https://ukraina.ru/20250409/medvedev-prizval-trampa-pokarat-istinnykh-zakazchikov-pokusheniya-na-nego-1062399411.html
Медведев призвал Трампа покарать истинных заказчиков покушения на него
Медведев призвал Трампа покарать истинных заказчиков покушения на него - 09.04.2025 Украина.ру
Медведев призвал Трампа покарать истинных заказчиков покушения на него
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале призвал президента США Дональда Трампа покарать истинных заказчиков покушения на него, которые находятся в Киеве
2025-04-09T10:00
2025-04-09T10:00
2025-04-09T10:06
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дмитрий медведев
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"США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?", - написал Медведев.Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Вторая попытка произошла 15 сентября у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.Накануне издание Newsweek со ссылкой на обращение американского минюста, поданное в суд штата Флорида, сообщило, что Райан Уэсли Раут за месяц до задержания пытался приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger.Подробнее - в материале "Забота Вашингтона": Песков об украинском следе в покушении на Трампа на сайте Украина.ру.
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новости, сша, киев, флорида, дональд трамп, вооруженные силы украины, дмитрий медведев, покушение
Новости, США, Киев, Флорида, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Медведев, покушение
Медведев призвал Трампа покарать истинных заказчиков покушения на него
10:00 09.04.2025 (обновлено: 10:06 09.04.2025)
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале призвал президента США Дональда Трампа покарать истинных заказчиков покушения на него, которые находятся в Киеве
"США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?", - написал Медведев.
Попытки покушения на Трампа
совершались дважды. Первая произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США
сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены.
Вторая попытка произошла 15 сентября у гольф-клуба Трампа во Флориде
. Подозреваемый Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине
, ВСУ
подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.
Накануне издание Newsweek со ссылкой на обращение американского минюста, поданное в суд штата Флорида, сообщило, что Райан Уэсли Раут за месяц до задержания пытался приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger.