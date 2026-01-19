https://ukraina.ru/20260119/nemenskiy-o-pozitsii-trampa-ssha-poluchili-ot-ukrainy-po-maksimumu-i-khotyat-bezopasnoy-zamorozki-1074472914.html

Неменский о позиции Трампа: США получили от Украины по максимуму и хотят "безопасной заморозки"

Неменский о позиции Трампа: США получили от Украины по максимуму и хотят "безопасной заморозки" - 19.01.2026 Украина.ру

Неменский о позиции Трампа: США получили от Украины по максимуму и хотят "безопасной заморозки"

Обвинения Трампа в адрес Зеленского — лишь выражение разочарования из-за провала мирной инициативы. США стремятся заморозить конфликт, но не могут заставить Киев пойти на губительные для его власти условия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2026-01-19T04:30

2026-01-19T04:30

2026-01-19T04:30

новости

сша

украина

киев

дональд трамп

трамп и зеленский

владимир зеленский

украина.ру

заморозка

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074183833_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_a2700331a9746bd390d23c86a018582a.jpg

Ранее Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в срыве мирного процесса, пишет Reuters.Комментируя обвинения президента США в адрес главы украинской администрации, Неменский отметил, что Трамп все время обвиняет то Киев, то Москву в том, что они срывают его мирные инициативы. По мнению эксперта, США заинтересованы в том, чтобы конфликт был заморожен. Все, что Америке было нужно, она уже от этого конфликта получила. "Разрешить его, чтобы наладить отношения Европы и России, Америке незачем. А заморозить его в безопасной форме Вашингтон хотел бы. Но это пока не удается", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского" на сайте Украина.ру.

сша

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, киев, дональд трамп, трамп и зеленский, владимир зеленский, украина.ру, заморозка, сво, переговоры, новости переговоров, война, война на украине, новости украины