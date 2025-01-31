Русские Гавайи. Гораздо теплее Гренландии - 31.01.2025 Украина.ру
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Русские Гавайи. Гораздо теплее Гренландии
Русские Гавайи. Гораздо теплее Гренландии - 31.01.2025 Украина.ру
Русские Гавайи. Гораздо теплее Гренландии
Сейчас, когда мир делится и меняется, а вернувшийся президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет лишить европейскую Данию самого большого острова на Земле – ледяной Гренландии – вполне можно вспомнить, что когда-то Россия претендовала не только на часть Калифорнии, но и на тропические Гавайские острова.
2025-01-31T08:15
2025-01-31T08:15
россия
аляска
сша
дональд трамп
фролов александр
эксклюзив
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Как известно, этот вулканический архипелаг в Тихом океане был впервые открыт выдающимся британским мореплавателем Джеймсом Куком в одном из его плаваний, в 1778 году – где его спустя год и убили, после того, как английские моряки решили пострелять в местных аборигенов.Однако русские корабли под руководством Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского побывали там уже в 1804 году, когда в Европе про Гавайи почти не знали. И никаких особых проблем у них не возникло.Ситуация на основной части Гавайских островов была непростой – в политическом смысле они были разделены.Многочисленные большие и малые острова составляли два разных независимых королевства: под руководством местного монарха Камеамеа I и его соперника Каумуали. Причем, последний уже в том же 1804 году предложил перейти в подданство России, чтобы получить преимущество над соседом.Существовали и вождества размером поменьше – но их не очень влиятельных среди соплеменников правителей обычно не брали в расчет.Однако моряки в любом случае имели свои задачи. Они не занимались колонизаций и торговыми отношениями – это была монопольная прерогатива Российско-Американской компании, штаб-квартире которой располагалась на тогда еще российской Аляске.Завязывать дипломатические отношения с гавайскими королевствами должна была именно она. Судов и людей для такой задачи критически не хватало. Тем не менее, связи были налажены, а торговля с Гавайями завязалась.И вот, в 1815 году, у основного гавайского острова Кауаи потерпело крушение гражданское судно "Беринг", также известное под названием "Атауальпа". По другим же данным, никакого кораблекрушения не было – моряки просто хотели набрать продовольствия и воды и попали в хорошо организованную засаду.Как бы там ни было, известно, его товары разграбили люди того самого короля Каумуалии, который ранее собирался присягнуть России, а сам корабль был захвачен гавайским монархом.Ущерб был весьма велик, и возвращение утраченного имущества было оперативно поручено русскому ученому-медику, мореплавателю и торговцу немецкого прохождения Георгу Шефферу. Руководитель Российско-Американской компании Анатолий Баранов доверил ему для этого судно "Открытие".Нельзя сказать, что Шеффер действовал полностью неразумно – даже не будучи профессиональным военным. Он быстро добился расположения конкурирующего монарха Камамеа I на острове Оаха, а Каумумали, ввиду неравенства сил, вернул часть захваченного товара и обязался торговать с россиянами сандаловым деревом в обмен на установление союзнических отношений.Георг Шеффер даже переименовал местную реку Ханапепе в Дон – скорее всего, желая расположить к себе казаков-алеутов своей команды. Тихий Дон на Гавайях, впрочем, получился таким, что его можно было без труда перейти вброд, почти не замочив при этом своей одежды.Гавайцы очень нуждались в русском оружии. Поэтому они щедро сулили Шефферу возможность подчинения всего вулканического архипелага, обещали на льготных условиях предоставить пахотные земли и выделили 500 воинов для охраны русских торговых факторий.Известно, что некоторые гавайские вожди даже принимали чужеземные русские иена – хотя такая практика была в то время весьма обычной.В 1816 году на Русских Гавайях были заложены сразу три кое-как укрепленных деревом поселения – форт Елизавета, форт Александр и форт Барклай. Хотя, первый форт был видимо, земляным.Шффер также начал строить новые корабли --- однако времени на это критически не хватало, потому что вблизи островов проплывали суда под британскими, французскими, испанскими и американскими флагами.Но уже в 1817-м все это разгромили и сожгли дотла пять американских каперских шхун, внезапно атаковавших ничего не подозревающих поселенцев. А уцелевших российских подданных посадили на их собственный корабль и отправили назад на Аляску.Однако дружественные отношения русских с гавайцвми оставались и дальше, несмотря на крах проекта Георга Шеффера.Во время Крымской войны король Камамеа III послал командующему гарнизона Петропавловска-Камчатского генералу Василию Завойко тайную депешу о том, что англичане и французы собираются захватить город.И это предупреждение позволило его защитникам лучше подготовиться к крайне сложной обороне Камчатки.А тем временем американские поселенцы год за годом совершил незаконную аннексию Гавайских островов, делая ставку на брутальную силу. В 1887 году вооружённые банды заставили гавайцев принять так называемую "конституцию штыка" – угрожая им в противном случае полным уничтожением.Последняя гавайская королева и писатель Лилиоукалани, которую описал Джек Лондон, отказывалась ее признавать – после чего Госдепартамент США организовал на островах государственных переворот. Сначала американцы создали марионеточную Республику Гавайи, а потом включили ее в свою страну, посадив королеву в тюрьму.Сейчас это штат США, что никто не оспаривает. Но местное население живет очень бедно пострадав от прошлогодних лесных пожаров.И если в Вашингтоне действительно решили перекроить карту мира, такие неожиданные истории будут вылазить наружу постоянно, неприятно удивляя американских дипломатов, политиков и военных.О том, что в это время происходит в Калифорнии - в статье "Страна распадется? В Калифорнии собирают подписи под петицией об отделении от США"
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, аляска, сша, дональд трамп, фролов александр, эксклюзив
Россия, Аляска, США, Дональд Трамп, Фролов Александр, Эксклюзив

Русские Гавайи. Гораздо теплее Гренландии

08:15 31.01.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОстров Мауи. США
Остров Мауи. США - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Сергей Котвицкий
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Сейчас, когда мир делится и меняется, а вернувшийся президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет лишить европейскую Данию самого большого острова на Земле – ледяной Гренландии – вполне можно вспомнить, что когда-то Россия претендовала не только на часть Калифорнии, но и на тропические Гавайские острова.
Как известно, этот вулканический архипелаг в Тихом океане был впервые открыт выдающимся британским мореплавателем Джеймсом Куком в одном из его плаваний, в 1778 году – где его спустя год и убили, после того, как английские моряки решили пострелять в местных аборигенов.
Однако русские корабли под руководством Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского побывали там уже в 1804 году, когда в Европе про Гавайи почти не знали. И никаких особых проблем у них не возникло.
Ситуация на основной части Гавайских островов была непростой – в политическом смысле они были разделены.
Многочисленные большие и малые острова составляли два разных независимых королевства: под руководством местного монарха Камеамеа I и его соперника Каумуали. Причем, последний уже в том же 1804 году предложил перейти в подданство России, чтобы получить преимущество над соседом.
Существовали и вождества размером поменьше – но их не очень влиятельных среди соплеменников правителей обычно не брали в расчет.
Однако моряки в любом случае имели свои задачи. Они не занимались колонизаций и торговыми отношениями – это была монопольная прерогатива Российско-Американской компании, штаб-квартире которой располагалась на тогда еще российской Аляске.
Завязывать дипломатические отношения с гавайскими королевствами должна была именно она. Судов и людей для такой задачи критически не хватало. Тем не менее, связи были налажены, а торговля с Гавайями завязалась.
И вот, в 1815 году, у основного гавайского острова Кауаи потерпело крушение гражданское судно "Беринг", также известное под названием "Атауальпа". По другим же данным, никакого кораблекрушения не было – моряки просто хотели набрать продовольствия и воды и попали в хорошо организованную засаду.
Как бы там ни было, известно, его товары разграбили люди того самого короля Каумуалии, который ранее собирался присягнуть России, а сам корабль был захвачен гавайским монархом.
Ущерб был весьма велик, и возвращение утраченного имущества было оперативно поручено русскому ученому-медику, мореплавателю и торговцу немецкого прохождения Георгу Шефферу. Руководитель Российско-Американской компании Анатолий Баранов доверил ему для этого судно "Открытие".
Нельзя сказать, что Шеффер действовал полностью неразумно – даже не будучи профессиональным военным. Он быстро добился расположения конкурирующего монарха Камамеа I на острове Оаха, а Каумумали, ввиду неравенства сил, вернул часть захваченного товара и обязался торговать с россиянами сандаловым деревом в обмен на установление союзнических отношений.
Георг Шеффер даже переименовал местную реку Ханапепе в Дон – скорее всего, желая расположить к себе казаков-алеутов своей команды. Тихий Дон на Гавайях, впрочем, получился таким, что его можно было без труда перейти вброд, почти не замочив при этом своей одежды.
Гавайцы очень нуждались в русском оружии. Поэтому они щедро сулили Шефферу возможность подчинения всего вулканического архипелага, обещали на льготных условиях предоставить пахотные земли и выделили 500 воинов для охраны русских торговых факторий.
Известно, что некоторые гавайские вожди даже принимали чужеземные русские иена – хотя такая практика была в то время весьма обычной.
В 1816 году на Русских Гавайях были заложены сразу три кое-как укрепленных деревом поселения – форт Елизавета, форт Александр и форт Барклай. Хотя, первый форт был видимо, земляным.
Шффер также начал строить новые корабли --- однако времени на это критически не хватало, потому что вблизи островов проплывали суда под британскими, французскими, испанскими и американскими флагами.
Но уже в 1817-м все это разгромили и сожгли дотла пять американских каперских шхун, внезапно атаковавших ничего не подозревающих поселенцев. А уцелевших российских подданных посадили на их собственный корабль и отправили назад на Аляску.
Однако дружественные отношения русских с гавайцвми оставались и дальше, несмотря на крах проекта Георга Шеффера.
Во время Крымской войны король Камамеа III послал командующему гарнизона Петропавловска-Камчатского генералу Василию Завойко тайную депешу о том, что англичане и французы собираются захватить город.
И это предупреждение позволило его защитникам лучше подготовиться к крайне сложной обороне Камчатки.
А тем временем американские поселенцы год за годом совершил незаконную аннексию Гавайских островов, делая ставку на брутальную силу. В 1887 году вооружённые банды заставили гавайцев принять так называемую "конституцию штыка" – угрожая им в противном случае полным уничтожением.
Последняя гавайская королева и писатель Лилиоукалани, которую описал Джек Лондон, отказывалась ее признавать – после чего Госдепартамент США организовал на островах государственных переворот. Сначала американцы создали марионеточную Республику Гавайи, а потом включили ее в свою страну, посадив королеву в тюрьму.
Сейчас это штат США, что никто не оспаривает. Но местное население живет очень бедно пострадав от прошлогодних лесных пожаров.
И если в Вашингтоне действительно решили перекроить карту мира, такие неожиданные истории будут вылазить наружу постоянно, неприятно удивляя американских дипломатов, политиков и военных.
О том, что в это время происходит в Калифорнии - в статье "Страна распадется? В Калифорнии собирают подписи под петицией об отделении от США"
 
РоссияАляскаСШАДональд ТрампФролов АлександрЭксклюзив
 
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