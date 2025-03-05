ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Российские вооруженные силы улучшили свои позиции у поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), перерезав почти все пути снабжения дислоцированных там частей ВСУ. Об этом 5 марта сообщил военный эксперт Андрей Марочко
"В ходе улучшения тактического положения наших войск в Белогоровке и ее окрестностях под огневой контроль ВС РФ взяты все дороги и большая часть троп, ведущих в населенный пункт", - рассказал он российским СМИ.
Марочко уточнил, что по этим дорогам ВСУ получали боеприпасы и проводили ротацию личного состава, но теперь противник лишился этой возможности, что вскоре приведет к росту потерь личного состава ВСУ.
На прошлой неделе Марочко сообщал, что с выходом на окраину Белогоровки российские военные приблизились к административной границе ЛНР, до нее осталось около 500 метров.
Подробнее о происходящем на фронте - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта.
Актуальное интервью по теме - Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах.