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Украину в результате конфликта отбросило на 100 лет назад - госсекретарь США

Украину в результате конфликта отбросило на 100 лет назад - госсекретарь США - 31.01.2025 Украина.ру

Украину в результате конфликта отбросило на 100 лет назад - госсекретарь США

Украина в результате военного конфликта оказалась отброшенной на 100 лет назад. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на шоу журналистки Мегин Келли

2025-01-31T07:15

2025-01-31T07:15

2025-01-31T07:21

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"Украина отброшена на 100 лет назад; ее энергосистема уничтожена... А сколько украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они, возможно, никогда не вернутся", - сказал Рубио.Он повторил свой призыв закончить конфликт и указал, что каждой стороне ради его завершения во время переговоров придется чем-то пожертвовать.Рубио также отметил, что многие недружественные США страны за последние четыре года, когда страной правил предыдущий президент Джо Байден, стали только сильнее, в том числе Россия.Подробнее о Рубио - в материале Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США на сайте Украина.ру.

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новости, сша, марко рубио, украина, россия, джо байден, дональд трамп, сенат