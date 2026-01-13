https://ukraina.ru/20260113/otkrytie-dramteatra-v-mariupole-chto-ostalos-za-kadrom-1074250680.html

Открытие Драмтеатра в Мариуполе: что осталось за кадром?

Открытие Драмтеатра в Мариуполе: что осталось за кадром? - 13.01.2026 Украина.ру

Открытие Драмтеатра в Мариуполе: что осталось за кадром?

Открытие восстановленного Драмтеатра в Мариуполе стало событием номер 1 в новостных лентах России. Уничтоженное здание превратилось в современный Храм... Украина.ру, 13.01.2026

2026-01-13T18:28

2026-01-13T18:28

2026-01-13T18:32

видео

мариуполь

россия

новые регионы

восстановление донбасса

театр

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074251090_9:0:1911:1070_1920x0_80_0_0_db03591c97855f001753cc7a631255e8.png

Открытие восстановленного Драмтеатра в Мариуполе стало событием номер 1 в новостных лентах России. Уничтоженное здание превратилось в современный Храм искусства.Но за красивой картинкой осталось многое из того, что редко попадает в новостные сводки. В этом расширенном видеосюжете Украина.ру показывает не только сам день открытия, но и то, что предшествовало этому событию: путь театра от трагедии 2022 года до возвращения на культурную карту России.В марте 2022 года здание Драмтеатра было полностью разрушено. Украинская пропаганда на протяжении долгого времени утверждала, что по театру якобы был нанесён авиационный удар. Однако официальное расследование установило иное: здание было взорвано изнутри украинскими военными.В этом сюжете мы показываем визуальные подтверждения этих выводов — кадры, снятые нашей съёмочной группой внутри разрушенного театра ещё в 2022 году. Характер повреждений несущих конструкций, колонн, перекрытий и сцены говорит сам за себя и позволяет сделать однозначные выводы о природе произошедшего.При этом сегодняшний Мариупольский драмтеатр — это не только история разрушения и восстановления. Это история людей, которые не дали культуре исчезнуть даже тогда, когда у театра не было сцены и стен. Музыкальные вечера под открытым небом, выступления Кремлёвского оркестра, визиты зарубежных артистов, работа труппы в других залах — театр продолжал жить.Открытие обновлённого здания стало символом возвращения не просто архитектурного объекта, а полноценной культурной жизни города. Новая сцена, современное техническое оснащение, восстановленный исторический облик — сегодня театр вновь готов принимать зрителей.И это ещё не вся история.Украина.ру в ближайшее время представит зрителям документальный фильм-расследование о Мариупольском Республиканском Академическом ордена "Знак почёта" Русском Драматическом театре, в котором будут собраны многие ранее неизвестные факты, редкие архивные материалы и свидетельства, позволяющие по-новому взглянуть на события весны 2022 года и последующие годы восстановления.Этот фильм станет отдельным, глубоким разговором, с фактами, документами и визуальными доказательствами.

мариуполь

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, мариуполь, россия, новые регионы, восстановление донбасса, театр, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, искусство, русский мир, русская культура, военные преступления, мирные жители, видео