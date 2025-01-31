https://ukraina.ru/20250131/1060707853.html

Солдаты ВСУ оставляют позиции: полковник запаса рассказал о переломе ситуации в боях за Часов Яр

Солдаты ВСУ оставляют позиции: полковник запаса рассказал о переломе ситуации в боях за Часов Яр - 31.01.2025 Украина.ру

Солдаты ВСУ оставляют позиции: полковник запаса рассказал о переломе ситуации в боях за Часов Яр

Отступление ВСУ из Часов Яра знаменует собой перелом в штурмовых боях, которые ведутся с апреля 2024 года. После освобождения Торецка и Часова Яра ВС РФ смогут наносить сходящие удары по позициям ВСУ в Константиновке. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-31T03:30

2025-01-31T03:30

2025-01-31T03:30

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геннадий алехин

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Поступает информация, что в Часов Яре рухнула оборона противника: украинские солдаты оставляют позиции, не ожидая приказа своего командования на отход, сообщил эксперт. Отступление ВСУ из Часов Яра фактически знаменует собой перелом в штурмовых боях, которые ведутся с апреля 2024 года, отметил полковник запаса.Конечно, еще рано говорить, что Часов Яр и Торецк (Дзержинск) полностью перешли под контроль российских войск до официального подтверждения Минобороны. Но ситуация в этих городах висит на грани, уточнил обозреватель.После полного освобождения Торецка и Часова Яра будут нанесены сходящиеся удары по крупному логистическому узлу ВСУ в Константиновке. Противник об этом знает, но не способен значительно повлиять на ситуацию, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250129/1060670730.html

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новости, дзержинск (торецк), часов яр, краматорск, славянск, бои, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, всу, донбасс, сво, детали, спецоперация