"России не обойтись без тактического ядерного оружия": Кедми о характере возможной войны с Европой

Гипотетическая большая война России с Европой – это совсем другая война, которая потребует захвата тех или иных территорий и столиц и будет вестись на уничтожение армии НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми

Уточняя, почему для гипотетической войны с Европой требуется отдельная подготовка, Кедми описал её суть. "Война с Европой – это совсем другая война. Эта война потребует захвата тех или иных территорий и столиц. Она будет вестись на уничтожение армии НАТО, которая будет представлять серьезную угрозу для России", — заявил аналитик.Он перечислил ключевые средства, которые будут задействованы в таком конфликте. "Для этого Россия будет использовать не танковые армии, а наносить серьезные ракетные удары. Также это будет электронная и компьютерная война", — сказал Кедми.Комментируя неизбежность эскалации, эксперт подчеркнул российское превосходство. "И в этой войне России не обойтись без применения тактического ядерного оружия, в котором у нее есть огромное преимущество. Этот тип войны тоже требует другой организации армии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Михаила Мягкова: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники".

