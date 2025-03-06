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Российские войска освободили Андреевку в ДНР - Минобороны

Российские войска освободили Андреевку в ДНР - Минобороны - 06.03.2025 Украина.ру

Российские войска освободили Андреевку в ДНР - Минобороны

Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ

2025-03-06T12:26

2025-03-06T12:26

2025-03-06T12:39

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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка", - указали в ведомстве.По словам военных, они нанесли поражение пяти бригадам и одному полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах шести населенных пунктов ДНР.О других успехах россиян - в материале ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается на сайте Украина.ру.

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новости, донецкая народная республика, россия, минобороны, вооруженные силы украины