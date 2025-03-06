О сокрушительном ударе ВС России по полигону в Новомосковске и сроках освобождения Херсона — Насонов
12:38 06.03.2025 (обновлено: 12:39 06.03.2025)
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о том, как приостановка военной помощи Украине может повлиять на ситуацию на фронте, объяснил успех удара ВС России по полигону в Днепропетровской области и обрисовал необходимые действия военных во время распутицы.
00:29 – О прекращении военной помощи Украине со стороны США;
05:01 – О перспективах мирных переговоров?
07:03 – Будут ли "сливать" Зеленского?
08:26 – Об ударе ВКС России по полигону в Днепропетровской области;
13:15 – Сможет ли Украина создать линейку дронов с зоной контроля в 15 километров?
15:21 – Об уязвимости российской артиллерии из-за дронов ВСУ;
16:57 – О роботизированных системах на линии боевого соприкосновения;
21:49 – О новых "кулибиных" и внедрении современных научных изобретений в боевую работу;
23:50 – Что должна успеть сделать армия России во время распутицы?
26:42 – Когда может быть освобождён Херсон?
#Насонов #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #президент #ВСРФ #Россия #РФ #Вашингтон #США #Трамп #Зеленский #Европа #ЕС #Евросоюз #НАТО #газ #ГТС #Британия #Англия #Франция #Макрон #Италия #Мелони #фашизм #победа #ВКС #разведка #наступление #доллары #деньги #Новомосковск #полигон #Днепр #Днепропетровская_область #наёмники #Искандер #разведка #БПЛА #дрон #беспилотник #партизаны #Анна_Киевская #бригада #Запад #техника #контроль #артиллерия #боеприпасы #роботы #Шмель #конструкторы #мины #АГС #Авдеевка #Тула #Нижний_Тагил #Тульская_область #Свердловская_область #фланги #логистика #Сальдо #Херсон #Херсонская_область #река #десант
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00:29 – О прекращении военной помощи Украине со стороны США;
05:01 – О перспективах мирных переговоров?
07:03 – Будут ли "сливать" Зеленского?
08:26 – Об ударе ВКС России по полигону в Днепропетровской области;
13:15 – Сможет ли Украина создать линейку дронов с зоной контроля в 15 километров?
15:21 – Об уязвимости российской артиллерии из-за дронов ВСУ;
16:57 – О роботизированных системах на линии боевого соприкосновения;
21:49 – О новых "кулибиных" и внедрении современных научных изобретений в боевую работу;
23:50 – Что должна успеть сделать армия России во время распутицы?
26:42 – Когда может быть освобождён Херсон?
#Насонов #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #президент #ВСРФ #Россия #РФ #Вашингтон #США #Трамп #Зеленский #Европа #ЕС #Евросоюз #НАТО #газ #ГТС #Британия #Англия #Франция #Макрон #Италия #Мелони #фашизм #победа #ВКС #разведка #наступление #доллары #деньги #Новомосковск #полигон #Днепр #Днепропетровская_область #наёмники #Искандер #разведка #БПЛА #дрон #беспилотник #партизаны #Анна_Киевская #бригада #Запад #техника #контроль #артиллерия #боеприпасы #роботы #Шмель #конструкторы #мины #АГС #Авдеевка #Тула #Нижний_Тагил #Тульская_область #Свердловская_область #фланги #логистика #Сальдо #Херсон #Херсонская_область #река #десант
ТГ-канал Романа Насонова: t.me/NasonovLive
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru