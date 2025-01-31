https://ukraina.ru/20250131/1060711133.html

Русские Гавайи. Гораздо теплее Гренландии

Русские Гавайи. Гораздо теплее Гренландии - 31.01.2025 Украина.ру

Русские Гавайи. Гораздо теплее Гренландии

Сейчас, когда мир делится и меняется, а вернувшийся президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет лишить европейскую Данию самого большого острова на Земле – ледяной Гренландии – вполне можно вспомнить, что когда-то Россия претендовала не только на часть Калифорнии, но и на тропические Гавайские острова.

2025-01-31T08:15

2025-01-31T08:15

2025-01-31T08:15

россия

аляска

сша

дональд трамп

фролов александр

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101396/20/1013962023_0:623:1425:1425_1920x0_80_0_0_b2954c134733c19efa20633f040d1fbb.jpg.webp

Как известно, этот вулканический архипелаг в Тихом океане был впервые открыт выдающимся британским мореплавателем Джеймсом Куком в одном из его плаваний, в 1778 году – где его спустя год и убили, после того, как английские моряки решили пострелять в местных аборигенов.Однако русские корабли под руководством Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского побывали там уже в 1804 году, когда в Европе про Гавайи почти не знали. И никаких особых проблем у них не возникло.Ситуация на основной части Гавайских островов была непростой – в политическом смысле они были разделены.Многочисленные большие и малые острова составляли два разных независимых королевства: под руководством местного монарха Камеамеа I и его соперника Каумуали. Причем, последний уже в том же 1804 году предложил перейти в подданство России, чтобы получить преимущество над соседом.Существовали и вождества размером поменьше – но их не очень влиятельных среди соплеменников правителей обычно не брали в расчет.Однако моряки в любом случае имели свои задачи. Они не занимались колонизаций и торговыми отношениями – это была монопольная прерогатива Российско-Американской компании, штаб-квартире которой располагалась на тогда еще российской Аляске.Завязывать дипломатические отношения с гавайскими королевствами должна была именно она. Судов и людей для такой задачи критически не хватало. Тем не менее, связи были налажены, а торговля с Гавайями завязалась.И вот, в 1815 году, у основного гавайского острова Кауаи потерпело крушение гражданское судно "Беринг", также известное под названием "Атауальпа". По другим же данным, никакого кораблекрушения не было – моряки просто хотели набрать продовольствия и воды и попали в хорошо организованную засаду.Как бы там ни было, известно, его товары разграбили люди того самого короля Каумуалии, который ранее собирался присягнуть России, а сам корабль был захвачен гавайским монархом.Ущерб был весьма велик, и возвращение утраченного имущества было оперативно поручено русскому ученому-медику, мореплавателю и торговцу немецкого прохождения Георгу Шефферу. Руководитель Российско-Американской компании Анатолий Баранов доверил ему для этого судно "Открытие".Нельзя сказать, что Шеффер действовал полностью неразумно – даже не будучи профессиональным военным. Он быстро добился расположения конкурирующего монарха Камамеа I на острове Оаха, а Каумумали, ввиду неравенства сил, вернул часть захваченного товара и обязался торговать с россиянами сандаловым деревом в обмен на установление союзнических отношений.Георг Шеффер даже переименовал местную реку Ханапепе в Дон – скорее всего, желая расположить к себе казаков-алеутов своей команды. Тихий Дон на Гавайях, впрочем, получился таким, что его можно было без труда перейти вброд, почти не замочив при этом своей одежды.Гавайцы очень нуждались в русском оружии. Поэтому они щедро сулили Шефферу возможность подчинения всего вулканического архипелага, обещали на льготных условиях предоставить пахотные земли и выделили 500 воинов для охраны русских торговых факторий.Известно, что некоторые гавайские вожди даже принимали чужеземные русские иена – хотя такая практика была в то время весьма обычной.В 1816 году на Русских Гавайях были заложены сразу три кое-как укрепленных деревом поселения – форт Елизавета, форт Александр и форт Барклай. Хотя, первый форт был видимо, земляным.Шффер также начал строить новые корабли --- однако времени на это критически не хватало, потому что вблизи островов проплывали суда под британскими, французскими, испанскими и американскими флагами.Но уже в 1817-м все это разгромили и сожгли дотла пять американских каперских шхун, внезапно атаковавших ничего не подозревающих поселенцев. А уцелевших российских подданных посадили на их собственный корабль и отправили назад на Аляску.Однако дружественные отношения русских с гавайцвми оставались и дальше, несмотря на крах проекта Георга Шеффера.Во время Крымской войны король Камамеа III послал командующему гарнизона Петропавловска-Камчатского генералу Василию Завойко тайную депешу о том, что англичане и французы собираются захватить город.И это предупреждение позволило его защитникам лучше подготовиться к крайне сложной обороне Камчатки.А тем временем американские поселенцы год за годом совершил незаконную аннексию Гавайских островов, делая ставку на брутальную силу. В 1887 году вооружённые банды заставили гавайцев принять так называемую "конституцию штыка" – угрожая им в противном случае полным уничтожением.Последняя гавайская королева и писатель Лилиоукалани, которую описал Джек Лондон, отказывалась ее признавать – после чего Госдепартамент США организовал на островах государственных переворот. Сначала американцы создали марионеточную Республику Гавайи, а потом включили ее в свою страну, посадив королеву в тюрьму.Сейчас это штат США, что никто не оспаривает. Но местное население живет очень бедно пострадав от прошлогодних лесных пожаров.И если в Вашингтоне действительно решили перекроить карту мира, такие неожиданные истории будут вылазить наружу постоянно, неприятно удивляя американских дипломатов, политиков и военных.О том, что в это время происходит в Калифорнии - в статье "Страна распадется? В Калифорнии собирают подписи под петицией об отделении от США"

россия

аляска

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

россия, аляска, сша, дональд трамп, фролов александр, эксклюзив