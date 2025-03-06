О сокрушительном ударе ВС России по полигону в Новомосковске и сроках освобождения Херсона — Насонов - 06.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250306/1061584170.html
О сокрушительном ударе ВС России по полигону в Новомосковске и сроках освобождения Херсона — Насонов
О сокрушительном ударе ВС России по полигону в Новомосковске и сроках освобождения Херсона — Насонов - 06.03.2025 Украина.ру
О сокрушительном ударе ВС России по полигону в Новомосковске и сроках освобождения Херсона — Насонов
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о том, как приостановка военной Украина.ру, 06.03.2025
2025-03-06T12:38
2025-03-06T12:39
видео
россия
украина
херсон
владимир зеленский
вкс
вооруженные силы украины
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061584019_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b5867ff74f29c3bc4faee2deb6abb88.jpg
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о том, как приостановка военной помощи Украине может повлиять на ситуацию на фронте, объяснил успех удара ВС России по полигону в Днепропетровской области и обрисовал необходимые действия военных во время распутицы. 00:29 – О прекращении военной помощи Украине со стороны США;05:01 – О перспективах мирных переговоров?07:03 – Будут ли "сливать" Зеленского?08:26 – Об ударе ВКС России по полигону в Днепропетровской области;13:15 – Сможет ли Украина создать линейку дронов с зоной контроля в 15 километров?15:21 – Об уязвимости российской артиллерии из-за дронов ВСУ;16:57 – О роботизированных системах на линии боевого соприкосновения; 21:49 – О новых "кулибиных" и внедрении современных научных изобретений в боевую работу;23:50 – Что должна успеть сделать армия России во время распутицы?26:42 – Когда может быть освобождён Херсон?#Насонов #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #президент #ВСРФ #Россия #РФ #Вашингтон #США #Трамп #Зеленский #Европа #ЕС #Евросоюз #НАТО #газ #ГТС #Британия #Англия #Франция #Макрон #Италия #Мелони #фашизм #победа #ВКС #разведка #наступление #доллары #деньги #Новомосковск #полигон #Днепр #Днепропетровская_область #наёмники #Искандер #разведка #БПЛА #дрон #беспилотник #партизаны #Анна_Киевская #бригада #Запад #техника #контроль #артиллерия #боеприпасы #роботы #Шмель #конструкторы #мины #АГС #Авдеевка #Тула #Нижний_Тагил #Тульская_область #Свердловская_область #фланги #логистика #Сальдо #Херсон #Херсонская_область #река #десант ТГ-канал Романа Насонова: t.me/NasonovLiveНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
https://ukraina.ru/20250306/1061580331.html
россия
украина
херсон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061584019_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ffae4cef7b7b6d00329056e19ef1cf31.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, херсон, владимир зеленский, вкс, вооруженные силы украины, ес
Видео, Россия, Украина, Херсон, Владимир Зеленский, ВКС, Вооруженные силы Украины, ЕС

О сокрушительном ударе ВС России по полигону в Новомосковске и сроках освобождения Херсона — Насонов

12:38 06.03.2025 (обновлено: 12:39 06.03.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал о том, как приостановка военной помощи Украине может повлиять на ситуацию на фронте, объяснил успех удара ВС России по полигону в Днепропетровской области и обрисовал необходимые действия военных во время распутицы.

00:29 – О прекращении военной помощи Украине со стороны США;
05:01 – О перспективах мирных переговоров?
07:03 – Будут ли "сливать" Зеленского?
08:26 – Об ударе ВКС России по полигону в Днепропетровской области;
13:15 – Сможет ли Украина создать линейку дронов с зоной контроля в 15 километров?
15:21 – Об уязвимости российской артиллерии из-за дронов ВСУ;
16:57 – О роботизированных системах на линии боевого соприкосновения;
21:49 – О новых "кулибиных" и внедрении современных научных изобретений в боевую работу;
23:50 – Что должна успеть сделать армия России во время распутицы?
26:42 – Когда может быть освобождён Херсон?

#Насонов #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #президент #ВСРФ #Россия #РФ #Вашингтон #США #Трамп #Зеленский #Европа #ЕС #Евросоюз #НАТО #газ #ГТС #Британия #Англия #Франция #Макрон #Италия #Мелони #фашизм #победа #ВКС #разведка #наступление #доллары #деньги #Новомосковск #полигон #Днепр #Днепропетровская_область #наёмники #Искандер #разведка #БПЛА #дрон #беспилотник #партизаны #Анна_Киевская #бригада #Запад #техника #контроль #артиллерия #боеприпасы #роботы #Шмель #конструкторы #мины #АГС #Авдеевка #Тула #Нижний_Тагил #Тульская_область #Свердловская_область #фланги #логистика #Сальдо #Херсон #Херсонская_область #река #десант

ТГ-канал Романа Насонова: t.me/NasonovLive

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643

Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
10:49
Репортер Economist: США подставили Украине подножку с помощью HIMARSВашингтон отключил Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS. Такое заявление в своих соцсетях сделал корреспондент британского журнала Economist Оливер Кэрролл
 
ВидеоРоссияУкраинаХерсонВладимир ЗеленскийВКСВооруженные силы УкраиныЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Пять фамилий, но ни одного Зеленского: с кем именно команда Трампа договаривается о новых выборах
13:20Макрон дезинформирует французов, рассказывая о России и Минских соглашениях – Захарова
13:10Конкурс заменителей Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 марта
13:05"Угроза в адрес России": Лавров высказался о ядерной риторике Макрона
13:03Дмитрий Краснов: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
12:55Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу
12:42Маск: европейские лидеры хотят вечной войны
12:38О сокрушительном ударе ВС России по полигону в Новомосковске и сроках освобождения Херсона — Насонов
12:26Российские войска освободили Андреевку в ДНР - Минобороны
12:24Макрон – сказочник, оторвавшийся от жизни, считают в МИД РФ
11:59Курировалась НАТО: ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке московских подростков
11:53Азаров объяснил, чем Киеву грозит подписание договора с США о металлах
11:45Отправка европейских солдат на Украину создаст опасную ситуацию - генсек ОДКБ
11:23Франция продолжит поставлять Киеву разведданные – Лекорню
11:23Нештатный авиаудар. Американцы бомбят Корею
11:15Путин назначил нового российского посла в США. Кто он
11:02Под Харьковом ликвидировали чемпиона Украины по спортивному ориентированию
10:59Ольга Ярмак: Жители Западной Украины готовы бросить свои дома, а Одесса и Харьков хотят дождаться Россию
10:49Репортер Economist: США подставили Украине подножку с помощью HIMARS
10:48СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное
Лента новостейМолния