https://ukraina.ru/20250131/1060717152.html

Куда развернётся ВПК в США? О переговорах по Украине и гарантиях для России – Федосова

Куда развернётся ВПК в США? О переговорах по Украине и гарантиях для России – Федосова - 31.01.2025 Украина.ру

Куда развернётся ВПК в США? О переговорах по Украине и гарантиях для России – Федосова

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру... Украина.ру, 31.01.2025

2025-01-31T12:34

2025-01-31T12:34

2025-01-31T12:34

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала энергетическую и политическую ситуацию в Германии, а также рассказала о китайском влиянии на планы Трампа и о возможных переговорах и гарантиях по Украине. 00:23 - О политической системе ФРГ и возвращении к закупкам газа у России; 05:27 - Звонок из Китая после обвала рынка в США; 09:20 - О предстоящем контакте команд Трампа и Зеленского; 11:53 - О возможном контакте Путина и Трампа; 13:17 - Возможность гарантий по Украине дипломатическим путём; 15:45 - Выгоды Трампа от украинского конфликта. #Федосова #ЕС #Китай #ФРГ #Европа #РФ #Германия #АДГ #выборы #переговоры #ВПК #Украина #Россия #Путин #Трамп #Зеленский #контакты #гарантии #армия #СВО #спецоперация #фронт #политика #дипломатия #газ #торговля #война #энергетика #чатбот #ДипСик #биржа #рынок #крах #кризис #ХДС #конфликт #КНР #президент #ВСУ ТГ-канал Виктории Федосовой: https://t.me/viclecticas Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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