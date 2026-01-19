https://ukraina.ru/20260119/khotyat-osadit-a-ne-posadit-politolog-raskryl-pochemu-imenno-seychas-vsplyl-keys-timoshenko-1074472675.html

Хотят "осадить", а не посадить: политолог раскрыл, почему именно сейчас всплыл "кейс Тимошенко"

Хотят "осадить", а не посадить: политолог раскрыл, почему именно сейчас всплыл "кейс Тимошенко" - 19.01.2026

Хотят "осадить", а не посадить: политолог раскрыл, почему именно сейчас всплыл "кейс Тимошенко"

Выдвижение обвинений против Юлии Тимошенко является закономерной реакцией власти на её действия по подрыву парламентского большинства. У Банковой нет цели посадить за решетку экс-премьера, поэтому скорее всего этот конфликт завершится кулуарной договорённостью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Отвечая на вопрос журналиста о том, означает ли дело экс-премьера зачистку политического поля на Украине, Неменский заявил: "Не думаю, что это можно назвать зачисткой. Тимошенко действительно активно неформально работала по расколу депутатов фракции большинства и подрыву возможности Банковой продвигать свои законопроекты через парламент. Попытка осадить ее закономерна и понятна".По словам политолога, у Тимошенко нет большого рейтинга и существенного влияния на общественные настроения она не оказывает. "Можно сказать, что она в слабой позиции, если удалось сделать такие записи, на основе которых ее можно было бы обвинить", — добавил эксперт.Прогнозируя исход дела, Неменский отметил: "Закончится это скорее всего какой-то договорённостью. Вряд ли на Банковой заинтересованы в том, чтобы снова посадить Тимошенко, сделав из нее вновь гонимую фигуру".Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.

