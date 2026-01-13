Концерт великих держав: Ищенко о праве сильного, мировых гегемонах и исторических параллелях - 13.01.2026 Украина.ру
Концерт великих держав: Ищенко о праве сильного, мировых гегемонах и исторических параллелях
Концерт великих держав: Ищенко о праве сильного, мировых гегемонах и исторических параллелях
2026-01-13T21:59
2026-01-13T22:03
новости
иран
украина
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" на примере исторических параллелей объяснил, как страны-гегемоны пользуются "правом сильного" и к каким проблемам и издержкам это приводит, а также рассказал, что стоит за мотивацией Трампа и поделился своим мнением относительно ситуации в Иране: 00:20 – Как странам удаётся игнорировать международное право; 15:40 – Подоплёка действий Трампа; 21:43 – О ситуации в Иране. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
иран
украина
Украина.ру
новости, иран, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, видео
Новости, Иран, Украина, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, Видео

Концерт великих держав: Ищенко о праве сильного, мировых гегемонах и исторических параллелях

21:59 13.01.2026 (обновлено: 22:03 13.01.2026)
 
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" на примере исторических параллелей объяснил, как страны-гегемоны пользуются "правом сильного" и к каким проблемам и издержкам это приводит, а также рассказал, что стоит за мотивацией Трампа и поделился своим мнением относительно ситуации в Иране:
00:20 – Как странам удаётся игнорировать международное право;
15:40 – Подоплёка действий Трампа;
21:43 – О ситуации в Иране.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
НовостиИранУкраинаРостислав ИщенкоДональд ТрампУкраина.руВидео
 
