Информационные “игрушки” привлекают Трампа больше, чем военные: Лошкарев об оздоровлении экономики США
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкV Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика"
Во второй избирательной кампании президента Америки Дональда Трампа намного больше поддерживали уже не военно-промышленные корпорации, а технологические гиганты. Сам Трамп сейчас “бегает” с искусственным интеллектом, с большими данными, интернетом вещей
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев. По его словам, новый американский лидер понимает, что на информационных технологиях можно заработать больше, чем на производстве танков или авианосцев.
“Поэтому в ближайшие месяцы нас ждет сокращение военных бюджетов. Прежде всего потому, что Трампу важно общее оздоровление экономики, которое подтолкнет в том числе рост новых секторов”, — считает Лошкарев.
Он также заметил, что хотя США это сильная, мощная, индустриальная держава, но даже у них есть проблемы с военным производством.
“И можно на уровне разговоров, дипломатических угроз говорить о том, что Европа должна больше покупать вооружений, а на практике иногда сложно обеспечить их поставку”, — резюмировал Лошкарев.
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