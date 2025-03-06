Российские войска освободили Андреевку в ДНР - Минобороны - 06.03.2025 Украина.ру
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Российские войска освободили Андреевку в ДНР - Минобороны
Российские войска освободили Андреевку в ДНР - Минобороны - 06.03.2025 Украина.ру
Российские войска освободили Андреевку в ДНР - Минобороны
Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ
2025-03-06T12:26
2025-03-06T12:39
новости
донецкая народная республика
россия
минобороны
вооруженные силы украины
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка", - указали в ведомстве.По словам военных, они нанесли поражение пяти бригадам и одному полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах шести населенных пунктов ДНР.О других успехах россиян - в материале ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, россия, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Российские войска освободили Андреевку в ДНР - Минобороны

12:26 06.03.2025 (обновлено: 12:39 06.03.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка", - указали в ведомстве.
По словам военных, они нанесли поражение пяти бригадам и одному полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах шести населенных пунктов ДНР.
"Противник потерял более 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - перечислили в министерстве.
О других успехах россиян - в материале ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается на сайте Украина.ру.
 
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