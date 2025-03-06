https://ukraina.ru/20250306/1061584170.html

О сокрушительном ударе ВС России по полигону в Новомосковске и сроках освобождения Херсона — Насонов

О сокрушительном ударе ВС России по полигону в Новомосковске и сроках освобождения Херсона — Насонов - 06.03.2025 Украина.ру

О сокрушительном ударе ВС России по полигону в Новомосковске и сроках освобождения Херсона — Насонов

Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о том, как приостановка военной Украина.ру, 06.03.2025

2025-03-06T12:38

2025-03-06T12:38

2025-03-06T12:39

видео

россия

украина

херсон

владимир зеленский

вкс

вооруженные силы украины

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061584019_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b5867ff74f29c3bc4faee2deb6abb88.jpg

Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о том, как приостановка военной помощи Украине может повлиять на ситуацию на фронте, объяснил успех удара ВС России по полигону в Днепропетровской области и обрисовал необходимые действия военных во время распутицы. 00:29 – О прекращении военной помощи Украине со стороны США;05:01 – О перспективах мирных переговоров?07:03 – Будут ли "сливать" Зеленского?08:26 – Об ударе ВКС России по полигону в Днепропетровской области;13:15 – Сможет ли Украина создать линейку дронов с зоной контроля в 15 километров?15:21 – Об уязвимости российской артиллерии из-за дронов ВСУ;16:57 – О роботизированных системах на линии боевого соприкосновения; 21:49 – О новых "кулибиных" и внедрении современных научных изобретений в боевую работу;23:50 – Что должна успеть сделать армия России во время распутицы?26:42 – Когда может быть освобождён Херсон?#Насонов #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #президент #ВСРФ #Россия #РФ #Вашингтон #США #Трамп #Зеленский #Европа #ЕС #Евросоюз #НАТО #газ #ГТС #Британия #Англия #Франция #Макрон #Италия #Мелони #фашизм #победа #ВКС #разведка #наступление #доллары #деньги #Новомосковск #полигон #Днепр #Днепропетровская_область #наёмники #Искандер #разведка #БПЛА #дрон #беспилотник #партизаны #Анна_Киевская #бригада #Запад #техника #контроль #артиллерия #боеприпасы #роботы #Шмель #конструкторы #мины #АГС #Авдеевка #Тула #Нижний_Тагил #Тульская_область #Свердловская_область #фланги #логистика #Сальдо #Херсон #Херсонская_область #река #десант ТГ-канал Романа Насонова: t.me/NasonovLiveНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

https://ukraina.ru/20250306/1061580331.html

россия

украина

херсон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, херсон, владимир зеленский, вкс, вооруженные силы украины, ес