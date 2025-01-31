Солдаты ВСУ оставляют позиции: полковник запаса рассказал о переломе ситуации в боях за Часов Яр - 31.01.2025 Украина.ру
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Солдаты ВСУ оставляют позиции: полковник запаса рассказал о переломе ситуации в боях за Часов Яр
Солдаты ВСУ оставляют позиции: полковник запаса рассказал о переломе ситуации в боях за Часов Яр - 31.01.2025 Украина.ру
Солдаты ВСУ оставляют позиции: полковник запаса рассказал о переломе ситуации в боях за Часов Яр
Отступление ВСУ из Часов Яра знаменует собой перелом в штурмовых боях, которые ведутся с апреля 2024 года. После освобождения Торецка и Часова Яра ВС РФ смогут наносить сходящие удары по позициям ВСУ в Константиновке. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-31T03:30
2025-01-31T03:30
новости
дзержинск (торецк)
часов яр
краматорск
славянск
бои
россия
геннадий алехин
вооруженные силы украины
всу
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Поступает информация, что в Часов Яре рухнула оборона противника: украинские солдаты оставляют позиции, не ожидая приказа своего командования на отход, сообщил эксперт. Отступление ВСУ из Часов Яра фактически знаменует собой перелом в штурмовых боях, которые ведутся с апреля 2024 года, отметил полковник запаса.Конечно, еще рано говорить, что Часов Яр и Торецк (Дзержинск) полностью перешли под контроль российских войск до официального подтверждения Минобороны. Но ситуация в этих городах висит на грани, уточнил обозреватель.После полного освобождения Торецка и Часова Яра будут нанесены сходящиеся удары по крупному логистическому узлу ВСУ в Константиновке. Противник об этом знает, но не способен значительно повлиять на ситуацию, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250129/1060670730.html
дзержинск (торецк)
часов яр
краматорск
славянск
россия
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новости, дзержинск (торецк), часов яр, краматорск, славянск, бои, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, всу, донбасс, сво, детали, спецоперация
Новости, Дзержинск (Торецк), Часов Яр, Краматорск, Славянск, бои, Россия, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Донбасс, СВО, детали, Спецоперация

Солдаты ВСУ оставляют позиции: полковник запаса рассказал о переломе ситуации в боях за Часов Яр

03:30 31.01.2025
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
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Отступление ВСУ из Часов Яра знаменует собой перелом в штурмовых боях, которые ведутся с апреля 2024 года. После освобождения Торецка и Часова Яра ВС РФ смогут наносить сходящие удары по позициям ВСУ в Константиновке. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Поступает информация, что в Часов Яре рухнула оборона противника: украинские солдаты оставляют позиции, не ожидая приказа своего командования на отход, сообщил эксперт.
Отступление ВСУ из Часов Яра фактически знаменует собой перелом в штурмовых боях, которые ведутся с апреля 2024 года, отметил полковник запаса.
"Занимающий господствующие высоты вокруг города и в самом населенном пункте этот узел обороны был последней преградой, прикрывавшей подходы к Константиновке и Дружковке и далее – к Краматорску и Славянску", — сказал Алехин.
Конечно, еще рано говорить, что Часов Яр и Торецк (Дзержинск) полностью перешли под контроль российских войск до официального подтверждения Минобороны. Но ситуация в этих городах висит на грани, уточнил обозреватель.
После полного освобождения Торецка и Часова Яра будут нанесены сходящиеся удары по крупному логистическому узлу ВСУ в Константиновке. Противник об этом знает, но не способен значительно повлиять на ситуацию, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
Иван Лошкарев
29 января, 19:30
Иван Лошкарёв: Новая "Ялта" Трампу не по силам, но Россия убедит его в токсичности Украины Ялтинские соглашения 1945 года касались нового мироустройства. Они были достигнуты в результате длительных переговоров и касалась широкого круга вопросов. Дональд Трамп это не про длительные переговоры. Его интересуют конкретные вещи. И вот о новой "Ялте" я бы с Трампом не говорил.
 
НовостиДзержинск (Торецк)Часов ЯрКраматорскСлавянскбоиРоссияГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныВСУДонбассСВОдеталиСпецоперация
 
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