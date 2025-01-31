Солдаты ВСУ оставляют позиции: полковник запаса рассказал о переломе ситуации в боях за Часов Яр
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Отступление ВСУ из Часов Яра знаменует собой перелом в штурмовых боях, которые ведутся с апреля 2024 года. После освобождения Торецка и Часова Яра ВС РФ смогут наносить сходящие удары по позициям ВСУ в Константиновке. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Поступает информация, что в Часов Яре рухнула оборона противника: украинские солдаты оставляют позиции, не ожидая приказа своего командования на отход, сообщил эксперт.
Отступление ВСУ из Часов Яра фактически знаменует собой перелом в штурмовых боях, которые ведутся с апреля 2024 года, отметил полковник запаса.
"Занимающий господствующие высоты вокруг города и в самом населенном пункте этот узел обороны был последней преградой, прикрывавшей подходы к Константиновке и Дружковке и далее – к Краматорску и Славянску", — сказал Алехин.
Конечно, еще рано говорить, что Часов Яр и Торецк (Дзержинск) полностью перешли под контроль российских войск до официального подтверждения Минобороны. Но ситуация в этих городах висит на грани, уточнил обозреватель.
После полного освобождения Торецка и Часова Яра будут нанесены сходящиеся удары по крупному логистическому узлу ВСУ в Константиновке. Противник об этом знает, но не способен значительно повлиять на ситуацию, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.
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