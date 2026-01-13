https://ukraina.ru/20260113/sanktsii-provokatsii-i-krizisy-geopoliticheskaya-turbulentnost-narastaet-obzor-sobytiy-13-yanvarya-1074250853.html
Санкции, провокации и кризисы: геополитическая турбулентность нарастает. Обзор событий 13 января
Санкции, провокации и кризисы: геополитическая турбулентность нарастает. Обзор событий 13 января
Западные лидеры, констатируя потерю Украиной силовой позиции на переговорах, одновременно готовят новые удары по экономикам Москвы и Тегерана, что уже... Украина.ру, 13.01.2026
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Западные лидеры, констатируя потерю Украиной силовой позиции на переговорах, одновременно готовят новые удары по экономикам Москвы и Тегерана, что уже отражается на росте цен на энергоносители и создает глобальную неопределенность. Параллельно обостряются гуманитарные и природные вызовы — от детского недоедания в Газе до сейсмической угрозы на Дальнем Востоке.
