Открытие Драмтеатра в Мариуполе: что осталось за кадром? - 13.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260113/otkrytie-dramteatra-v-mariupole-chto-ostalos-za-kadrom-1074250680.html
Открытие Драмтеатра в Мариуполе: что осталось за кадром?
Открытие Драмтеатра в Мариуполе: что осталось за кадром? - 13.01.2026 Украина.ру
Открытие Драмтеатра в Мариуполе: что осталось за кадром?
Открытие восстановленного Драмтеатра в Мариуполе стало событием номер 1 в новостных лентах России. Уничтоженное здание превратилось в современный Храм... Украина.ру, 13.01.2026
2026-01-13T18:28
2026-01-13T18:32
видео
мариуполь
россия
новые регионы
восстановление донбасса
театр
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074251090_9:0:1911:1070_1920x0_80_0_0_db03591c97855f001753cc7a631255e8.png
Открытие восстановленного Драмтеатра в Мариуполе стало событием номер 1 в новостных лентах России. Уничтоженное здание превратилось в современный Храм искусства.Но за красивой картинкой осталось многое из того, что редко попадает в новостные сводки. В этом расширенном видеосюжете Украина.ру показывает не только сам день открытия, но и то, что предшествовало этому событию: путь театра от трагедии 2022 года до возвращения на культурную карту России.В марте 2022 года здание Драмтеатра было полностью разрушено. Украинская пропаганда на протяжении долгого времени утверждала, что по театру якобы был нанесён авиационный удар. Однако официальное расследование установило иное: здание было взорвано изнутри украинскими военными.В этом сюжете мы показываем визуальные подтверждения этих выводов — кадры, снятые нашей съёмочной группой внутри разрушенного театра ещё в 2022 году. Характер повреждений несущих конструкций, колонн, перекрытий и сцены говорит сам за себя и позволяет сделать однозначные выводы о природе произошедшего.При этом сегодняшний Мариупольский драмтеатр — это не только история разрушения и восстановления. Это история людей, которые не дали культуре исчезнуть даже тогда, когда у театра не было сцены и стен. Музыкальные вечера под открытым небом, выступления Кремлёвского оркестра, визиты зарубежных артистов, работа труппы в других залах — театр продолжал жить.Открытие обновлённого здания стало символом возвращения не просто архитектурного объекта, а полноценной культурной жизни города. Новая сцена, современное техническое оснащение, восстановленный исторический облик — сегодня театр вновь готов принимать зрителей.И это ещё не вся история.Украина.ру в ближайшее время представит зрителям документальный фильм-расследование о Мариупольском Республиканском Академическом ордена "Знак почёта" Русском Драматическом театре, в котором будут собраны многие ранее неизвестные факты, редкие архивные материалы и свидетельства, позволяющие по-новому взглянуть на события весны 2022 года и последующие годы восстановления.Этот фильм станет отдельным, глубоким разговором, с фактами, документами и визуальными доказательствами.
мариуполь
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074251090_247:0:1674:1070_1920x0_80_0_0_525f78833131215a40caa963d8a5ff23.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, мариуполь, россия, новые регионы, восстановление донбасса, театр, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, искусство, русский мир, русская культура, военные преступления, мирные жители, видео
Видео, Мариуполь, Россия, Новые регионы, восстановление Донбасса, театр, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, искусство, Русский мир, русская культура, Военные преступления, мирные жители

Открытие Драмтеатра в Мариуполе: что осталось за кадром?

18:28 13.01.2026 (обновлено: 18:32 13.01.2026)
 
Читать в
ДзенTelegram
Открытие восстановленного Драмтеатра в Мариуполе стало событием номер 1 в новостных лентах России. Уничтоженное здание превратилось в современный Храм искусства.
Но за красивой картинкой осталось многое из того, что редко попадает в новостные сводки.
В этом расширенном видеосюжете Украина.ру показывает не только сам день открытия, но и то, что предшествовало этому событию: путь театра от трагедии 2022 года до возвращения на культурную карту России.
В марте 2022 года здание Драмтеатра было полностью разрушено. Украинская пропаганда на протяжении долгого времени утверждала, что по театру якобы был нанесён авиационный удар. Однако официальное расследование установило иное: здание было взорвано изнутри украинскими военными.
В этом сюжете мы показываем визуальные подтверждения этих выводов — кадры, снятые нашей съёмочной группой внутри разрушенного театра ещё в 2022 году. Характер повреждений несущих конструкций, колонн, перекрытий и сцены говорит сам за себя и позволяет сделать однозначные выводы о природе произошедшего.
При этом сегодняшний Мариупольский драмтеатр — это не только история разрушения и восстановления. Это история людей, которые не дали культуре исчезнуть даже тогда, когда у театра не было сцены и стен. Музыкальные вечера под открытым небом, выступления Кремлёвского оркестра, визиты зарубежных артистов, работа труппы в других залах — театр продолжал жить.
Открытие обновлённого здания стало символом возвращения не просто архитектурного объекта, а полноценной культурной жизни города. Новая сцена, современное техническое оснащение, восстановленный исторический облик — сегодня театр вновь готов принимать зрителей.
И это ещё не вся история.
Украина.ру в ближайшее время представит зрителям документальный фильм-расследование о Мариупольском Республиканском Академическом ордена "Знак почёта" Русском Драматическом театре, в котором будут собраны многие ранее неизвестные факты, редкие архивные материалы и свидетельства, позволяющие по-новому взглянуть на события весны 2022 года и последующие годы восстановления.
Этот фильм станет отдельным, глубоким разговором, с фактами, документами и визуальными доказательствами.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоМариупольРоссияНовые регионывосстановление ДонбассатеатрСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияискусствоРусский миррусская культураВоенные преступлениямирные жители
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая
19:24Об артобстреле Энергодара ВСУ пишут местные ТГ-каналы
19:23Минэнерго Казахстана подтвердило, что в Черном море вблизи терминала КТК атаке беспилотников подверглись два танкера, которые должны были везти нефть из страны
19:17В ТЭЦ-5 Киева прилетело 5 ракет: из-за сильного повреждения очень трудно перезапустить отопление, — нардеп Кучеренко
19:04Ситуация со светом на правом берегу Киева ухудшилась до уровня, который до сегодняшней ночи был на левом берегу
19:01Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
18:56Удар беспилотником был нанесён по "спортивному объекту" в Коминтерновском (укр. — Слободском) районе Харькова
18:52В Ирпене будут давать воду по графикам из-за отсутствия света: 3 часа утром и 3 часа вечером, сообщает водоканал
18:30Санкции, провокации и кризисы: геополитическая турбулентность нарастает. Обзор событий 13 января
18:28Открытие Драмтеатра в Мариуполе: что осталось за кадром?
18:06РФ расширяет контроль, Иран в тисках санкций и протестов, нефть растет на фоне рисков. Итоги 13 января
18:00По стопам "Орешника" в СБ ООН: Мельник вспомнил Гагарина и русский язык в ответ на предупреждение Небензи
18:00Новогодняя история от Армена Гаспаряна. Как Ельцин изменил страну под бой курантов
17:45СБУ имени Малюка. Фабрика гонений, похищений и политических убийств
17:34Что происходит в Иране? Эксперты о позоре, предшествующем нападению
17:30"Магнит" может начать развивать свои магазины на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
17:23Все свои проблемы порешали: киевские деятели занялись переименованием улиц в Луганске
17:20Экономика Украины и война: спор на 90 млрд евро и размороженные батареи
17:10Дипломатический скандал низкой интенсивности. Что стоит за реакцией Еревана на слова Владимира Соловьева
17:06Мерзавцы, коллаборанты, предатели: последние слова Малюка*, но это не точно
Лента новостейМолния