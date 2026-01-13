https://ukraina.ru/20260113/kontsert-velikikh-derzhav-ischenko-o-prave-silnogo-mirovykh-gegemonakh-i-istoricheskikh-parallelyakh-1074255863.html
Концерт великих держав: Ищенко о праве сильного, мировых гегемонах и исторических параллелях
Концерт великих держав: Ищенко о праве сильного, мировых гегемонах и исторических параллелях
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" на примере исторических параллелей объяснил, как страны-гегемоны пользуются...
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" на примере исторических параллелей объяснил, как страны-гегемоны пользуются "правом сильного" и к каким проблемам и издержкам это приводит, а также рассказал, что стоит за мотивацией Трампа и поделился своим мнением относительно ситуации в Иране: 00:20 – Как странам удаётся игнорировать международное право; 15:40 – Подоплёка действий Трампа; 21:43 – О ситуации в Иране. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" на примере исторических параллелей объяснил, как страны-гегемоны пользуются "правом сильного" и к каким проблемам и издержкам это приводит, а также рассказал, что стоит за мотивацией Трампа и поделился своим мнением относительно ситуации в Иране:
00:20 – Как странам удаётся игнорировать международное право;
15:40 – Подоплёка действий Трампа;
21:43 – О ситуации в Иране.