Украину в результате конфликта отбросило на 100 лет назад - госсекретарь США - 31.01.2025 Украина.ру
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Украину в результате конфликта отбросило на 100 лет назад - госсекретарь США
Украину в результате конфликта отбросило на 100 лет назад - госсекретарь США - 31.01.2025 Украина.ру
Украину в результате конфликта отбросило на 100 лет назад - госсекретарь США
Украина в результате военного конфликта оказалась отброшенной на 100 лет назад. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на шоу журналистки Мегин Келли
2025-01-31T07:15
2025-01-31T07:21
новости
сша
марко рубио
украина
россия
джо байден
дональд трамп
сенат
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"Украина отброшена на 100 лет назад; ее энергосистема уничтожена... А сколько украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они, возможно, никогда не вернутся", - сказал Рубио.Он повторил свой призыв закончить конфликт и указал, что каждой стороне ради его завершения во время переговоров придется чем-то пожертвовать.Рубио также отметил, что многие недружественные США страны за последние четыре года, когда страной правил предыдущий президент Джо Байден, стали только сильнее, в том числе Россия.Подробнее о Рубио - в материале Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США на сайте Украина.ру.
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новости, сша, марко рубио, украина, россия, джо байден, дональд трамп, сенат
Новости, США, Марко Рубио, Украина, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, сенат

Украину в результате конфликта отбросило на 100 лет назад - госсекретарь США

07:15 31.01.2025 (обновлено: 07:21 31.01.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
- РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
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Украина в результате военного конфликта оказалась отброшенной на 100 лет назад. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на шоу журналистки Мегин Келли
"Украина отброшена на 100 лет назад; ее энергосистема уничтожена... А сколько украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они, возможно, никогда не вернутся", - сказал Рубио.
Он повторил свой призыв закончить конфликт и указал, что каждой стороне ради его завершения во время переговоров придется чем-то пожертвовать.
Рубио также отметил, что многие недружественные США страны за последние четыре года, когда страной правил предыдущий президент Джо Байден, стали только сильнее, в том числе Россия.

"Если посмотреть на мир, я бы сказал, что во многих случаях наши противники сильнее, чем когда-либо, и стали сильнее за последние четыре года. Конечно, Россия не считает себя слабее, чем была четыре года назад. Теперь они контролируют территорию, которой у них не было, когда Дональд Трамп покинул свой пост (в 2021 году, после первого президентского срока -ред.)", - сказал госсекретарь США.

Подробнее о Рубио - в материале Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАМарко РубиоУкраинаРоссияДжо БайденДональд Трампсенат
 
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