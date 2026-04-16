Украинский пограничник сбежал в Румынию
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Украинский пограничник запросил убежище в Румынии. После встречи с румынскими коллегами он решил не возвращаться на родину. Об этом 16 апреля пишут одесские паблики
По их данным, во время погранично-представительской встречи между украинской и румынской сторонами в рамках совместного расследования задержания гражданина Украины 28-летний майор из Измаила отошел в туалет.
Затем он обратился с просьбой о предоставлении статуса беженца к румынским пограничникам.
По поводу инцидента на Украине начали служебное расследование.
