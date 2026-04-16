Прибалтика нарастила военные поставки на Украину - 16.04.2026 Украина.ру
Прибалтика нарастила военные поставки на Украину
Прибалтийские компании значительно увеличили поставки компонентов для дронов на Украину. Это выяснило РИА Новости, изучив базы данных с товарными номенклатурами. Remtika UAB из Литвы отправила 1650 беспилотников, а другие литовские компании поставили более 10 тысяч комплектующих для БПЛА только в 2026 году. Эстонская компания Meridein Grupp OU поставила 1800 дистанционно управляемых БПЛА, а латвийская ELKO Grupa AS завершила поставку 2100 таких аппаратов на Украину.Накануне Минобороны России опубликовало список предприятий, производящих БПЛА для киевского режимаТакже накануне стало известно, что Британия объявила о крупнейшем пакете поставок дронов на УкраинуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран сохранил авиацию под землей, Словакия блокирует санкции, России поможет Ын. Итоги 16 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
18:12 16.04.2026 (обновлено: 18:13 16.04.2026)
 
Прибалтийские компании значительно увеличили поставки компонентов для дронов на Украину. Это выяснило РИА Новости, изучив базы данных с товарными номенклатурами.
Remtika UAB из Литвы отправила 1650 беспилотников, а другие литовские компании поставили более 10 тысяч комплектующих для БПЛА только в 2026 году. Эстонская компания Meridein Grupp OU поставила 1800 дистанционно управляемых БПЛА, а латвийская ELKO Grupa AS завершила поставку 2100 таких аппаратов на Украину.
Накануне Минобороны России опубликовало список предприятий, производящих БПЛА для киевского режима
Также накануне стало известно, что Британия объявила о крупнейшем пакете поставок дронов на Украину
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран сохранил авиацию под землей, Словакия блокирует санкции, России поможет Ын. Итоги 16 апреля
