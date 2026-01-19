Неменский о позиции Трампа: США получили от Украины по максимуму и хотят "безопасной заморозки" - 19.01.2026 Украина.ру
Неменский о позиции Трампа: США получили от Украины по максимуму и хотят "безопасной заморозки"
Неменский о позиции Трампа: США получили от Украины по максимуму и хотят "безопасной заморозки"
Обвинения Трампа в адрес Зеленского — лишь выражение разочарования из-за провала мирной инициативы. США стремятся заморозить конфликт, но не могут заставить Киев пойти на губительные для его власти условия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2026-01-19T04:30
2026-01-19T04:30
Ранее Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в срыве мирного процесса, пишет Reuters.Комментируя обвинения президента США в адрес главы украинской администрации, Неменский отметил, что Трамп все время обвиняет то Киев, то Москву в том, что они срывают его мирные инициативы. По мнению эксперта, США заинтересованы в том, чтобы конфликт был заморожен. Все, что Америке было нужно, она уже от этого конфликта получила. "Разрешить его, чтобы наладить отношения Европы и России, Америке незачем. А заморозить его в безопасной форме Вашингтон хотел бы. Но это пока не удается", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского" на сайте Украина.ру.
Обвинения Трампа в адрес Зеленского — лишь выражение разочарования из-за провала мирной инициативы. США стремятся заморозить конфликт, но не могут заставить Киев пойти на губительные для его власти условия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Ранее Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в срыве мирного процесса, пишет Reuters.
Комментируя обвинения президента США в адрес главы украинской администрации, Неменский отметил, что Трамп все время обвиняет то Киев, то Москву в том, что они срывают его мирные инициативы.
"За этим отдельные наблюдатели пытаются усмотреть какое-то развитие взглядов, серьезные перемены. Мне кажется, что их на самом деле нет. Он действительно расстроен тем, что ему не удалось протолкнуть свой вариант разрешения этой ситуации", — констатировал политолог.
По мнению эксперта, США заинтересованы в том, чтобы конфликт был заморожен. Все, что Америке было нужно, она уже от этого конфликта получила. "Разрешить его, чтобы наладить отношения Европы и России, Америке незачем. А заморозить его в безопасной форме Вашингтон хотел бы. Но это пока не удается", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния