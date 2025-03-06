Российские войска освободили Андреевку в ДНР - Минобороны
12:26 06.03.2025 (обновлено: 12:39 06.03.2025)
Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка", - указали в ведомстве.
По словам военных, они нанесли поражение пяти бригадам и одному полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах шести населенных пунктов ДНР.
"Противник потерял более 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - перечислили в министерстве.
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