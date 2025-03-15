Трамп выстрелит себе в ногу, если отойдет от договоренностей между Россией и США — Кашин - 15.03.2025 Украина.ру
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Трамп выстрелит себе в ногу, если отойдет от договоренностей между Россией и США — Кашин
Трамп выстрелит себе в ногу, если отойдет от договоренностей между Россией и США — Кашин - 15.03.2025 Украина.ру
Трамп выстрелит себе в ногу, если отойдет от договоренностей между Россией и США — Кашин
Какое-то понимание конечных договоренностей у Москвы и Вашингтона уже есть. Вопрос лишь в том, чтобы навязать его Украине и Европе. Америка понимает, что если сейчас произойдет разрыв диалога с Россией, возвращение на новый круг переговоров произойдет на худших для нее условиях
2025-03-15T11:05
2025-03-15T11:05
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дональд трамп
вооруженные силы украины
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.“Насколько нам удалось согласовать позиции с Вашингтоном – сказать сложно. Я бы предположил, что какое-то понимание конечных договоренностей у обеих сторон уже есть. Вопрос лишь в том, чтобы навязать его Украине и Европе”, — отметил собеседник издания.Он напомнил, что сейчас США расходуют те пакеты военной помощи Украине, которые были проведены через Конгресс именно администрацией экс-президента США Джо Байдена. А, учитывая сегодняшнюю риторику нынешнего американского лидера Дональда Трампа, ему будет трудно прийти в Конгресс, чтобы снова попросить для Киева десятки миллиардов долларов.Поэтому, пришел к выводу эксперт, в ближайшие дни возможны некие политические решения, на фоне которых произойдет серьезное оживление политической жизни внутри самой Украины.В тоже время помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложение о временном перемирии на Украине на 30 дней, сформулированное американской и украинской сторонами — уловка, которую пытаются использовать Киев и Вашингтон, чтобы дать передышку ВСУ перед новой волной эскалации конфликта.Помимо него в тот же день с заявлением в пользу прекращении огня на 30 дней выступил российский президент Владимир Путин. Подробности в публикации Россия согласна с идеей перемирия в зоне СВО Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру
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Новости
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Украина.ру
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новости, украина, россия, сша, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Трамп выстрелит себе в ногу, если отойдет от договоренностей между Россией и США — Кашин

11:05 15.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Какое-то понимание конечных договоренностей у Москвы и Вашингтона уже есть. Вопрос лишь в том, чтобы навязать его Украине и Европе. Америка понимает, что если сейчас произойдет разрыв диалога с Россией, возвращение на новый круг переговоров произойдет на худших для нее условиях
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
“Насколько нам удалось согласовать позиции с Вашингтоном – сказать сложно. Я бы предположил, что какое-то понимание конечных договоренностей у обеих сторон уже есть. Вопрос лишь в том, чтобы навязать его Украине и Европе”, — отметил собеседник издания.
Он напомнил, что сейчас США расходуют те пакеты военной помощи Украине, которые были проведены через Конгресс именно администрацией экс-президента США Джо Байдена. А, учитывая сегодняшнюю риторику нынешнего американского лидера Дональда Трампа, ему будет трудно прийти в Конгресс, чтобы снова попросить для Киева десятки миллиардов долларов.
“В этом случае он выстрелит себе в ногу. Сами американские аналитики говорят, что это маловероятно. То есть все политические изменения в любом случае ухудшат положение Украины. Америка понимает, что если сейчас произойдет разрыв диалога с Россией, возвращение на новый круг переговоров произойдет на худших для нее условиях, как это происходило каждый раз в ходе этого кризиса”, — заявил Кашин.
Поэтому, пришел к выводу эксперт, в ближайшие дни возможны некие политические решения, на фоне которых произойдет серьезное оживление политической жизни внутри самой Украины.
В тоже время помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложение о временном перемирии на Украине на 30 дней, сформулированное американской и украинской сторонами — уловка, которую пытаются использовать Киев и Вашингтон, чтобы дать передышку ВСУ перед новой волной эскалации конфликта.
Помимо него в тот же день с заявлением в пользу прекращении огня на 30 дней выступил российский президент Владимир Путин. Подробности в публикации Россия согласна с идеей перемирия в зоне СВО
Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру
 
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