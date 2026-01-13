Санкции, провокации и кризисы: геополитическая турбулентность нарастает. Обзор событий 13 января - 13.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260113/sanktsii-provokatsii-i-krizisy-geopoliticheskaya-turbulentnost-narastaet-obzor-sobytiy-13-yanvarya-1074250853.html
Санкции, провокации и кризисы: геополитическая турбулентность нарастает. Обзор событий 13 января
Санкции, провокации и кризисы: геополитическая турбулентность нарастает. Обзор событий 13 января - 13.01.2026 Украина.ру
Санкции, провокации и кризисы: геополитическая турбулентность нарастает. Обзор событий 13 января
Западные лидеры, констатируя потерю Украиной силовой позиции на переговорах, одновременно готовят новые удары по экономикам Москвы и Тегерана, что уже... Украина.ру, 13.01.2026
2026-01-13T18:30
2026-01-13T18:30
украина
москва
тегеран
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074250419_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b77b4510802c1692c40dab46c5798fbc.png
Западные лидеры, констатируя потерю Украиной силовой позиции на переговорах, одновременно готовят новые удары по экономикам Москвы и Тегерана, что уже отражается на росте цен на энергоносители и создает глобальную неопределенность. Параллельно обостряются гуманитарные и природные вызовы — от детского недоедания в Газе до сейсмической угрозы на Дальнем Востоке.
украина
москва
тегеран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074250419_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8d923d63ce65f9d6c65cf7cc386414f.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, москва, тегеран , видео, видео
Украина, Москва, Тегеран , Видео

Санкции, провокации и кризисы: геополитическая турбулентность нарастает. Обзор событий 13 января

18:30 13.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Западные лидеры, констатируя потерю Украиной силовой позиции на переговорах, одновременно готовят новые удары по экономикам Москвы и Тегерана, что уже отражается на росте цен на энергоносители и создает глобальную неопределенность.
Параллельно обостряются гуманитарные и природные вызовы — от детского недоедания в Газе до сейсмической угрозы на Дальнем Востоке.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаМоскваТегеранВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая
19:24Об артобстреле Энергодара ВСУ пишут местные ТГ-каналы
19:23Минэнерго Казахстана подтвердило, что в Черном море вблизи терминала КТК атаке беспилотников подверглись два танкера, которые должны были везти нефть из страны
19:17В ТЭЦ-5 Киева прилетело 5 ракет: из-за сильного повреждения очень трудно перезапустить отопление, — нардеп Кучеренко
19:04Ситуация со светом на правом берегу Киева ухудшилась до уровня, который до сегодняшней ночи был на левом берегу
19:01Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
18:56Удар беспилотником был нанесён по "спортивному объекту" в Коминтерновском (укр. — Слободском) районе Харькова
18:52В Ирпене будут давать воду по графикам из-за отсутствия света: 3 часа утром и 3 часа вечером, сообщает водоканал
18:30Санкции, провокации и кризисы: геополитическая турбулентность нарастает. Обзор событий 13 января
18:28Открытие Драмтеатра в Мариуполе: что осталось за кадром?
18:06РФ расширяет контроль, Иран в тисках санкций и протестов, нефть растет на фоне рисков. Итоги 13 января
18:00По стопам "Орешника" в СБ ООН: Мельник вспомнил Гагарина и русский язык в ответ на предупреждение Небензи
18:00Новогодняя история от Армена Гаспаряна. Как Ельцин изменил страну под бой курантов
17:45СБУ имени Малюка. Фабрика гонений, похищений и политических убийств
17:34Что происходит в Иране? Эксперты о позоре, предшествующем нападению
17:30"Магнит" может начать развивать свои магазины на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
17:23Все свои проблемы порешали: киевские деятели занялись переименованием улиц в Луганске
17:20Экономика Украины и война: спор на 90 млрд евро и размороженные батареи
17:10Дипломатический скандал низкой интенсивности. Что стоит за реакцией Еревана на слова Владимира Соловьева
17:06Мерзавцы, коллаборанты, предатели: последние слова Малюка*, но это не точно
Лента новостейМолния