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ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается

ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается - 05.03.2025 Украина.ру

ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается

Российские вооруженные силы улучшили свои позиции у поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), перерезав почти все пути снабжения дислоцированных там частей ВСУ. Об этом 5 марта сообщил военный эксперт Андрей Марочко

2025-03-05T10:08

2025-03-05T10:08

2025-03-05T10:08

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Марочко уточнил, что по этим дорогам ВСУ получали боеприпасы и проводили ротацию личного состава, но теперь противник лишился этой возможности, что вскоре приведет к росту потерь личного состава ВСУ.На прошлой неделе Марочко сообщал, что с выходом на окраину Белогоровки российские военные приблизились к административной границе ЛНР, до нее осталось около 500 метров.Подробнее о происходящем на фронте - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта.Актуальное интервью по теме - Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах.

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новости, россия, лнр, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вс рф, луганская народная республика