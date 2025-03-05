ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается - 05.03.2025 Украина.ру
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ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается
ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается - 05.03.2025 Украина.ру
ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается
Российские вооруженные силы улучшили свои позиции у поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), перерезав почти все пути снабжения дислоцированных там частей ВСУ. Об этом 5 марта сообщил военный эксперт Андрей Марочко
2025-03-05T10:08
2025-03-05T10:08
новости
россия
лнр
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
вс рф
луганская народная республика
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Марочко уточнил, что по этим дорогам ВСУ получали боеприпасы и проводили ротацию личного состава, но теперь противник лишился этой возможности, что вскоре приведет к росту потерь личного состава ВСУ.На прошлой неделе Марочко сообщал, что с выходом на окраину Белогоровки российские военные приблизились к административной границе ЛНР, до нее осталось около 500 метров.Подробнее о происходящем на фронте - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта.Актуальное интервью по теме - Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, лнр, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вс рф, луганская народная республика
Новости, Россия, ЛНР, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Луганская Народная Республика

ВС РФ взяли под контроль почти все дороги у Белогоровки, расстояние до границы сокращается

10:08 05.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские вооруженные силы улучшили свои позиции у поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), перерезав почти все пути снабжения дислоцированных там частей ВСУ. Об этом 5 марта сообщил военный эксперт Андрей Марочко
"В ходе улучшения тактического положения наших войск в Белогоровке и ее окрестностях под огневой контроль ВС РФ взяты все дороги и большая часть троп, ведущих в населенный пункт", - рассказал он российским СМИ.
Марочко уточнил, что по этим дорогам ВСУ получали боеприпасы и проводили ротацию личного состава, но теперь противник лишился этой возможности, что вскоре приведет к росту потерь личного состава ВСУ.
На прошлой неделе Марочко сообщал, что с выходом на окраину Белогоровки российские военные приблизились к административной границе ЛНР, до нее осталось около 500 метров.
Подробнее о происходящем на фронте - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта.
Актуальное интервью по теме - Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах.
 
НовостиРоссияЛНРУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВС РФЛуганская Народная Республика
 
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