По стопам "Орешника" в СБ ООН: Мельник вспомнил Гагарина и русский язык в ответ на предупреждение Небензи

Западные страны совместно с Киевом утверждают, что никакой атаки на резиденцию президента РФ вовсе не было, следовательно, причин для удара ракетным комплексом "Орешник" по территории Украины у России не было. Однако Москва чётко предупреждает, что на подлые преступления ВСУ обязательно последует жёсткий ответ

12 января по запросу Украины состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое применению российскими войсками ракетного комплекса средней дальности "Орешник" при атаке по объектам военной инфраструктуры во Львовской области в ночь на 9 января.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что ВС РФ в ответ на атаку киевского режима по резиденции президента России и объектам гражданской инфраструктуры страны нанесли в период с 3 по 9 января один массированный и четыре групповых удара, в результате чего поражены объекты транспортной, аэродромной, портовой, энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников. И да, применялся комплекс "Орешник", от которого нет средств защиты ПВО.В ходе заседания западные дипломаты, а конкретно представляющие Великобританию, Францию, Польшу, Латвию и постоянный представитель ЕС при ООН Ставрос Ламбринидис, выступили с утверждением, что никакой атаки на резиденцию российского лидера в Новгородской области в ночь на 29 декабря с использованием украинскими военными 91 беспилотника не было. Инсценировкой, устроенной самой Москвой, произошедшее ранее называл и Киев. Это при том, что российская сторона предоставила доказательства: расшифрованные данные маршрутизации и контроллер одного из сбитых дронов показали, что конечной целью была именно резиденция, эту информацию передали представителю аппарата военного атташе при посольстве США в РФ.В Нью-Йорке заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс была немногословна. По её словам, новые атаки России на Украину, включая запуск способного нести ядерное оружие "Орешника", нацеленного на район Украины неподалёку от границы с Польшей и НАТО, представляют собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны.Любопытно, что позиция Вашингтона кардинально изменилась: в конце декабря, узнав о произошедшем, президент США Дональд Трамп был шокирован действиями Киева, а спустя всего несколько дней выступил с критикой уже в адрес России. Вероятно, это связано с тем, что ЦРУ не подтвердило информацию об атаке украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина."Такое впечатление, что некоторые из избранных членов пришли в Совет с единственным приоритетом – служить рупором установок партии войны и во всём обвинять Россию, полностью игнорируя причинно-следственные связи, которые и стали причиной глубочайшего кризиса европейской безопасности. Они считают, что они вообще здесь ни при чём. Наши высокомерные бывшие партнёры никогда не замечали и не замечают бревна в собственном глазу и страдают политическим дальтонизмом, видя всё в чёрно-белом цвете", - заявил Небензя.Каким бы ни был повод для созыва заседания по ситуации на Украине, западные дипломаты неизменно повторяют свой главный тезис: во всём виновата исключительно Россия, это она развязала конфликт и не стремится к миру в отличии от Киева. Якобы. Вот, например, постоянный представитель Дании при ООН Кристина Маркус Лассен заявила, что "именно агрессия России стала коренной причиной этой ужасной войны", тут же указав, что нельзя отвернуться от таких основных норм Устава ООН, как запрет на применение силы, право на самооборону, мирное урегулирование международных споров, подчеркнув, что это ключевые принципы не только для обеспечения долгосрочной безопасности Украины, но и для всех государств-членов ООН. Так Россия и руководствовалась этими принципами, когда в конце 2021 года предлагала США и НАТО заключить соглашения о гарантиях безопасности в свете приближения военной инфраструктуры Альянса к своим границам, а в весной 2022 года – парафировала мирное соглашение с правительственной делегацией Украины в Стамбуле, которое в итоге сорвала Великобритания.Угроза продвижения натовских сил к границам РФ в значительной степени и послужила триггером начала СВО, помимо желания Москвы завершить войну, начатую киевским режимом против своего народа, напомнил Небензя.Он также обратил внимание на тот факт, что западные чиновники голословно обвиняют Россию в прицельных нападениях на мирно спящие в своих домах украинские семьи, не приводя никаких доказательств, - при этом самим украинцам хорошо известно, что большая часть жертв среди гражданских является следствием работы украинской ПВО – но в то же время полностью игнорируют преступления киевского режима, целенаправленно бьющего по российским регионам.По словам дипломата, такая избирательная слепота характерна и для руководства ООН, которое уходит от чёткой квалификации подобных действий Украины как террористических актов и списывает всё на "неподтвержденные факты", а после ударов ВС РФ против ВСУ и её инфраструктуры сразу поднимается буря эмоций."Отсутствие реакции так называемого "коллективного Запада", равно как и полное игнорирование трагедии со стороны ведущих западных СМИ, стало печальной нормой. Это означает де-факто покрывательство террористических действий киевского режима и соучастие в них. Ведь ответственность за происходящее лежит не только на тех, кто нажимает на кнопку пуска, но и на тех, кто годами поощрял безнаказанность, снабжал оружием и политически прикрывал такие действия", - заявил Небензя.О преступлениях киевского режима против мирных российских граждан, как отметил дипломат, хотя бы упомянула заместитель главы ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, но как обычно верифицировать ООН это не может, например, что в Белгородской области полмиллиона человека остались без света. Как весь регион погрузился во тьму и частично остался без водоснабжения, водоотведения и отопления после атаки ВСУ в ночь с 8 на 9 января, собственными глазами видела автор статьи, которая в тот момент находилась в Белгороде.Совсем вопиющим случаем постоянный представитель РФ назвал теракт против мирных жителей села Хорлы – курорта в Херсонской области, где военных объектов нет и никогда не было. ВСУ нанесли удар по кафе при гостинице, где местные жители и гости собрались встретить Новый 2026 год. В результате погибло 29 человек, включая 2 детей, более 30 получили ранения. О том, что атака была заранее спланирована, свидетельствует тот факт, что перед ударом над населённым пунктом длительное время барражировал разведывательный беспилотник, таким образом, украинская сторона точно знала, куда и по кому она наносит удар, подчеркнул Небензя."Этот подлый теракт отличает особый цинизм. Пока подконтрольные Офису президента СМИ на всю страну транслировали новогоднее обращение просроченного главаря киевского режима с лживыми призывами к миру, боевики ВСУ – в то же самое время – целенаправленно уничтожали мирных людей", - добавил дипломат.Украинской клике не поможет ни провальный французский саммит "коалиции желающих", ни продвижение сил НАТО к границам Украины, ни заклинания о "перемирии" в надежде отдышаться от сокрушительных поражений на поле боя, ни абсурдные "условия" Зеленского, не учитывающие реальность, связь с которой он давно потерял, что он выдвигает в ответ на предложения США, фактически обнуляя их, предупредил Небензя."Пока киевский главарь не придёт в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами. Его предупреждали ещё в своё время: условия для переговоров для него с каждым потерянным им днём будут становиться только хуже. И на каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жёсткий ответ", - подытожил российский дипломат.Общий тон выступления постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника был очень схож с европейскими коллегами: говорил про угрозу удара "Орешника", способного переносить ядерный заряд, для всего европейского континента, а также утверждал, что никакой атаки на резиденцию президента РФ не было, это якобы лишь попытка оправдать атаку по аналогии с 1939 годом, когда Адольф Гитлер совершил ложную атаку на радиостанцию, чтобы оправдать нападение на Польшу.Дипломат ставил под сомнение тот факт, что "Орешник" перехватить невозможно, аргументируя находкой украинских экспертов (об этом в частности говорил в интервью телеканала CNN руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий) на российской ракете гироскопов, на которых, по его словам, летал ещё первый космонавт Юрий Гагарин. При том, что целый ряд западных экспертов, наоборот, признают, что средств противодействия "Орешнику" на сегодняшний день нет.Глава украинской миссии увлёкся сравнениями с событиями XX века."Мы видели, как прекратил своё существование Советский союз – это чрезмерно неподвижная система, которая была обременена большими военными расходами. И сейчас исторические параллели очень похожи. Сейчас Россия – это колосс на глиняных ногах. Это лишь вопрос времени, когда весь этот карточный домик разрушится", - заявил он.Парадоксально слышать это от представителя страны, которая несколько лет подряд формирует дефицитный бюджет и фактически держится только за счёт финансовой и военной помощи Запада, про государство, экономика которого не просто не рухнула под рекордным количеством введённых санкций, а, наоборот, демонстрирует рост.Мельник продолжил: "Наше послание России очень простое, и я произнесу его на русском языке, поскольку вы утверждали, что на Украине этот язык запрещён или подвергается дискриминации. "Всё, ребятушки, приплыли, сушите вёсла и плетите лапти". Для вас игра закончилась".Время покажет, для кого на самом деле игра закончилась.Читайте также: "Первый раз в истории". "Орешник" довел до паники мэра Львова

