлагал Дональду Трампу купить у США зенитные ракеты на сумму в 50 миллиардов долларов, но президент США отказался.Не думаю, что отказ Трампа продать Украине зенитные ракеты можно считать провалом оружейной сделки, поскольку на Западе серьезно исчерпались запасы этих ракет, указал эксперт."Зеленский неоднократно обращался с этим вопросом к США и к Европе, но все ему отвечали примерно одно и то же: "Мы бы с радостью, но нам самим надо". Даже немцы, которые собираются поставить Украине дальнобойные ракеты "Таурус", отказались передать Киеву комплексы ПВО "Пэтриот", потому что им самим не хватает", — подчеркнул политолог.Сами западные аналитики подсчитали, что для полноценного прикрытия Европы нужно минимум 50 "Пэтриотов". В Европе столько нет, и США их поставить тоже не могут, добавил он.При этом на Украину по официальных данным поставили около 20 таких комплексов. То есть Западу действительно не хватает своих собственных арсеналов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250422/aleksey-samoylov-esli-rossiya-udarit-na-zaporozhe-vsu-pridetsya-ostavit-kherson-i-otkhodit-do-1062686151.html
европа
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101339/32/1013393268_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_7ca03a0a9dccea60bafebd2319c143cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, сша, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, трамп и зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, зрк patriot, вооружения, поставки, ес, оружие, сво, спецоперация, война
Новости, Европа, США, Украина, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ЗРК Patriot, вооружения, поставки, ЕС, оружие, СВО, Спецоперация, война

Самим не хватает: Ищенко объяснил, почему Трамп отказался продавать вооружение Зеленскому

04:00 23.04.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Западные аналитики подсчитали, что для полноценного прикрытия Европы нужно минимум 50 "Пэтриотов". В Европе столько нет, и США их поставить тоже не могут. При этом на Украину по официальных данным поставили около 20 таких комплексов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее западные СМИ писали, что Владимир Зеленский предлагал Дональду Трампу купить у США зенитные ракеты на сумму в 50 миллиардов долларов, но президент США отказался.
Не думаю, что отказ Трампа продать Украине зенитные ракеты можно считать провалом оружейной сделки, поскольку на Западе серьезно исчерпались запасы этих ракет, указал эксперт.
"Зеленский неоднократно обращался с этим вопросом к США и к Европе, но все ему отвечали примерно одно и то же: "Мы бы с радостью, но нам самим надо". Даже немцы, которые собираются поставить Украине дальнобойные ракеты "Таурус", отказались передать Киеву комплексы ПВО "Пэтриот", потому что им самим не хватает", — подчеркнул политолог.
Сами западные аналитики подсчитали, что для полноценного прикрытия Европы нужно минимум 50 "Пэтриотов". В Европе столько нет, и США их поставить тоже не могут, добавил он.
При этом на Украину по официальных данным поставили около 20 таких комплексов. То есть Западу действительно не хватает своих собственных арсеналов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.
Алексей Николаевич Самойлов интервью
Вчера, 20:00
Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до НиколаеваС военной точки зрения Сумы и даже Чернигов и Харьков нам не очень интересны по сравнению с другими регионами. Единственная военная задача, которая там может быть решена, это создание пояса безопасности, о чем наш президент говорил, когда выступал перед подводниками Архангельске.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаСШАУкраинаРостислав ИщенкоДональд ТрампТрамп и ЗеленскийУкраина.руВооруженные силы УкраиныЗРК PatriotвооруженияпоставкиЕСоружиеСВОСпецоперациявойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:17Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкций
06:03"Я должен бояться какую-то из Брюсселя? Меня сам Путин спрашивает!" Кто приедет в Москву на Парад Победы
05:59Экономика Украины и война: школы закрываются, газа нет, Румыния становится ближе
05:45Сумы готовятся к эвакуации, неудачная попытка порыва ВСУ: Алехин рассказал о ситуации на севере
05:30Цинковый гроб и морг в Жешуве: эксперт рассказал про "стандартный маршрут" западных наемников из ВСУ
05:15Заградотряды расстреливали солдат ВСУ: Алехин раскрыл подробности освобождения монастыря в Горнале
05:00Решение о перемирии может быть принято уже на этой неделе — Бавырин
04:30"Производить их будем постоянно": Киселев о том, хватит ли России самолетов-носителей для тяжелых ФАБов
04:00Самим не хватает: Ищенко объяснил, почему Трамп отказался продавать вооружение Зеленскому
03:30Освобождение монастыря в Горнале: Алехин раскрыл, с какими трудностями столкнулись российские бойцы
20:56"Тела солдат ВСУ свалены в кучу": Алехин рассказал, почему Киев бросает раненых и убитых на поле боя
20:51"Американская засада": в Британии гадают, смогут ли спасти Зеленского
20:45Половина из них уже погибла: Алехин о том, почему наемников из ВСУ в первую очередь выносят с поля боя
20:32От чего откажется Украина для заключения мира? Килинкаров о судьбе договорённостей
20:15"Еще придется повозиться": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ обходят Торское и громят опорники ВСУ
20:00Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева
19:55ВСУ построили две линии обороны: эксперт рассказал о непростой обстановке на Луганском направлении
19:45"Вражеская ПВО их не берет": полковник запаса рассказал, как фугасные авиабомбы громят позиции ВСУ
19:38Вывоз уклонистов с Украины подорожал до $20 тыс
19:30Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на Украине
Лента новостейМолния