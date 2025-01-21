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Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США
Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США - 21.01.2025 Украина.ру
Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США
Cенат США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span
2025-01-21T09:20
2025-01-21T09:20
2025-01-21T10:11
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"За" проголосовали 99 членов верхней палаты, против - ни одного. На заседании заявили, что назначение Рубио подтверждено.Во время недавних слушаний в палате он заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов США.Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, сша, китай, иран, сенат, дональд трамп, нато
Новости, США, Китай, Иран, сенат, Дональд Трамп, НАТО
Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США
09:20 21.01.2025 (обновлено: 10:11 21.01.2025)
Cенат США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span
"За" проголосовали 99 членов верхней палаты, против - ни одного. На заседании заявили, что назначение Рубио подтверждено.
Во время недавних слушаний в палате он заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов США.
Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай
, Иран
, Кубу
и Венесуэлу
. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике
, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО
и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине
.