Трамп выстрелит себе в ногу, если отойдет от договоренностей между Россией и США — Кашин
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
Какое-то понимание конечных договоренностей у Москвы и Вашингтона уже есть. Вопрос лишь в том, чтобы навязать его Украине и Европе. Америка понимает, что если сейчас произойдет разрыв диалога с Россией, возвращение на новый круг переговоров произойдет на худших для нее условиях
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
“Насколько нам удалось согласовать позиции с Вашингтоном – сказать сложно. Я бы предположил, что какое-то понимание конечных договоренностей у обеих сторон уже есть. Вопрос лишь в том, чтобы навязать его Украине и Европе”, — отметил собеседник издания.
Он напомнил, что сейчас США расходуют те пакеты военной помощи Украине, которые были проведены через Конгресс именно администрацией экс-президента США Джо Байдена. А, учитывая сегодняшнюю риторику нынешнего американского лидера Дональда Трампа, ему будет трудно прийти в Конгресс, чтобы снова попросить для Киева десятки миллиардов долларов.
“В этом случае он выстрелит себе в ногу. Сами американские аналитики говорят, что это маловероятно. То есть все политические изменения в любом случае ухудшат положение Украины. Америка понимает, что если сейчас произойдет разрыв диалога с Россией, возвращение на новый круг переговоров произойдет на худших для нее условиях, как это происходило каждый раз в ходе этого кризиса”, — заявил Кашин.
Поэтому, пришел к выводу эксперт, в ближайшие дни возможны некие политические решения, на фоне которых произойдет серьезное оживление политической жизни внутри самой Украины.
Помимо него в тот же день с заявлением в пользу прекращении огня на 30 дней выступил российский президент Владимир Путин. Подробности в публикации Россия согласна с идеей перемирия в зоне СВО