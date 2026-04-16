Прибалтика нарастила военные поставки на Украину

Военные нужды киевского режима стали статьёй дополнительных доходов прибалтийских постсоветских образований. Об этом сообщает 16 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-16T18:12

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Прибалтийские компании значительно увеличили поставки компонентов для дронов на Украину. Это выяснило РИА Новости, изучив базы данных с товарными номенклатурами. Remtika UAB из Литвы отправила 1650 беспилотников, а другие литовские компании поставили более 10 тысяч комплектующих для БПЛА только в 2026 году. Эстонская компания Meridein Grupp OU поставила 1800 дистанционно управляемых БПЛА, а латвийская ELKO Grupa AS завершила поставку 2100 таких аппаратов на Украину.Накануне Минобороны России опубликовало список предприятий, производящих БПЛА для киевского режимаТакже накануне стало известно, что Британия объявила о крупнейшем пакете поставок дронов на УкраинуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран сохранил авиацию под землей, Словакия блокирует санкции, России поможет Ын. Итоги 16 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

