Куда развернётся ВПК в США? О переговорах по Украине и гарантиях для России – Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала энергетическую и политическую ситуацию в Германии, а также рассказала о китайском влиянии на планы Трампа и о возможных переговорах и гарантиях по Украине.
00:23 - О политической системе ФРГ и возвращении к закупкам газа у России;
05:27 - Звонок из Китая после обвала рынка в США;
09:20 - О предстоящем контакте команд Трампа и Зеленского;
11:53 - О возможном контакте Путина и Трампа;
13:17 - Возможность гарантий по Украине дипломатическим путём;
15:45 - Выгоды Трампа от украинского конфликта.
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11:11"Немедленно остановить работу, чтобы не расходовать средства": в США прикрыли все проекты по УкраинеУкраинским организациям, получавшим гранты, направили письма с требованием немедленно остановить все проекты от агентства США по международному развитию (USAID). Об этом 31 января сообщили в РИА Новости со ссылкой на украинское издание Kyiv Independent