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Трамп выстрелит себе в ногу, если отойдет от договоренностей между Россией и США — Кашин

Трамп выстрелит себе в ногу, если отойдет от договоренностей между Россией и США — Кашин - 15.03.2025 Украина.ру

Трамп выстрелит себе в ногу, если отойдет от договоренностей между Россией и США — Кашин

Какое-то понимание конечных договоренностей у Москвы и Вашингтона уже есть. Вопрос лишь в том, чтобы навязать его Украине и Европе. Америка понимает, что если сейчас произойдет разрыв диалога с Россией, возвращение на новый круг переговоров произойдет на худших для нее условиях

2025-03-15T11:05

2025-03-15T11:05

2025-03-15T11:05

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.“Насколько нам удалось согласовать позиции с Вашингтоном – сказать сложно. Я бы предположил, что какое-то понимание конечных договоренностей у обеих сторон уже есть. Вопрос лишь в том, чтобы навязать его Украине и Европе”, — отметил собеседник издания.Он напомнил, что сейчас США расходуют те пакеты военной помощи Украине, которые были проведены через Конгресс именно администрацией экс-президента США Джо Байдена. А, учитывая сегодняшнюю риторику нынешнего американского лидера Дональда Трампа, ему будет трудно прийти в Конгресс, чтобы снова попросить для Киева десятки миллиардов долларов.Поэтому, пришел к выводу эксперт, в ближайшие дни возможны некие политические решения, на фоне которых произойдет серьезное оживление политической жизни внутри самой Украины.В тоже время помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложение о временном перемирии на Украине на 30 дней, сформулированное американской и украинской сторонами — уловка, которую пытаются использовать Киев и Вашингтон, чтобы дать передышку ВСУ перед новой волной эскалации конфликта.Помимо него в тот же день с заявлением в пользу прекращении огня на 30 дней выступил российский президент Владимир Путин. Подробности в публикации Россия согласна с идеей перемирия в зоне СВО Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру

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новости, украина, россия, сша, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины