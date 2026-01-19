"России не обойтись без тактического ядерного оружия": Кедми о характере возможной войны с Европой - 19.01.2026 Украина.ру
Гипотетическая большая война России с Европой – это совсем другая война, которая потребует захвата тех или иных территорий и столиц и будет вестись на уничтожение армии НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми
Уточняя, почему для гипотетической войны с Европой требуется отдельная подготовка, Кедми описал её суть. "Война с Европой – это совсем другая война. Эта война потребует захвата тех или иных территорий и столиц. Она будет вестись на уничтожение армии НАТО, которая будет представлять серьезную угрозу для России", — заявил аналитик.Он перечислил ключевые средства, которые будут задействованы в таком конфликте. "Для этого Россия будет использовать не танковые армии, а наносить серьезные ракетные удары. Также это будет электронная и компьютерная война", — сказал Кедми.Комментируя неизбежность эскалации, эксперт подчеркнул российское превосходство. "И в этой войне России не обойтись без применения тактического ядерного оружия, в котором у нее есть огромное преимущество. Этот тип войны тоже требует другой организации армии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Михаила Мягкова: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники".
"России не обойтись без тактического ядерного оружия": Кедми о характере возможной войны с Европой

04:00 19.01.2026
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкРепетиция торжественного парада ко Дню Независимости Белоруссии
Репетиция торжественного парада ко Дню Независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости . Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Гипотетическая большая война России с Европой – это совсем другая война, которая потребует захвата тех или иных территорий и столиц и будет вестись на уничтожение армии НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми
Уточняя, почему для гипотетической войны с Европой требуется отдельная подготовка, Кедми описал её суть. "Война с Европой – это совсем другая война. Эта война потребует захвата тех или иных территорий и столиц. Она будет вестись на уничтожение армии НАТО, которая будет представлять серьезную угрозу для России", — заявил аналитик.
Он перечислил ключевые средства, которые будут задействованы в таком конфликте. "Для этого Россия будет использовать не танковые армии, а наносить серьезные ракетные удары. Также это будет электронная и компьютерная война", — сказал Кедми.
Комментируя неизбежность эскалации, эксперт подчеркнул российское превосходство. "И в этой войне России не обойтись без применения тактического ядерного оружия, в котором у нее есть огромное преимущество. Этот тип войны тоже требует другой организации армии", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Михаила Мягкова: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники".
