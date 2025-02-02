Информационные “игрушки” привлекают Трампа больше, чем военные: Лошкарев об оздоровлении экономики США - 02.02.2025 Украина.ру
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Информационные “игрушки” привлекают Трампа больше, чем военные: Лошкарев об оздоровлении экономики США
Информационные “игрушки” привлекают Трампа больше, чем военные: Лошкарев об оздоровлении экономики США - 02.02.2025 Украина.ру
Информационные “игрушки” привлекают Трампа больше, чем военные: Лошкарев об оздоровлении экономики США
Во второй избирательной кампании президента Америки Дональда Трампа намного больше поддерживали уже не военно-промышленные корпорации, а технологические гиганты. Сам Трамп сейчас “бегает” с искусственным интеллектом, с большими данными, интернетом вещей
2025-02-02T07:40
2025-02-02T07:40
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев. По его словам, новый американский лидер понимает, что на информационных технологиях можно заработать больше, чем на производстве танков или авианосцев.Он также заметил, что хотя США это сильная, мощная, индустриальная держава, но даже у них есть проблемы с военным производством.“И можно на уровне разговоров, дипломатических угроз говорить о том, что Европа должна больше покупать вооружений, а на практике иногда сложно обеспечить их поставку”, — резюмировал Лошкарев.Полный текст интервью Ивана Лошкарёва: Новая "Ялта" Трампу не по силам, но Россия убедит его в токсичности Украины
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новости, сша, америка, европа, дональд трамп, президент сша, искусственный интеллект, впк, детали
Новости, США, Америка, Европа, Дональд Трамп, президент США, искусственный интеллект, ВПК, детали

Информационные “игрушки” привлекают Трампа больше, чем военные: Лошкарев об оздоровлении экономики США

07:40 02.02.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкV Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
V Международный научный форум Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Во второй избирательной кампании президента Америки Дональда Трампа намного больше поддерживали уже не военно-промышленные корпорации, а технологические гиганты. Сам Трамп сейчас “бегает” с искусственным интеллектом, с большими данными, интернетом вещей
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев. По его словам, новый американский лидер понимает, что на информационных технологиях можно заработать больше, чем на производстве танков или авианосцев.
“Поэтому в ближайшие месяцы нас ждет сокращение военных бюджетов. Прежде всего потому, что Трампу важно общее оздоровление экономики, которое подтолкнет в том числе рост новых секторов”, — считает Лошкарев.
Он также заметил, что хотя США это сильная, мощная, индустриальная держава, но даже у них есть проблемы с военным производством.
“И можно на уровне разговоров, дипломатических угроз говорить о том, что Европа должна больше покупать вооружений, а на практике иногда сложно обеспечить их поставку”, — резюмировал Лошкарев.
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Полный текст интервью Ивана Лошкарёва: Новая "Ялта" Трампу не по силам, но Россия убедит его в токсичности Украины
 
НовостиСШААмерикаЕвропаДональд Трамппрезидент СШАискусственный интеллектВПКдетали
 
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