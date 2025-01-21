https://ukraina.ru/20250121/1060423071.html

Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США

Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США - 21.01.2025 Украина.ру

Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США

Cенат США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span

2025-01-21T09:20

2025-01-21T09:20

2025-01-21T10:11

новости

сша

китай

иран

сенат

дональд трамп

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036900370_0:59:800:509_1920x0_80_0_0_d34afd544ab75c57a443db91bf205d07.jpg

"За" проголосовали 99 членов верхней палаты, против - ни одного. На заседании заявили, что назначение Рубио подтверждено.Во время недавних слушаний в палате он заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов США.Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

сша

китай

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, китай, иран, сенат, дональд трамп, нато