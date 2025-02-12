ПВД разнесли в клочья: Алехин раскрыл, как ВС РФ кошмарят врага ФАБами и "Кубом" в Харьковской области
Кроме "Ланцетов" и "Гераней" на Харьковском направлении впервые применен российский беспилотник "Куб", который американские эксперты назвали кошмаром ВСУ. Он практически неуязвим для РЭБ и некоторых систем ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Жители Харьковской области сообщают, что в Волчанские Хутора кроме подразделений из-под Покровска (Дзержинск) также переброшены отряды 113-й бригады теробороны ВСУ. За прошедшие сутки потери противника составили свыше 320 человек, рассказал эксперт.
"Кроме "Ланцетов" и "Гераней" на Харьковском направлении впервые применен российский беспилотник "Куб", который американские эксперты назвали кошмаром ВСУ. Он практически неуязвим для РЭБ и некоторых систем ПВО. К заданным координатам отправляется с боеголовкой в полтора раза мощнее тротила", – подчеркнул Алехин.
Пресс-центр группировки "Север" регулярно публикует кадры объективного контроля уничтожения нескольких тяжелых украинских БПЛА, таких как "Баба Яга", указал обозреватель.
Российские операторы круглосуточно дежурят в небе в Харьковской области и выявляют ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов, сообщил полковник запаса.
"Также, по данным Минобороны РФ, в результате попадания авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции пункт временной дислокации ВСУ был разнесен в клочья, там не осталось ничего живого. Получив подтверждение о поражении, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром базирования", – отметил Алехин.
В целом ВСУ еще не бегут, бросая оборонительные позиции. Но поскольку со стороны ВС РФ пошел мощный накат, противник все же вынужден отходить на новые рубежи, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
Подробно про освобождение Дзержинска — в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.